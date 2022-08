Borse moda inverno 2022/23. 45 modelli e colori invernali di tendenza

Borse moda inverno 2022 2023, i nuovi colori e modelli delle borse e borsette donna. Da quelle firmate a quelle low cost, le foto dei modelli più belli.

Le borse moda dell’inverno 2022-23 sono maxi mini e colorate, nel mezzo si collocano quelle di grandezza media a mano e tracolla, mentre tra le novità tornano di moda le pochette, quelle in argento e borsette minuscole. Fra le tante resitono quelle in stile più classico pratiche e firmatissime, ma ci sono anche modelli belli a prezzi più accessibili.

Le borsette invernali da donna sono: rosse, viola azzurre, verdi, bianche ma ci sono molte borsette di tendenza nere come la nuova shopper di Emporio Armani, o bicolore come la nuova bag a mano di Louis Vuitton, e quelle da colori vivaci come l’handbag arancione del brand spagnolo Loewe.

Per la stagione invernale però c’è un marchio italiano noto in tutto il mondo per il colore rosso, ed è Ferrari che entra nella moda donna e uomo con una linea di abiti e accessori di lusso che fanno la differenza. Insomma le borse per donne con il cavallino rampante impresso declinate in argento e blu metallizzato, oltre a quelle rosse, sono la novità di Milano Moda.

Borse moda autunno inverno 2022 – 2023: quelle a mano

Molte delle borsette moda viste alle sfilate sono a mano, alcine hanno la doppia portabilità, ma la tendenza fell’handbag continua in versione Tote come la nuova Dior, o più elegante come la borsetta da signora di Jill Sanders nera o marrone o quella traforata di Off White.

Shoppping bag anche per Chanel caratterizzata dal logo ricamato manici in pelle e tracolla catena. La chiusura a scatto caratterizza invece le borsette in pelle del marchio americano Coach

Tra i marchi italiani si fanno notare invece le borsette a mano di Diesel, oltre alle costose borse in pelle intrecciata di Bottega Veneta quelle rosa fucsia di Valentino, mentre le Shopper nere in vernice di Emporio Armani (nella foto) si distinguono per il borsellino attaccato e il buon rapporto tra prezzo e qualità.

Sono fatte in pelle sintetica, ma non sono affatto economiche quelle della stilista Elisabetta Franchi che per la collezione invernale ripropone la shopper monogram in pelle. In pelle marrone scamosciata e sherling invece le nuove Gianni Chiarini Marcella.

Borse moda autunno inverno 2022 – 2023: le tracolle

A parte il solito Chanel le cui borse hanno prezzi altissimi, basti pensare che una tracolla in tweed costa 6.000 euro, in tema di borsette invernali a tracolla o spalla firmate c’è Vuitton con i suoi modelli monogram, quelle in marrone di Chloé e Isabel Marant che puntano a colore e praticità

Tracolla catena anche per le nuove borse Hourglass di Balenciaca ma anche per quelle di Givenchy. Coniuga eleganza e praticità invece Michael Kors collection la cui linea di borsette da donna resta tra quelle più cercate.

Pochette inverno 2022 – 2023

Da quelle da giorno a quelle mini dove c’èntra solo un rossetto, per la moda inverno 2023 ci sono tante mini bag. Tra i modelli più belli ci sono le pochette argento di Acne Studio, mentre le bustine di Sportmax sono maxi ed esagerate.

Insomma le pochette più belle della stagione invernale le hanno fatte Jill Sanders, tra i modelli ci sono anche quelle da annodare al polso. Bellissimi anche quelle in pelle di Givenchy.

Tra le mini bag invece suggeriano di guardare la nuova collezione di Emporio Armani e marchi stranieri come Tory Burch.

Queste sono le tendenze borse donne inverno 2022 -2023, naturalmente ci sono brand molto più economici come Liu Jo, TWINSET le cui borsette vanno a ruba, e quelli low cost come Zara, Mango e Carpisa da non sottovalutare.

