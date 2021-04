Colore capelli estate 2021: dai castani con sfumature, alle tinte bionde, ai capelli rosso rame fino a quelli monocromatici scopri come scegliere il colore dei capelli secondo la tendenza del momento.

Capelli estate 2021: i colori, i tagli e le tendenze. Foto

Il colore dei capelli primavera estate 2021 conferma le tendenze dell’anno: biondo e castano in testa, seguono tutte le nuance dei capelli ramati, e poi tanti balayage: il tema della stagione sono le sfumature. Ma se dovessimo riassumere in breve il trend capelli 2021, diremmo tre cose: tinte effetto naturale, nuove tecniche di colorazione e capelli baciati dal sole.

Tra tinte bionde, rosse, sfumature colorate e gradazioni del castano vediamo quale colore di capelli scegliere in base alle ultime novità e alle tendenze moda capelli.

Colore capelli estate 2021, i biondi

Le declinazioni sempre nuove della tinta bionda rendono questo colore il più amato dalle donne in tutte le sue sfumature. Per l’estate i colori biondi 2021 passano dai toni caldi a quelli freddi, fino al biondo vaniglia, per arrivare al nuovo Titanium Silver Creato da Salvo Filetti per Compagnia della bellezza.

I nuovi tagli e capelli biondi di Aldo Coppola

Punta sulle sfumature in biondo oro Stefano Lorenzi, direttore creativo Aldo Coppola, per valorizzare questo taglio corto scalato e scomposto capace di armonizzare i lineamenti. Richiede uno styling accurato per rendere giustizia alla particolare scalatura intorno al viso.

Ci vuole l’incarnato giusto, non per forza pallido, per questa tonalità di biondo: morbido e natural, contiene una nuance di rame molto leggera e si presta a varie interpretazioni di stile a seconda dello styling, qui uscito dalle mani degli hair stylist James Hair Wella.

Il biondo luminoso caratterizza questo taglio corto scalato dei saloni francesi di Intermède, che punta tutto sul ciuffo sfilato e leggero. Ideale per chi ha un viso spigoloso, facile da gestire e amico di un make up dai toni delicati.

Le nuove tinte bionde di Wella

Abbiamo parlato di biondo baciato dal sole, ed è proprio l’intento di Californian Luxelights, nuova proposta di Wella: questa colorazione luminosa e molto naturale è ottenuta con schiariture diffuse realizzate a mano libera. Da sapere: copre al 100% i capelli grigi.

Colore capelli 2021 i nuovi castani

Fra tinte chiare, castani scuri e tante sfumature, considera che la tendenza moda capelli 2021 punta su colori naturali, morbidi, che non richiedono troppo impegno per mantenere il look.

Cominciamo con la nuova tonalità castana wood grain di Wella ASH: applicato a questo choppy bob, un taglio medio con frangia che supera il mento, ringiovanisce senza togliere fascino ed eleganza. Una soluzione che combina praticità e carattere.

I giochi di colore di questo taglio medio-lungo scalato si basano sulle nuance della terra con punti di luce che creano movimento, per conquistare un aspetto sofisticato e contemporaneo. La frangia piena portata di lato e le ciocche più lunghe liberano la lucentezza della colorazione (Wella MITU).

Il castano scuro monocromatico scelto dai saloni di Aldo Coppola esalta il il taglio corto che vedi in foto. La particolare tecnica di scalatura consente styling diversi, al di là del mosso spettinato, e valorizza la lucentezza della tinta.

Salvo Filetti rivisita gli anni 80 con un taglio shag scalato, che allunga il collo e il viso. La scalatura è non convenzionale, come la personalità di questa tecnica di colorazione chiamata Sunshine Framer, che crea attorno al volto una luminosa cornice frontale. Un’altra delle tendenze capelli estate 2021.

Geometrico e pieno di stile, questo pixie corto dietro con frangia piena fin sopra le sopracciglia sfoggia sapienti sfumature nocciola sulla base più scura. Il pregio principale è di far spiccare i tuoi occhi, ma se non hai un liscio corposo naturale potrebbe essere complicato da gestire.

Colore capelli primavera estate, le nuove tonalità dei rossi

Si vedranno capelli rossi brillanti, ramati biondo veneziano, tutti ricchi di sfumature: anche per la primavera estate 2021 il rosso resta insomma tra i colori capelli di tendenza.

Qui il colore rame dorato è messo in risalto dalla tecnica che Intermède Paris ha battezzato Color Effect Rolling. L’effetto luminoso su questo taglio medio pieno di volume è rafforzato dal servizio Shine Effect, che dona proprio un surplus di luce.

Sul taglio corto sfilato il biondo rame non stona mai: le sfumature cannella di questa chioma ramata richiama in modo naturale la luce e rallegra il look. Un taglio facile da gestire, adatto a un viso regolare, ma per il colore fai attenzione che stia bene con la tua carnagione.

Se hai i capelli molto lunghi, questa primavera è il momento di provare un taglio lungo e mosso come questo, regolare e solo leggermente scalato. E poi abbinaci un rosso rame fiammante e caldo, tutto luce, giovanile e senza compromessi.

Qui vedi l’effetto di un colore rosso carico, con pennellate di sfumature più chiare per dare luminosità, applicato su un carrè con la frangia vaporoso e sbarazzino. Come vedi la scalatura tondeggiante digrada verso la nuca e non nasconde i colpi delle forbici, creando un’idea di spontaneità molto estiva.

Hai appena visto le novità dei colori capelli primavera estate e i nuovi tagli 2021: continueremo a mostrarti le novità in fatto di tendenze estive via via che usciranno.