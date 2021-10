Colori capelli 2021 2022. Perché il castano è il colore più bello dell’anno

Colori capelli 2021 2022: ecco le tendenze. Si punta su colori luminosi, in particolare il castano. Idee e foto.

Le tendenze colore capelli 2021-22 puntano su colori luminosi, tra questi c’è il castano scuro chiaro e scuro in tutte le sue declinazioni e sfumature. Ecco le foto che mostrano come con una tinta castana può migliorare il look senza sbagliare e senza stravolgere il proprio aspetto

La maggior parte delle donne ha i capelli castani. Volti celebri, teste coronate, attrici di oggi e di ieri, modelle, mostrano chiome scure sane e luminose, a testimonianza che il proprio colore di capelli è il più versatile che c’è. Ma un bravo parrucchiere partendo da una base castana grazie alle nuove tecniche di colorazione, può creare look stupendi che si adattano a molte donne.

Quindi, partiamo da qui per mostrarvi le immagini delle più belle tendenze 2022 per i capelli castani

Capelli castani scuri tinte e sfumature 2021 2022

Ci sono tre colori diversi come il castano cioccolato, il nocciola e il ramato in questa proposta di Mauro Galzignato per Kemon. Il risultato è una nuance luminosa dall’effetto naturale e al contempo sofisticato.

Si chiama Dream Factory la nuova collezione autunno inverno 2021 di Alfaparf Milano. Tra le proposte spiccano i contrasti decisi con colori facili da mantenere a casa, e che illuminano il volto oltre a donare carattere alle lunghezze.

Nella collezione fall winter 2022 di Compagnia della Bellezza , Il castano cioccolato viene messo in risalto da Schiariture nei toni moka e mandorla tostata, ottenute trami te la tecnica Sunshine. A valorizzare il colore è il nuovo taglio lungo scalato con frangia ispirato al fascino senza tempo di Jane Birkin.

Capelli castani 2022: le nuove sfumature

D’ìspirazione parigina il taglio medio leggermente sfilato firmato da Salvo Filetti per Compagnia della Bellezza. Ma a fare la differenza è il colore. Qui l’hair stylist italiano da una dimostrazione di come il gioco di contrasti tra una base scura e le lunghezze chiare donano carattere e un effetto naturale, trasformando così un un taglio medio in un capolavoro anti età.

Balayage su capelli castani scuri

Un taglio scalato esalta le caratteristiche di ogni volto ma un colore luminoso ottenuto con balayage sulle lunghezze nei toni ramati fa la differenza. Lo vediamo qui in questa acconciatura sciolta e ondulata creata da Fabio Salsa.

Capelli castani e sfumature ramate

E’ probabilmente il trend più forte del 2022, ma il ramato non è un colore facile da portare. Tuttavia qualche sfumatura se fatta bene, e in salone, può rendere luminose le lunghezze creando contrasti che valorizzano l’incarnato e mettono in risalto gli occhi scuri.

Il nuovo castano cashmere brown

Il cashmere brown è la nuova proposta di Frank Provost per l’inverno 2022 Si tratta di un color marrone freddo vivacizzato da sottili sfumature leggermente più chiare. Realizzato tramite la tecnica esclusiva dei salini francesi di Provost questo colore dona movimento al classico bob medio con riga al centro e taglio paro.

Castano scuro monocromatico

Continuiamo la carrellata di colori capelli autunno inverno 2021 2022. Chi ha la chioma molto scura e ama le acconciature corte pratiche e facili da portare, può valorizzare i capelli senza ricorrere a tecniche di schiariture, ma attraverso un nuovo taglio e prodotti che rendono la chioma luminosa.

Le foto delle nuove tendenze colore capelli 2022 dimostrano come il colore castano non è mai noioso, oltre ad essere molto più naturale delle chiome bionde tinte. La donna che ha capelli castani può cambiare con facilità a tutte le età, a patto che sia consigliata da un bravo hair stylist.

