Sandali estate 2023 femminili, con tacco, bassi, infradito, gioiello, con plateau e zeppe. Guarda tutte le immagini dei sandali estivi donna belli e bellissimi, prezzi compresi.

Parliamo dei sandali estate 2023, quali sono le tendenze delle calzature aperte, i colori moda, ma anche come sono i sandali comodi e belli che donano tocco di stile in più a tutti gli outfit estivi.

Per iniziare e spiegarti le tendenze abbiamo scelto 100 immagini dei nuovi sandali nei vari modelli. dallo stile minimalista e particolare a quello più decorato con dettagli come strass, perle, fiocchi, piume e soprattutto lacci.

Colore sandali estate 2023

I colori dei sandali estivi seguono le tendenze moda. In particolare trovi quelli viola, rossi, arancione, tomaie in pelle metallizzata, sandali oro e argento, in aggiunta all’eterna eleganza del sandalo nero o bianco che vedrai in seguito. Complessivamente ci sono tanti colori da scegliere fra le nuove scarpe donna estive.

Un bel sandalo elegante con tacco è questo nero e oro di Isabel Marant

Spiccano anche tutti i sandali bianco come questo modello multifibbia con tacco fino in metallo di Versace.

Fra i nuovi modelli ci sono anche sandali aperti alti o bassi fatti o decorati con tessuti floreali, in aggiunta al sandalo trasparente che torna di moda.

Fra sandali con tacco, i flatform e platform, le zeppe, ciabattine, mules e i sandaletti bassi, trova in queste foto le scarpe aperte più adatte al tuo stile ma prima di tutto ai tuoi piedi.

Sandali estate 2023 con tacco

I sandali estivi alti, sono dotati di tacchi di altezze diverse e plateau, punte squadrate o rotonde. A distinguerli sono: i materiali, i colori le forme dei tacchi, il cinturino alla caviglia che non manca mai così così come le fasce incrociate sul collo del piede e i nodi che hanno un fascino retrò.

Tra le novità della moda estiva ci sono sandali alla schiava con tacco, tanti anche i sandali gioiello ricchi di strass e da abbinare agli abiti eleganti, però non mancano quelli argento e dorati. Ma in questo articolo troverai anche quelli plexy affinché tu possa vedere tutti i top trend.

Sandali con tacco e plateau

Come per l’inverno i plateau alti o altissimi tornano di nuovo tra le scarpe protagoniste della stagione estiva. Molti modelli hanno altezze esagerate, e nonostante questo tipo di sandali piacciono, a dire il vero non sono adatti a tutte.

Ecco intanto i modelli di sandalo con plateau e tacco altissimo che vanno di moda ora.

Tacco scultoreo, vernice e plexy e un plateau da circa 6 cm per questi sandali lilla firmati Casadei

Presentano una palette cromatica vivace i modelli in raso del marchio italiano Le Silla (Circa 600 euro)

Infradito con tacco vertiginoso e trasparente per il sandalo del marchio parigino Coperni

Raso e nodo di strass decorano i modelli di scarpe eleganti di Sergio Rossi

Sono molto particolari invece, ma anche belli e comodi grazie ai tacchi quadrati e plateau, le scarpe donna di Antonio Marras.

Lo stile retrò contraddistingue il modello di sandali con tacco alto e grosso di Jimmy Choo ( Prezzo 700 €)

I sandali Dior estate 2023 con tacco sono scarpe di lusso dallo stile vintage. Costano molto considerando che fanno parte della collezione Couture.

Prezzi alti, e per molte donne proibitivi anche per le particolari scarpe estive di Balmain Paris

Per le amanti dei tacchi alti c’è anche il sandalo con plateau in rafia e velluto nero di Elisabetta Franchi con tacco da 14 cm. Costa 580 euro e lo trovate in vendita sul sito ufficiale.

Naturalmente fra le tante tendenze ci sono anche quelli alti senza plateau, e quelli più comodi con tacco medio oltre al sandalo con tacco alto fino o scultoreo Tra questi rientrano anche molti modelli di sandali gioiello come quelli fatti a mano di Rene Caovilla.

Perle e strass abbelliscono i sandali neri gioiello creati da Sergio Rossi

Belli in viola questi sandali eleganti si combinano con tutte le sfumature dei violacei a iniziare dal lilla

Fasciano il collo del piede le eleganti scarpe alte aperte in rosa cipria di Armani Donna

Tacco alto e fino e punta quadra, li troviamo anche nei nuovi modelli di Trussardi scarpe

Più sportivi quelli con tacco di Diesel

Tra i nuovi arrivi del catalogo Sportmax, da segnalare l’infradito con tacco da 9 cm e fasce in tessuto elasticizzato. Prezzo: 600 euro

Zeppe estive 2023

I sandali con zeppa da sempre sono una valida alternativa al tacco, e anche per la prossima estate restano top delle tendenze declinate in diversi modelli e colori

Quelli che la moda donna propone si dividono tra il sandalo con zeppa altissima e quelli più comodi che ti danno un po’ di altezza senza sacrificare il comfort.

Fra tutte si distinguono i modelli con lacci proposti da Missoni e quelli con la fascia scamosciata di Stuart Weitzman, la cui zeppa in entrambi i casi è realizzata in plexi trasparente.

