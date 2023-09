Gonne inverno 2023 2024, lunghe a ruota, midi sotto al ginocchio in pelle, lana e seta. Nelle foto i migliori modelli di gonne invernali facili da abbinare con maglie, camicie o giacche.

Molte gonne inverno 2023 2024 sono talmente belle che anche chi è abituata a portare i pantaloni sarà felice di indossarne una. Parliamo di gonne invernali adatte a donne di tutte le età e che amano coniugare: moda, eleganza e praticità.

Ecco quindi una selezione dei modelli più belli e stupefacenti delle gonne dell’autunno inverno da indossare con le scarpe giuste.

VEDI >> Scarpe moda inverno 2023 2024

Gonne inverno 2023 2024 le tendenze

Le migliori gonne invernali sono senza dubbio quelle a vita alta. Sono quelle più femminili che puoi portare con una camicia o un maglione ma che rendono in ogni caso gli outfit più eleganti e facili da sfruttare anche per le occasioni.

In aggiunta, a differenza di quelle a vita bassa, più adatte alle ragazzine, una gonna lunga o sotto al ginocchio a vita alta non stanca mai. La si può indossare con giacconi, maglie, camicie e abbinare con décolletté o stivali

Da quelle lunghe a quelle midi a quelle sotto il ginocchio, ecco migliori le gonne invernali da indossare con scarpe e stivali.

Gonne lunghe inverno 2023 2024

Realizzate in pelle tessuto, maglia ma anche in seta e in denim, le gonne lunghe dell’inverno 2023 2024 presentano modelli particolari con pieghe, tessuto plissettato o svasate, ma anche linee dritte come ad esempio la gonna invernale lunga fino a piedi con abbottonatura centrale di Awake.

Total black per Anteprima che abbina la gonna lunga in seta a un maglione pesante e a scarpe e borsa sempre in nero.

Il tessuto tweed di lana in nero e rosa, caratterizza invece questo modello di gonna Chanel che viene abbinato a un giacchino corto con bottoni gioiello e un paio di stivali neri.

Tra i tanti modelli di gonne lunghe invernali ci sono quelle in pelle da indossare con una camicia o anche con una felpa. Ecco un outfit di Alessandra Rich che dimostra come si porta una gonna lunga in inverno, e perché a volte bastano una camicia e un paio di orecchini per passare dal look da giorno a quello per la sera.

Per non sentire freddo in inverno con la gonna, ci sono le gonnellone lunghe in lana di Max Mara. Tutte a vita alta e nel classico color cammello. Ai piedi bastano paio di stivaletti neri bassi.

Hanno la vita media invece le maxi gonne proposte da MSGM da abbinare con una camicia abbellita da fiocchi e ankle boot neri a punta con tacco.

Per la sera invece, un modello di gonna lunga raffinato ed elegante, è quella in seta di Armani combinata con le ballerine invernali.

Gonne inverno 2023 2024 midi

Tra le lunghezze midi e una gonna lunga è facile fare confusione, ma in realtà c’è una sostanziale differenza. Quelle midi arrivano a metà del polpaccio mentre una gonna lunga invece arriva fino alle caviglie. Ecco due esempi dallo street style

Tuttavia in entrambi i casi per indossare una gonna midi o lunga senza sbagliare, oltre la linea della gonna anche le scarpe da abbinare hanno la loro importanza. Vediamo i modelli più belli e particolari delle gonne midi invernali.

La moda parigina ha dato una lezione di stile per l’inverno 2023 2024 a iniziare da Dior che ha proposto una serie di gonne midi a vita alta, in denim a pieghe, in tartan ma anche in tessuto con stampe. Tutte abbinate a maglie e camicette .

Tra le gonne inverno 2023 2024 più costose e particolari, c’è il modello di gonna invernale in pizzo bianco ispirata agli anni 50 proposto da Prada. Si porta in abbinamento a un maglione nero e un paio di scarpe sempre bianche con tacco basso.

Tutte di lunghezza midi anche quelle a palloncino in nappa firmate Chloé.

Fanno la differenza le gonne moda realizzate in tessuti con stampe stampe floreali realizzate da Antonio Marras per la collezione invernale.

Gonne svasate a ruota adatte per il giorno e per le occasioni o cerimonie invernali, le propone il marchio parigino Leonard.

Sempre per la sera e le occasioni, le più belle gonne larghe e lunghe sopra la caviglia sono quelle nei colori di tendenza come il nero e bianco viste nella collezione di Carolina Herrera.

Gonne inverno 2023 2024 sotto al ginocchio.

A tubino o stile retrò, le gonne longuette di tendenza per la moda inverno sono le più femminili e probabilmente anche le più facili da indossare.

I modelli sono tanti, ci sono quelle in maglia viste nella collezione donna di Tod’s abbinate a camicie dello stesso colore e scarpe con tacco, così come ci sono quelle strette a tubino da portare con la giacca viste da Chiara Boni.

Seta e modelli di gonne plissettate caratterizzano invece gli outfit monocromatici scelti da Hermes dove anche i cuissardes hanno lo stesso colore dei vestiti.

Stessa cosa vale per i completi rosa Barbie di Versace, mentre le gonne inverno 2023 2024 sotto al ginocchio in camoscio o in strass viste da Luisa Spagnoli presentano sempre outfit monocromatici spezzati solo dal colore degli accessori.

Oltre ai modelli di gonne aderenti in maglia ci sono quelle con zip centrale di Bally che stanno bene se abbinate ad una camicia, mentre per la sera la collezione moda di Balmain con i suoi outfit eleganti e di gran sartoria non ha eguali.

E infine, tra gli altri modelli di moda ci sono: gonne midi con spacchi, frange, a portafoglio ma anche quelle lunghe al ginocchio come quelle di Saint Laurent. Sono queste le gonne inverno 2023 2024 di tendenza.

Se vuoi altre idee sulla moda donna inverno 2023 2024, dai uno sguardo anche a tutti gli outfit in oro argento e metallo la tendenza dell’anno