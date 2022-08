UNIQLO Ines de la Fressange, collezione A/I 2022 in stile francese

UNIQLO / Ines de la Fressange presenta una collezione inverno pratica chic e al contempo moderna, ma soprattutto dallo stile parigino. Eccola tutta

Se vi piace lo stile essenziale e pratico delle donne di Parigi, questa collezione invernale di Ines de la Fressange per UNIQLO è adatta a voi. Ecco nella gallery quali sono i capi cult che troverete in vendità a breve nei negozi o su UNIQLO shop online Italia.

Vai alla gallery > Vai alla gallery >

UNIQLO / Ines de la Fressange collezione

Il punto di forza di questa collezione d’abbigliamento femminile è la scelta dei materiali e la linea di alcuni capi d’abbigliamento prevalentemente classici come i caban e cappotti o pantaloni chino che grazie allo stile scelto non subiscono le influenze della moda.

In aggiunta ci sono diversi capi dallo stile più moderno oltre a delle belle camicette e tante maglie e maglioni tinta unita o fantasia realizzati anche in cashmere in colori vivaci.

Completano la gamma gli abiti invernali chemisier e le gonne midi con bottoni al centro o anche dalla linea svasata

Tra gli accessori oltre le sciarpe e cinture dallo stile maschile non manca il simbolo della moda parigina, ovvero il basco alla francese declinato in tre colori: senape, grigio e blu.

Tutta la collezione riflette lo stile di Ines de la Fressange, icona della moda francese il cui stile è noto in tutto il mondo.

Quando esce la nuova collezione UNIQLO / Ines de la Fressange

Il lancio di questa linea d’abbigliamento donna autunno inverno 2022 è previsto per il primo di settembre nel i negozio UNIQLO che in Italia si trova solo a Milano in Piazza Cordusio, ma che dovrebbe aprire anche a Roma e Firenze.

Comunque se vi piace lo stile di Ines de la Fressange potete sempre fare acquisti online direttamente sul sito ufficiale del noto brand giapponese.

Vedi anche:

Vestiti e tendenze Alta moda inverno 2022 23