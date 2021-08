Colori moda inverno 2021 -22. Lilla e viola, i nuovi abbinamenti

Moda, colori autunno inverno 2021 2022. Le tendenze della stagione.

Moda autunno inverno 2021 -2022, viola e lilla sono tra i nuovi colori di tendenza per cappotti vestiti, accessori ma anche per le tute da sci. Tra combinazioni eleganti, abiti invernali facili, tailleur e vestiti da street wear, guarda le foto per conoscere i nuovi abbinamenti nella gamma cromatica dei viola.

Colori moda autunno inverno 2021 – 2022 come abbinare i viola. Nuove tendenze

Vestire di viola quando fa freddo non è difficile, basta un abito o un cappotto di lana da combinare con stivaletti neri per indossare questo colore affascinante.

Ancora più facile e pratico, è l’abbinamento abito mini viola in maglia con cappotto marrone visto nella collezione di Pellizzari.

Elegantissimo, femminile è l’outfit del giovane stilista Del Core che combina un lungo cappotto viola con gli accessori lilla

Moda inverno 2022. Come abbinare il lilla vestiti e cappotti

Vestire di un colore prettamente primaverile come il lilla in inverno è più impegnativo ma il risultato è altrettanto elegante. E lo dimostra la moda di Parigi con questo outfit monocromatico firmato da Balmain, altro esempio di tendenza dei colori autunno inverno 2021 2022.

Vediamo quali sono gli altri abbinamenti tra abiti e cappotti per il giorno, oltre a quelli più eleganti per indossare questo colore primaverile quando fa freddo.

Tinte nelle nuance delicati anche per i mitici tailleur di Chanel, che spezza il lilla con il nero e un paio di stivaletti color panna in mongolia.

Alla tendenze da street wear con accostamenti dai colori vivaci pensa MSGM. I cappotti pesanti in pelliccia finta viola vanno combinati con abiti azzurri e stivaletti bianchi.

Elegante, da indossare dalla mattina alla sera è la soluzione proposta da Laura Biagiotti. Qui il giacchino corto in viola vene abbinato con un abito svasato lilla scuro e cintura in vita nera. Ai piedi stivali alti in pelle colorata.

Gli abiti eleganti invernali in viola e lilla 2021 2022

In tema di vestiti e cappotti eleganti nella gamma cromatica dei viola c’è da scegliere. Si va dal cappotto classico dalla linea rigorosa di Jill Sander ai vestiti lunghi eleganti con manica lunga adatti per le cerimonie invernali, per arrivare ai completi con pantaloni leggeri visti da Salvatore Ferragamo.

Abiti eleganti lunghi color lilla li abbiamo visti nella collezione della maison Givenchy. Mentre Emilia Wickstead stilista inglese (che deve la sua notorietà alla Royal family e in particolare a Kate Middleton), per l’inverno punta su sul con abiti eleganti in lana

E infine se pensate di andare a sciare il prossimo inverno 2022, ( pandemia permettendo) da ricordare le tute di Miu Miu rigorosamente in lilla.

I nuovi colori moda autunno inverno 2021 2022 sono anche questi, vila e lilla da portare dalla mattina alla sera. Ma le tendenze abbigliamento donne riservano altre sorprese, tu torna a trovarci per scoprire le ultime novità sul canale Moda di Donne sul Web.

