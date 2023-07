Luisa Spagnoli nuova collezione, dai vestiti agli accessori, agli abiti eleganti, guarda i nuovi abiti invernali della Spagnoli

La collezione di Luisa Spagnoli autunno inverno passa dai tailleur in pelle scamosciata con gonna sottoal ginocchio per arrivare a completi mini e abiti aderenti in fantasia animalier. Bellissimi invece gli accessori. Ecco tutta la collezione

Luisa Spagnoli nuova collezione inverno 2023-2024

C’è un pò di tutto in questa nuova linea di vestiti firmati dal marchio Luisa Spagnoli, si passa dallo stile classico moderno a tute e pantaloni in paillettes a zampa d’elefante per arrivare a gonne mini adatte alle 16enni.

Immancabili i vestiti eleganti da utilizzare per le feste o cerimonie invernali così come i nuovi colori moda inverno ma c’è anche la tendenza metallo e paillettes basta guardare le gonne e tute dorate e i pantaloni in tessuto brillante.

In sintesi Luisa Spagnoli cerca di conquistare anche la generazione Z attraverso micro gonne come ha fatto Miu Miu lo scorso inverno, ma il brand è noto per il suo stile più adatto a donne adulte e per tutti gli abiti da cerimonia molto cercati dalle madri degli sposi e invitate

Per quanto riguarda i colori degli abiti ci sono 7 nuance fra cui scegliere da Luisa Spagnoli nuova collezione, eccoli in elenco:

marrone

arancione

verde

blu elettrico

nero

giallo

rosa fucsia

In aggiunta nel nuovo catalogo Luisa Spagnoli ci sono tutti i capi d’abbigliamento in tessuto animalier. Si fa notare invece il cappotto lungo in pelliccia ecologica, mentre per gli abbinamenti nella Luisa Spagnoli nuova collezione vince lo stile monocromatico.

Luisa Spagnoli borse, scarpe e bijoux, nuova collezione

Tutte colorate e rigorosamente da portare a mano come pochette, le borse invernali di questo marchio italiano sono in pelle scamosciata impreziosite da grosse pietre colorate.

Per quanto riguarda le scarpe donne invernali troviamo, décolletté e stivali al ginocchio maculati oltre alle scarpe nere con tacco.

Un capitolo a parte meritano invece i gioielli, orecchini grandi con pietre colorati pendenti o al lobo, anelli sempre grandi e bracciali dorati alti e rigidi abbelliti sempre da pietre, sono la parte migliore di Luisa Spagnoli nuova collezione inverno 2023-24

Vedi anche: Stella McCartney scarpe borse e vestiti vegan