Moda autunno inverno 2023-2024, foto e abbinamenti abiti metallizzati argento, dorati e colorati, ma anche scarpe borse è accessori. Il metallico è il nuovo trend moda donne.

Ecco la tendenza più forte della moda inverno 2023 -2024, argento oro e metallo, li vedrai ovunque perché è il fashion trend più forte della stagione invernale.

Parliamo di abiti realizzati con tessuti shimmer, decorati con borchie, gonne, cappotti, stivali, scarpe e borse metallizzate, da abbinare sia ai look da giorno che a vestiti eleganti argentati, dorati o in tessuto brillante per la sera.

Senza perdere tempo, diamo un’occhiata alle immagini di tutti gli outfit e gli abbinamenti più cool per indossare abiti e accessori metallizzati, dorati, argentati o colorati, e su cui investire secondo le tendenze abbigliamento donna.

Moda inverno vestiti e cappotti argento

La tendenza dell’oro e dell’argento che ha dominato l’estate e lo street style, è destinata a proseguire anche durante l’inverno, con una differenza: stavolta saranno protagonisti anche i metalli e i tessuti lurex o metallizzati, o con applicazioni di strass e paillettes.

Se anche tu stai pensando di indossare un trench o un piumino color argento o dorato, lungo o corto che sia, sei assolutamente libera di farlo, purché scelga gli abbinamenti giusti. Prendi ad esempio questo outfit della collezione Benetton autunno inverno 2023-2024.

Più elegante il coat argento e nero proposto nella fashion week di New York da Dennis Basso

Semplice ma facile da abbinare con il trench argentato di Sunnei

Borchie e silver combinati con il black caratterizzano la collezione di Philipp Plein

In tema di vestiti argento, hai diverse opzioni tra cui scegliere, dall’abbigliamento da giorno alle gonne e ai pantaloni, fino agli eleganti abiti metallici invernali. La gamma di scelta spazia dal mini dress effetto drappeggiato ai vestiti lunghi, dai tailleur alle tute aderenti con pantaloni a zampa, proprio come quelli visti nella collezione di Michael Kors. Questi outfit possono essere abbinati a cappotti dallo stile maschile in lana di colore grigio. Ecco alcuni esempi di look in foto.

Moda inverno 2023 -2024 vestiti dorati

C’è tanto oro nella moda inverno, giacche da indossare con tailleur pantalone, cappotti, trench, ma anche le gonne e pantaloni vengono abbinate a maglioni o felpe per gli outfit da giorno.

Anche gli accessori fanno la loro parte, vedi gli stivali dorati che Van Noten abbina ad un tailleur grigio per spezzare il rigore dell’abito grigio.

Oro anche per la collezione di Luisa Spagnoli che sceglie tute dorate abbinate a cappotti in marrone scamosciato, e combina le gonne longuette scintillanti con maglioni maculati.

Splendido invece il tubino metallico drappeggiato creato da Dolce&Gabbana per le serate invernali.

Per Laura Biagiotti i vestiti da sera lunghi e dorati possono essere indossati con cappotti di maglia con frange

Anche nel nuovo catalogo Sportmax autunno inverno 2023 2024 trovi abiti e gonne oro realizzati in tessuto shimmer

I look più sobri e raffinati restano comunque quelli di Giorgio Armani che, anche quando si tratta di abiti metallici, riesce a conferire un tocco di stile personale senza rimanere ancorato al passato, come invece hanno fatto molti altri stilisti.

Qui il video della bella collezione Armani Alta moda inverno 2024

Moda inverno 2024 borchie, paillettes e tessuti lurex

Oltre agli abiti argentati e dorati, la moda invernale propone vestiti brillanti maglie decorate da strass e tessuti luminosi in diversi colori visti anche da Chanel e Balmain. Ma ci sono anche soluzioni più facili come l’abito in maglia lurex argentato firmato Isabel Marant

A questi vanno ad aggiungersi quelli dallo stile più aggressivo con borchie proposti da Off-White, oltre a tutti gli abiti da sera in paillettes come ad esempio suggerisce la collezione di Emilia Wickstead.

Scarpe borse metallizzate

Anche in tema di accessori, c’è tanto metal, a partire dagli stivali argento e le scarpe da giorno fino ai sandali invernali. La stessa cosa vale per le borse firmate della moda inverno 2023-2024: oro, argento e pelle metallizzata si combinano sia con gli abiti da giorno che con quelli da sera.

E infine, l’oro e l’argento non sono facili da abbinare con i look da giorno, soprattutto quando si tratta di gonne o pantaloni. Tuttavia, anche se la moda sembra non avere confini tra gli outfit da giorno e quelli da sera, l’eleganza e i gusti personali saranno gli elementi determinanti che definiranno il nostro stile, nonostante le tendenze della moda inverno.

