Hai i capelli biondi o vorresti diventare bionda magari con un nuovo taglio e nuove sfumature? Ecco le migliori immagini sul web in tema di colore capelli 2020

Capelli biondi medi, corti lunghi e scalati. C’è un taglio e un colore per ogni donna in questo articolo, perché si sa il biondo non conosce età.

Che sia un biondo champagne, chiaro o scuro, oro, miele sabbia o platino, qui troverai i migliori tagli le nuove tinture e sfumature per una bella testa bionda, diversa, moderna al passo con le ultime tendenze moda capelli.

Capelli biondo platino

Il biondo ghiaccio non è un colore facile da portare e non sta bene a tutte. Tuttavia sul biondo platino hanno puntato molti parrucchieri soprattutto per i tagli corti e il taglio medio. Diciamo che una tinta biondo freddo rende meglio se arricchita da sfumature più calde, per esempio così come vedi in questo bob liscio e paro.

Il biondo platino rende bene su tutti i tagli di capelli corti a patto che le radici siano più scure per dare maggiore luminosità a pelle e capelli.

Il biondo perfetto

Il biondo perfetto è quello che meglio si addice alla carnagione. Comunque se ti è venuta voglia di cambiare colore di capelli, questo è il biondo di tendenza dell’anno ispirato agli anni ’70 e illuminato da balayage a mano libera.

Radice scura e capelli biondi

Il contrasto è il trend colore capelli dell’anno 2020. La migliore interpretazione dei capelli chiari con base scura arriva dai saloni di Aldo Coppola. Lo vedi qui in questa immagine del nuovo taglio carrè dove il biondo caldo si fonde con le tonalità più scure della chioma.

Biondo ambrato e taglio scalato

Un colore nuovo, magari non troppo rosso come questo di Salvo filetti è la sintesi delle ultime tendenze tagli e colori capelli donne.

Biondo champagne il colore capelli dell’anno

E’ un colore luminoso variante del platino che prende il nome dal celebre spumante francese e si candida tra i nuovi biondi 2020. Tuttavia si tratta di un biondo freddo che richiede una manutenzione costante dal parrucchiere: Ecco le nuove idee in tema di biondi champagne su capelli medi

E infine il biondo sabbia, hai mai visto un colore più bello di questo su capelli ricci? Lo ha fatto Wella Ash per la collezione capelli estate 2020.

Ti abbiamo mostrato i nuovi tagli e colori tinture e sfumature bionde. E tu che tipo di bionda sei?

