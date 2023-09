Stivaletti 2023 2024 autunno inverno foto modelli e tendenze dei tronchetti moda inverno 2024, con tacco, bassi e con pelo.

Diamo uno sguardo agli stivaletti inverno 2023 2024 inverno soffermandoci su quali sono le nuove tendenze, i colori e i modelli degli stivali invernali per donna, secondo le ultime tendenze moda scarpe ma con uno sguardo al prezzo.

Stivaletti inverno 2023-2024 tendenze e abbinamenti

La moda autunno inverno 2023 2024 ha deciso che gli stivaletti donna invernali per questa stagione si dividono in 4 macrotendenze:

Stivaletti a punta alti

Scarponcini donna stringati con fibbie

Stivaletti con pelo.

Tronchetti aderenti alla caviglia o con gambale largo

Ecco quindi le immagini dei nuovi stivaletti inverno 2023 2024 e come abbinarli a partire dai nuovi stivaletti alti con tacco.

>> Vedi Scarpe moda inverno 2023 2024

Stivaletti inverno 2023 2024 con tacco

Gli stivaletti alti sono di moda da diverse stagioni, ma per l’inverno cambiano modelli e diventano più particolari. Trovi tronchetti alti in versione elegante, più aggressivi decorati da zip, o fibbie, oppure ricoperti di pelo o anche con il gambale molto largo come i modelli di Isabel Marant oltre a quelli aderenti. Ecco intanto le foto e i prezzi dei nuovi stivaletti.

Fra le tendenze scarpe non mancano anche tacchi e plateau sempre molto alti, come i modelli strigati visti da Roberto Cavalli, e gli stivaletti texani. Ma la vera novità per gli stivaletti inverno 2023 2024 sono i tronchetti ricoperti di pelo finto come lo stivaletto donna in pelo di MSGM. Ecco tutte le tendenze del momento.

Come abbiamo detto molti stivaletti sono decorati, Quelli più particolari sono in vernice nera con grandi fibbie dorate e li propone Moschino, tuttavia non mancano altri modelli anche più economici come i Pittarosso stivali, i tronchetti di NeroGiardini, o quelli di Amazon scarpe o Zara. Eccoli tutti in foto.

A punta in nappa bianca i nuovi tronchetti del brand Gianvito Rossi sono fatti a mano e costano 1.290 euro

Stivaletti con tacco largo

Il tacco largo non passa di moda, tra i tronchetti invernali infatti oltre a quelli in pelle dallo stile più elegante troviamo stivaletti texani, quelli allacciati neri e maculati di Pollini, ma anche stivaletti bianchi con risvolto o Chelsea boot dorati firmati da Mario Valentino.: Ecco tutti i modelli.

Bianchi anche i tronchetti in pelle del marchio parigino Pierre Cardin

Fatti in camoscio gli stivaletti texani di Isabel Marant sono acquistabili sul sito ufficiale della stilista. Costano 690 euro

Vantano recensioni a 5 stelle e una calzata comoda oltre ad un prezzo conveniente, gli stivaletti da cowboy in vendita da Amazon Moda. Costano meno di 48 euro e li trovate in 4 diversi colori

Stivaletti inverno 2023 2024 bassi

Scarpe comode e pratiche da abbinare con gonne e vestiti, gli stivaletti inverno 2023 2024 bassi sono tanti e declinati in diversi colori. Oltre ai combat boots, e lo stivaletto con i lacci come gli anfibi Valentino con borchie, anche gli stivaletti bassi invernali sono ricoperti di pelo. Basta guardare quelli della collezione Gucci e gli stivaletti bianchi di Marras per capire che diventeranno le shoe trend 2024

Suola chunky e pelle nera per lo stivaletto di Tod’s donne. Costa 1.200 euro

Di tronchetti 2023 2024 bassi invernali eleganti i marchi di calzature sono pieni, c’è ampia scelta di modelli e colori, vedi ad esempio gli stivaletti imbottiti con tomaia dodata di Charles Philip Milano.

Lo stile urban caratterizza invece nuovi stivaletti Geox donne che per la collezione scarpe inverno 2023 2024 sceglie come testimonial Penelope Crux: Prezzo degli stivali € 159,90

>> Vedi anche: Moda inverno 2023 2024 oro e argento la tendenza dell’anno

Ora che hai visto quali sono tutti gli stivaletti inverno 2023 2024 modelli e tendenze, dai uno sguardo anche ai colori di tendenza per l’autunno inverno che trovi sul canale moda di Donne sul Web.