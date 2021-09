Stivali inverno 2021 / 2022. Colori e modelli. 95 foto stivali invernali

Stivali e stivaletti autunno inverno 2021 -2022. Foto tendenze colori modelli e nuovi abbinamenti dei nuovi stivali invernali moda donna.

Cosa cambia in tema di stivali moda 2021 2022 rispetto allo scorso inverno? Cambiano i colori, mentre le tendenze si dividono tra femminilità e comodità. Vediamo nella gallery quali sono gli stivali più belli e comodi dell’inverno secondo la moda e i marchi di calzature.

Stivali inverno 2021 2022: le tendenze

Anche per la nuova stagione troviamo di nuovo lo stivale alto alla coscia, quelli flat e quelli stile cavallerizza. Nel mezzo ci sono stivali e stivaletti con tacchi comodi oltre a quelli stringati, oppure sportivi e colorati. A fare la differenza è la moda parigina con i nuovi modelli di stivali sotto il ginocchio proposti da Louis Vuitton e tutti gli stivali alti o bassi in color cammello visti a Milano da Elisabetta Franchi.

Stivali donna invernali 2021 2022, con tacco

Tacchi alti, a spillo a cono ma soprattutto grossi con il plateau o zeppa e tacchi scultorei. Punte squadrate, accentuate e punte rotonde riassumono i trends della moda scarpe invernali.

Qualche esempio arriva Isabel Marant che non rinuncia allo stivale texano, mentre Longchamps combina lo stivale rosa fucsia all’abito rosa. Il total black invece è la scelta di Sportmax, stivali neri con tacco fino gambale morbido e punta squadrata vanno indossati con abiti in pelle nera.

Tra le nuove tendenze scarpe non mancano gli stivali al ginocchio con il tacco comodo, anche colorati come quelli di Laura Biagiotti. Più classico lo stile francese di Chloé che mostra la prima collezione firmata dalla stilista uruguaiana Gabriela Hearst. Da abbinare ad abiti dallo stile romantico gli stivaletti in camoscio rosa di Bora Asku.

Stivali bassi autunno inverno 2021 22

Lo stivale basso non conosce crisi, è un modello di calzature comodo per camminare ma allo stesso tempo è una scarpa di tendenza. A dimostrarlo bastano Valentino con i suoi stivali bianchi e Dior che combina ai suoi lussuosi abiti Couture agli stivali con lacci laterali.

Stivali sopra il ginocchio

Aderenti come un guanto o con gambale largo, lo stivale cuissard lo troviamo con il tacco o basso. Da segnalare quelli bianchi aderenti di Ports 1961 combinati sempre con outfit in tinta, lo stivale alla coscia nero di Etro e gli stivaloni sopra il ginocchio abbinati ad una gonna mini proposti dalla Franchi.

Stivaletti moda inverno 2021 -22

Come per quelli alti, anche in tema di stivaletti per l’inverno trovate modelli bassi con tacco che spaziano dal bianco a quelli colorati oltre agli stivali e stivaletti neri stringati anche decorati con fibbia gioiello.

Qualcosa di diverso arriva invece dalla collezione di Kenzo Paris dove a determinare sono: colore, folclore e i nuovi abbinamenti dello street wear.

La suola alta e il gambale arricciato caratterizzano invece, lo stivaletto in pelle effetto used che trovate in vendita da Sportmax

Stivali e stivaletti bianchi per l’inverno 2021 2022

Tra i trend della stagione autunno inverno 2021 22 ci sono le scarpe bianche combinati con cappotti e vestiti bianchi. Total white gli stivali con tacco basso sotto al ginocchio di Laura Biagiotti basso, mentre gli stivaletti di Fendi presentano una zeppa scultorea. I tacchi dorati altissimi caratterizzano quelli del brand GCDS .

Cuissardes e stivaletti bianchi li trovate anche nella nuova collezione scarpe Pittarosso inverno 2021. I modelli spaziano dallo stivaletto con tacco comodo e rifinitura in metallo al tronchetto più basso

Sempre di moda anche i modelli Beatles neri o meglio se colorati come questi della collezione Hugo Boss Donna

Stivali invernali 2021 neri

Le scarpe colorate e quelle bianche sono la tendenza del 2022, ma quelle nere non passano mai di moda. Quindi se la scelta è quella di puntare su calzature facili da abbinare con i nuovi colori moda della stagione, allora lo stivale nero a punta o con punta squadrata come dettano le nuove tendenze è quello più giusto. Ecco gli esempi in foto.

Queste sono le tendenze stivali e stivaletti moda proposti durante presentazioni e sfilate. Ma come sempre l’ultima parola spetta ai marchi di calzature le cui tendenze fanno la differenza a iniziare dai brand più amati dalle donne. Tra questi, impossibile non citare i nuovi modelli di scarpe Louboutin dove spiccano questi nuovi stivaletti tartan rosa e bianchi.

Tra i brand italiani nella gallery troverete anche i modelli di stivali più comodi come le scarpe di Geox, senza trascurare le calzature moda più economiche da comprare anche online, tra cui citiamo le calzature di Pittarosso oltre a tutti i marchi da acquistare su Zalando o Amazon scarpe moda.

Non mancano le scarpe gli stivali di Zara e Mango che come di consueto presentano una collezione al mese di vestiti e accessori.

Comunque, l’articolo stivali e stivaletti inverno 2021 -2022 resta in aggiornamento per offrire a voi lettrici tutte le ultime novità sulle scarpe moda donna della stagione invernale.