Le scarpe moda inverno 2024-2025 coniugano comodità e stile, si ai tacchi alti ma senza esagerare. Che si tratti di un look minimalista o di uno più audace, le calzature di questa stagione sono destinate a diventare il punto focale di ogni outfit, garantendo comfort, eleganza e un tocco di originalità.

Donne sul Web ha analizzato le tendenze ed ecco una panoramica delle migliori tendenze scarpe invernali tra calzature e stivali con uno sguardo allo stile, la comodità e naturalmente al portafogli.

Scarpe moda inverno 2024 – 2025: décolleté

Che siano con il tacco grosso per una maggiore comodità o colorate a punta con tacco gattino, come quelle di Prada che nella sua collezione donna ripropone pezzi vintage, le décolleté restano comunque un must-have imprescindibile che ogni donna dovrebbe avere nella propria scarpiera.

Delle belle scarpe alte invernali realizzate in suede con un tacco che ci consente di camminare senza causare problemi alla salute dei piedi le ha fatte Geox nei colori di tendenza della moda inverno 2025

Sempre in tema di prezzi accessibili la collezione di scarpe Pittarosso 2024-2025 propone calzature con punta squadrata, tacco grosso e doppio cinturino sul collo del piede.

Chi cerca scarpe firmate e particolari, troverà nel catalogo di Jimmy Choo calzature di diversi colori e altezze.

Tuttavia, per la nuova stagione, spiccano dei modelli in pelle e vernice bordeaux, con punta larga e tacco grosso, arricchiti da una chiusura con piccola perla. Sono perfetti per chi preferisce evitare i tacchi alti e sottili.

Anche le mitiche Louboutin si trovano con il tacco grosso. Qui, a fare la differenza è la tomaia in vernice nera che crea un contrasto audace con la celebre suola rossa e il tacco scultoreo. Che dire? Sono semplicemente bellissime e perfette per completare qualsiasi outfit invernale, che si tratti di un look da giorno o di un abito elegante per la sera o cerimonie.

Scarpe basse moda inverno 2024-2025

Ballerine e mocassini sono modelli di calzature intramontabili, perfette per tutti i giorni. Per il mocassino, si va dai modelli classici in stile maschile, come quelli di Tod’s, fino a quelli rossi con tacco firmati Burberry

In marrone, il mocassino di Hogan si abbina perfettamente a gonne midi o vestiti.

Le ballerine di tendenza per la moda inverno 2025 sono più o meno sempre le stesse. La scelta è tra modelli totalmente flat e quelli con un piccolo tacco. Tuttavia, il marchio spagnolo Gioseppo ha creato una collezione carina e accessibile, con modelli di scarpe basse in pelle intrecciata, impreziosite da cinturini.

In pelle o in suede quelle di Geox donna impreziosite da decorazioni in punta.

Scarpe moda inverno 2024 -2025 stivali

Le tendenze si dividono tra gli stivali sotto il ginocchio e i cuissardes altissimi. Ma quali scegliere e come indossarli? Vediamo qualche esempio, partendo da un presupposto: stivali alti, come quelli di Fendi e Gucci, abbinati a minigonne o shorts, non rappresentano il simbolo dell’eleganza.

Una soluzione più grintosa ma allo stesso tempo elegante è quella proposta da Versace, che abbina pantaloni fuseaux a giacche strutturate, completando il look con stivali cuissardes stile texani indossati sopra i pantaloni. Un outfit che unisce carattere e stile.

Scarpe moda inverno 2024-2025: stivaletti

Gli stivaletti sono calzature amate da donne di tutte le età. Tuttavia, è importante fare attenzione alla scelta, poiché una scarpa sbagliata, come i tronchetti alla caviglia, può accorciare visivamente le gambe. Per questo motivo, lo stivaletto va scelto non solo in base alla forma della gamba, ma anche agli outfit con cui lo si indossa. Ecco alcuni modelli interessanti che coniugano stile e proporzioni.

Decorate da fibbie gli stivaletti neri con tacco largo e basso di Pittarosso Donna

Stivaletto allacciato in suede con suola alta di Geox

Sono queste le tendenze scarpe moda inverno 2024-2025 Come avete notato ci sono calzature alte basse e colori che spaziano dal classico nero fino ad arrivare a calzature nelle tinte più audaci come il verde e le scarpe rosse.

