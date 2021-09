Colori moda inverno 2021-22. Le tendenze sono i colori accesi

Un autunno inverno colorato il 2021 2022. Ecco i colori e tutte le tinte moda della stagione. Foto. Vestiti gialli, rosso, fucsia, rosa, azzurro, blu elettrico, verde, ecco le nuove tinte moda che indosserai nella stagione autunno inverno 2021-2021. E per non farci mancare nulla, oro e argento anche di giorno. Moda 2021 2022, le tendenze sono i colori accesi La moda autunno inverno 2021 2022 punta su colori accesi forti e abbinamenti inusuali che vanno in netta contrapposizione con lo stile sobrio e il rigore dei toni neutri a cui eravamo abituate. Tuttavia, nonostante gli stilisti spesso tendano ad esagerare proponendo outfit poco pratici, tra le tendenze inverno ci sono soluzioni eleganti, e outfit dagli abbinamenti facili da indossare. Vediamo insieme quali sono le migliori combinazioni cromatiche della stagione fredda oltre ai nuovi modelli di abiti e cappotti, rossi azzurri, verdi o anche gialli.

Colori moda inverno 2022, il giallo

Proposto in diverse nuance, il giallo entra a pieno titolo tra le tendenze inverno. Puoi puntare su giacche da abbinare a gonne scozzesi, o scegliere soluzioni più semplici come questo outfit di Lorenzo Serafini, che combina un maglione in giallo fluo abbinato a camicia bianca e gonna midi nera. Ai piedi stivaletti da combattimento.

Colori moda inverno 2021 -22 Arancione

Creatività, armonia, energia. Tutto il significato di un colore nei vestiti. L’arancio che abbiamo visto nelle tendenze estive lo ritroviamo negli outfit invernali declinato in cappotti, abiti da sera e splendide creazioni da giorno come questo tailleur con giacca e mantella creato dallo stilista francese Roland Mouret

Colori moda 2021 - 2022. Rosso i nuovi abbinamenti

Se vestire di rosso in inverno può sembrare una banalità, le tendenze moda ci smentiscono con le nuove combinazioni cromatiche. Tra gli outfit invernali più eleganti, c’è quello in foto di Andrew Gn con pantaloni rossi abbinati alla camicia azzurra in seta.

Il look total reed

Una lezione di stile ed eleganza arriva dalla collezione Michael Kors. Lo stilista americano che ha sfilato in strada a New York dimostra come si può uscire da casa con un look monocromatico in rosso vivo. Splendido il tailleur pantalone combinato con borse e scarpe dello stesso colore

Tendenze colori inverno 2021 -22. Il fuscia

Tra le nuance più accese della stagione c’è il fucsia. Un colore piuttosto vivace che ben si adatta a chi non intende passare inosservata. A dare l’idea di come vestire con look monocromatico in fucsia è Donatella Versace. I suoi abiti corti con balza sono abbinati a calze e scarpe sempre rigorosamente in fucsia.

Colori inverno 2022 come abbinare il verde

Le nuance dei verdi per l’inverno spaziano dai colori tenui a quello militare per arrivare ale tonalità fluo. Due menti brillanti come Raf Simons e Miuccia Prada riescono invece ad abbinare un cappotto verde smeraldo al viola nero e bianco.

Moda inverno Come abbinare l'azzurro

Celeste, o Mikonos Blu come meglio definito da Pantone, la gamma cromatica del colore del cielo e del mare, trova ampio spazio tra le tendenze moda 2022. Si può scegliere tra abiti eleganti in blu elettrico o puntare su soluzioni più sobrie come un cappotto azzurro polvere abbinato a stivali cuissardes marroni

Moda inverno vestiti argento

Anche se le discoteche sono chiuse non esiste inverno senza abiti pensati per le feste. Tuttavia per indossare un mini dress argentato non c’è bisogno di un capospalla abbinato. Secondo Chanel bastano un cappotto in bianco panna, un paio di stivetti con pelo e una borsetta rivestita di pellliccia ecologica con tracolla catena.

Moda inverno abiti dorati

Giacche, vestiti trech, la stagione moda 2022 sembra voler dimenticare la pandemia e le sue conseguenze a livello globale. Ed ecco che l’oro simbolo dei metalli nobili diventa un colore da indossare con capi da giorno come ad esempio la tuta di Balmain.

Ti abbiamo mostrato i migliori abbinamenti dei nuovi colori moda autunno inverno 2021 – 2022. Ora sai come combinare i look monocromatici e i colori audaci, ma le tendenze offrono anche colori neutri, torna a trovarci sul canale moda di Donne sul Web per scoprire le ultime novità fashion della stagione fredda.

