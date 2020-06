Capelli scalati lunghi medi e corti, ecco in 10 foto come migliorare l’aspetto e dimostrare qualche anno di meno grazie a un nuovo taglio di capelli scalato.

Capelli scalati perchè piacciono? Perchè ci sono diverse tipologie di scalature che accontentano tutte. C’è il taglio per donne che amano acconciature facili, per quelle che hanno capelli fini o spessi, oltre alle donne con chiome lisce e mosse.

Insomma se il taglio è fatto bene si adatta a tutte le forme del viso. Scegliere quello più adatto a te non sarà difficile, basta guardare le migliori immagini di tagli scalati proposte dai saloni per l’estate 2020 e che di seguito ti illustriamo.

Vedi anche: Capelli corti estate 2020

Tagli scalati lunghi

Le scalaturre leggere sono al top danno movimento e volume ai capelli e si adattano a volti giovani dalla forma ovale o anche tonda. Questa pettinatura con frangia a sipario è l’ultimo taglio capelli lunghi di Salvo filetti per Compagnia della Bellezza, ispirato ai tagli “grunge” delle modelle anni Novanta.

Celebra la bellezza di tutte le donne la collezione “Unending” di Toni Pellegrino di TheClub, (partner di Wella) con tagli lunghi scalati, graduazioni, frange e tonalità bionde calde e fredde.

Taglio scalato con frangia di lato

Scalature frangia a ciuffo e uno splendido colore ramato con sfumature biondo sabbia caratterizzano questo taglio di James Hair Fashion Club per WELLA

Capelli medio lunghi scalati

Ispirazione Couture e un taglio scalato pensato che lascia il capello materico anche quando la chioma ricresce ottenuto grazie alla tecnica esclusiva Fil Ruge di Aldo Coppola. La frangia dona un tocco più sbarazzino, mentre nella lunghezza la scalatura è volutamente invisibile, in perfetto stile Coppola

Un taglio più classico che sta bene a a 30 come a 50 anni, è questo con riga ciuffo e onde sulle punte. Qui a fare la differenza sono le due tonalità di biondo, più scuro alla radice biondo chiaro sulle punte.

Vedi anche: Capelli biondi 2020

Tagli scalati medi

Medio o medio lungo, lisci o mossi i capelli di media lunghezza di tendenza per l’estate 2020 sono tutti scalati. Ci sono scalature accentuate che e scalature fatte a regola d’arte create per aumentare il volume dei capelli. Anche i tagli bob sono scalati, l’idea secondo la moda capelli è un taglio come questo in foto valorizzato da uno splendido colore ambra, ne biondo ne rosso. (Salvo Filetti)

Le scalature accentuate o taglio shag mostrano frange lunghe e stanno bene a chi ama uno stile aggressivo. Si adattano meglio infatti a un volto giovane. Ecco l’esempio in foto.

Capelli corti scalati

Sul taglio corto c’è molto da scegliere per l’estate 2020. Tuttavia la tendenza punta ai capelli lunghi dietro e corti davanti, per esempio questo taglio dei saloni di Aldo Coppola ne è la dimostrazione.

La frangia il capello liscio e una tintura biondo platino tornata di gran moda, esaltanto questo tipo di taglio corto lungo dietro e corto davanti.

Una delle tendenze capelli imperdibili per l’estate sono quelli colorati o con ciocche pastello. Ecco un taglio corto scalato con ciuffo lungo che riassume il trend moda dei capelli corti colorati.

Vedi anche: Colore capelli estate 2020

Le immagini det capelli scalati che hai visto sono le ultime novità in tema di tendenza capelli, tuttavia se stai cercando un nuovo taglio paro o sempre scalato e vuoi vedere altre foto puoi guardare gli ultimi trend su Donne sul Web

Vedi anche:

Tagli capelli estate 2020 foto e tendenze

Tagli medi estate 2020