Colore capelli 2022, rosso e biondo. I colori più caldi dell’anno

I colori capelli 2022 più belli dell’anno sono il biondo, il rosso scuro e il ramato.

Ecco le immagini delle migliori tinture e sfumature. Nella gallery puoi vedere i colori capelli più belli proposti dai migliori saloni.

La tendenza colore capelli 2022 punta su due colori protagonisti, i biondi e i capelli color rame arricchiti da sfumature calde e luminose. Le bionde porteranno balayage e ciocche chiare davanti che illuminano il volto, mentre i capelli ramati e le sfumature rosse esprimono sensualità ed eleganza attraverso tecniche di colorazione che donano alla chioma l’effetto naturale.

Colore capelli 2022: biondo e balayage

Se sei bionda scura o chiara, sappi che sei fortunata, almeno secondo i trend della moda capelli 2022. Ti basterà infatti andare dal tuo parrucchiere per scegliere i contrasti cromatici più adatti a ravvivare la tua chioma, oltre a un taglio tutto nuovo come questo dei saloni Coppola

Le balayage biondo luminoso, il taglio bob medio lungo con frangia mettono in risalto questo bellissimo colore creato dai Saloni francesi di Fabio Salsa. Anche questo è tra le tendenze colore capelli 2022.

Sono ricchi di schiariture realizzate con la nuova tecnica di colorazione senza strisce di colore nette ma chiaro e scuro che si fondono insieme al tipo di taglio, le proposte taglio e colore di Stefano Lorenzi e il team di Aldo Coppola.

Il carré per le donne francesi resta il taglio medio per eccellenza. Ecco come lo interpreta Intermède che trasforma un taglio mosso scalato con radici scuri in una testa biondo intenso e luminoso grazie a balayage bionde più chiare

Punta sui capelli biondo oro luminosi la Collezione Crystal Illuminage by Wella Professionals. Colori biondi intensi e personalizzati sono arricchiti da schiariture perfette con contrasti cromatici pieni di highlights.