Più impegnativi, e adatti a donne con gambe lunghe, sono questi sandali con la zeppona rossa in contrasto con la tomaia nera firmati da Sergio Rossi.

Plexi sulla fascia e strass caratterizzano invece il sandalo con zeppa più comoda della collezione Casadei 2023.

Lacci argentati da annodare alla caviglia per queste di zeppe proposte alla London Fashion Week dalla stilista ucraina Masha Popova

Un modello di zeppa bella e particolare si è visto nella collezione estiva di Dries Van Noten. Una delle migliori sfilate della moda parigina.

Stile etnico invece per i sandali di Elisabetta Franchi che abbina zeppe alte a gonne mini a portafoglio o con frange oltre ai vestiti corti con la gonna svasata. (Costano: 540 euro)

Hanno la suola alta e para i modelli con tomaia in raso della collezione Ports Scarpe 1961

I sandali con zeppa della nuova collezione Geox donne 2023, restano invece una garanzia per chi vuole una calzata comoda e una scarpa moda ( Prezzo 119,90 €)

Fra i marchi di scarpe più economici ma di qualità, si distingue Gioseppo con questa zeppa alta in juta e il contrasto di colori sulla fascia e cinturino

Hanno una suola comoda e non troppo alta le scarpe estive di Chloé realizzate in parte con materiali riciclati. ( Prezzo € 640 )

Sceglie la suola platform in corda Max Mara per il sandalo infrapollice in pelle realizzato in due varianti di colore. ( Prezzo 570 )

Sandali estate 2023 bassi

Versatili, eleganti o stile sportivo e comodi, i sandali bassi e quelli con poco tacco sono un must per la stagione estiva e si abbinano con tutti gli outfit: dal vestito lungo ai pantaloncini o shorts, fino alle gonne e pantaloni, c’è un modello da indossare per ogni occasione.

Dalla classica infradito ai sandali gioiello sofisticati, al sandalo flat con cinturino fino a quelli bassi con cinturini o lacci e alla ciabattina elegante, eccoti i nuovi modelli di sandali estivi bassi.

Da abbinare ad uno smalto per i piedi in color grigio lilla i flat sandals in plexy giallo con fiocco visti da Zimmermann

I lacci da annodare sopra la caviglia caratterizzano il sandalo flatform di Stella McCartney

Inoltre non dimenticare che ci sono tanti sandali gioiello bassi come queste eleganti ciabattine con con nodo al centro di strass di Rodo. Costano circa 500 euro

Fatti in nappa i sandali bassi dorati di Ralph Lauren hanno un buon rapporto prezzo qualità. Costano 159 euro

Nel catalogo scarpe Guess 2023, spicca il nuovo modello di sandalo flat con strap e cinturino alla caviglia. Prezzo € 115

Pelle lacci e borchie dorate per il sandalo infradito della seconda collezione di Michael Kors

Mules e zoccoli

Con uno stile rivisitato, tra i modelli di sandali estivi 2023 rispuntano anche i mule o se preferite “ciabatte” o zoccoli. In realta si tratta di scarpe più o meno simili e versatili a secondo di quello che scegli. Le opzioni sono: fra i mules con tacco con e senza plateau, ciabattine e quelli con i tacchi comodi come questi in rosa cipria di Pollini.

Per le donne che amano indossare tacchi altissimi e grossi, gli zoccoli in denim di Le Silla hanno un plateau da 7 cm e un tacco alto 17 cm. Prezzo: 754 euro

Si distingue per il tacco più comodo con plateau lo zoccolo argentato firmato Chloé

E ancora, alcuni modelli di tendenza sempre in tessuto a prezzi più bassi si possono comprare da GUESS scarpe. Costano: 175 euro

Tacco fino in metallo dorato per i mules di Elisabetta Franchi che costano 580 euro

Se non vuoi spendere molto e cavalcare comunque la tendenza dei mule, da Gioseppo donna trovi questi mules con nodo al centro in una bella tonalità di rosa

In tema di ciabatte estive eleganti, invece possiamo scegliere tra i diversi modelli a iniziare da quelle con fiocco

Sandali da mare

Infine se cerchi dei sandali da mare sappi che ci sono i nuovi modelli infradito o con fascette di Ipanema, utili anche per camminare in città.

Sono molto particolari anche i nuovi sandali e sabot di Crocs 2023. Spicca fra tutte la Mega Crush Clog da personalizzare con charm e strass. Prezzo 85 euro

Riassumendo, abbiamo visto quale le nuove tendenze sandali estate 2023 donne, però quando si parla di moda molti modelli di calzature sono lussuosi quindi costosi.

Tuttavia la soluzione scarpe estive di Zara e Mango è in ogni caso una buona alternativa per comprare sandali economici. Ma non è l’unica.

Tutto sommato si trovano belle scarpe anche acquistando online nei vari e-commerce come Zalando, Amazon moda in alternativa anche Asos vende calzature. Insomma, se vuoi risparmiare e seguire la moda le soluzioni ci sono. Ti basta scegliere fra le foto dei sandali estate 2023 che ti abbiamo mostrato per trovare le scarpe aperte più adatte al tuo stile.

Perciò ti suggerisco di guardare pure le ultime novità scarpe primavera 2023 oltre ai colori e modelli delle borse estive.