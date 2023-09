Stivali donna 2023 2024 alti, senza tacco, comodi, caldi ma anche texani e stivaletti morbidi ed eleganti. Ecco gli stivali invernali

Cerchi i nuovi stivali donna 2023 2024? Preparati a scoprire le tendenze dei nuovi stivaletti femminili insieme agli stivali per donne alte o basse da mettere con i vestiti le gonne invernali e con i pantaloni. Ecco i modelli di stivali che vanno di moda quest’inverno.

Dopo le tendenze scarpe invernali, facciamo il punto sugli stivali da donna in modo da farci un’idea di quali calzature porteremo in autunno e in inverno, quanto costano ma soprattutto se sono comodi, e come scegliere l’altezza degli stivali invernali oltre a come abbinarli di giorno e di sera.

Partiamo quindi dai modelli con tacco che regalano qualche centimetro di altezza e stanno bene a tutte.

Stivali donna alti

Per scegliere gli stivali femminili alti bisogna prima fare una distinzione tra quelli che arrivano appena sopra al ginocchio e lo stivale donna che arriva a metà coscia, entrambi meglio noti come cuissardes. Tuttavia, la moda stivali donna 2023 2024 li propone ambedue come scarpe di tendenza.

Vediamo in queste immagini quali sono gli stivali per donna più nuovi, quelli che stanno meglio alle basse e quali stivali scegliere per le gambe magre.

Le tendenze della moda scarpe stivali donna 2023 2024 prediligono i modelli con il gambale morbido e largo. Questa è una buona notizia per chi ha i polpacci robusti ma non lo è per chi è troppo bassa di statura. Se prendiamo come esempio lo stivalone cuissardes di Isabel Marant notiamo subito che non sono stivali che slanciano la gamba, quindi stanno bene solo chi è alta.

La tendenza però è questa, gli stivali slouchy sono la vera novità dell’inverno 2023 2024. Ma come abbiamo detto non stanno bene a tutte, però di contro aiutano chi ha le gambe sottili.

Per le donne curvy invece è meglio puntare su uno stivale alto al ginocchio con un tacco comodo e il gambale arricciato in modo seguire la moda donna stivali 2023. Un modello che piace ad esempio, è questo in foto di Amazon moda. Disponibile in nero, grigio o anche marrone Costa poco, e ha tante opinioni positive

Tra gli altri modelli per chi ha gambe grosse, da non sottovalutare quelli con il gambale a tubo anche con zeppa come quelli visti da Missoni, e gli stivali donna sempre con zeppa di Geox. Da indossare con gonne e vestiti midi.

Stivali 2023 2024 per donne basse

Molte si chiedono quale stivale allunga la gamba, in realtà nessuno. Non esistono stivali per allungare le gambe, è solo un’illusione ottica. Comunque sia il segreto è banale, se si è basse, basta indossare stivali lunghi sopra il ginocchio o alti alla coscia, meglio se dello stesso colore dell’abito e il gioco è fatto. Con un outfit di un solo colore, in genere sembrare più alta diventa più facile.

Stivali donna 2023 2024 con tacco

Per quanto riguarda invece gli stivali alti con tacco, qui la moda invernale si divide tra quelli con tacco fino e punta e quelli con il tacco più comodo e punta tonda. Vedi ad esempio lo stivale Chanel o quello nero con plateau alto firmato da Gianvito Rossi.

I tacchi fini invece non sono affatto comodi ma rientrano fra i modelli di stivale da donna 2023. Ne sono un valido esempio questi in foto di Diesel e gli stivali a punta con tacco sottile della collezione H&M Studio 2023 abbinati con l’abito da sera.

In aggiunta, per gli stivali donna 2023 2024 oltre al modello c’è da scegliere anche tra i tanti colori moda. Per questa stagione non ci sono solo stivali neri o marroni ma anche rossi, verdi, azzurri e bianchi in pelle o ricoperti di pelo finto. Ecco le foto di come abbinare gli stivali sotto al ginocchio scuri e colorati.

Stivali donna 20232 2024 bassi

Immancabili come ogni anno nelle collezioni di scarpe femminili, gli stivali donne senza tacco presentano modelli eleganti da abbinare con vestiti, gonne lunghe o da portare con i pantaloni infilati dentro. Tra i modelli più trendy ci sono quelli scamosciati con risvolto di Hogan, ma anche stivali con suola alta bianchi o neri come quelli di Valentino Shoes

Tra quelli più economici troviamo invece le scarpe e stivali donna Pittarosso che per la collezione inverno propone quelli arricciati con tacco basso

Rinnova invece tutta la linea il marchio italiano di calzature Valleverde, che coniuga moda e comodità con stivali per donne realizzati in pelle e in nappa ma che nulla hanno da invidiare alle scarpe donna presentate durante le sfilate moda. Tra le tante scarpe si fanno notare gli stivali bassi neri decorati da fibbie.

Le fibbie in metallo sul gambale abbelliscono anche i lussuosi modelli di stivali bassi invernali realizzati in pelle nera o beige chiaro da Santoni shoes. Costano 1.150 euro

Sempre abbelliti da decorazioni in metallo anche gli stivali da donne della collezione Pollini, acquistabili anche in tre comode rate attraverso Scalapay.

Fatti con il gambale elasticizzato i modelli di CAFèNOIR sono adatti a chi desidera stivali che non scendono e hanno un buon rapporto prezzo qualità. Costano 129 euro

Stivali da pioggia

E infine chiudiamo questa carrellata con gli stivali da pioggia, i più noti e venduti sono quelli di Hunter, ma si possono trovare anche modelli di stivali in gomma firmati o anche meno costosi e in diversi colori da Superga la cui collezione è sempre in linea con le nuove tendenze stivali donna 2023 2024.