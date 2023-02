Le borse moda più desiderate per la primavera estate 2023 sono grandi medie, baguette, Hobo e tracolle. Foto colori e tendenze delle borse estive donna.

Le borse estive 2023 che determinano tra le nuove tendenze della primavera estate per fortuna non sono quelle piccole, belle ma scomode. Tra i trend must have della stagione calda tornano di moda le borse donna grandi e medie a mano o a tracolla.

Le shopping bag, morbide rigide o matelassè, Hobo, borsette dalla forma a mezzaluna, la Re-Edition 1995 di Prada unitamente a quelle modello baguette, sono le borse donne destinate a diventare le più desiderate per la primavera estate 2023. Ecco tutti i colori e modelli delle borse estive più belle.

Colori borse primavera estate 2023

La gamma cromatica delle borse donne estive comprende colori pastello come il giallo, il viola, l’azzurro, borse rosse, verde militare oltre a quelle bianche.

Ma le borse moda 2023 sono le borse nere, marroni e beige. Questi sono i tre colori di tendenza per la stagione calda.

Lo vediamo nelle foto dei nuovi modelli di shopping bag a firma Valentino, in quelle di Loewe, ma anche nelle maxi shopper firmate Dior e nelle nuove Vuitton bag

Colori scuri anche per nelle nuove borse primavera estate 2023 di Bottega Veneta

Borse estive 2023 a mano

La tentenza delle hand bag continua declinata in modelli dalle linee e forme diverse. Tra i marchi di borse donne più desiderate c’è sempre Prada che per l’estate ripropone un modello iconico in pelle spazzolata declinato in più varianti di colore.

Comode con le loro tasche esterne e rigorosamente a mano, le nuove borse estive firmate Louis Vuitton.

Tra i modelli matelassé a distinguersi è Miu Miu con il nuovo bauletto nero e borsetta la hobo in nappa.

Belle come sempre le borse di Tory Burch che per la primaversa estate predilige colori come: beige e nero

Otre ai marchi moda più desiderati che spesso vedete addosso alle influencer, non dimentichiamo che in Italia ci sono brand che hanno fatto la storia. E’ il caso di Borbonese che tra le borse estive in catalogo propone modelli in morbida pelle come questo in foto.

Piacciono anche le borse sostenibili di Elisabetta Franchi grazie anche al costo accessibile. Questa è la nuova mini tote con effetto ricamo

Tornando ai marchi più desiderati tra cui non può mancare Chanel, le borsette della maison francese hanno la doppia portabilità, la tracolla catena infatti è uno degli elementi distintivi delle Chanel bag

Borse moda 2023 a tracolla

Le borse e borsette donna più comode sono quelle che laciano libere le mani. La moda estiva ci viene incontro con modelli di tracolle di tutte le dimensioni, da quelle piccole alle mezze misure che vanno bene per donne piccole e quelle maxi più adatte a donne e ragazze alte.

Tra le tendenze borse estive da portare a spalla e tracolla, c’è il secchiello rosso visto da Michael Kors, e abbinato a sandali e abito rosso.

Borse con le frange lunghe quelle di Versace che nella nuova collezione mostra solo abbinamenti monocromatici

Ma fra le borse estive 2023 ci sono anche tanti modelli di borse in cuoio che si abbinano benissimo con gli outfit della primavera estate.

Belle anche le borse ecologiche fatte in pelle morbida o più rigida da Stella McCartney, una delle poche stiliste che propone borsette di lusso vegane.

Borse estive 2023 piccole

Anche se la tendenza mostra il ritorno alle bag grandi, il trend delle borsette piccole continua ma non determina. Tuttavia, marchi come Alviero Martini Liu Jo borse e Guess in catalogo hanno modelli di tracolle e borsette a mano tra cui scegliere. Quindi se volete comprare una borsetta moda primavera estate 2023, già le trovate in vendita online tra quelle di lusso e quelle dei marchi più economici.

Per scoprire le nuove tendenze accessori donna segui Donne sul Web, a iniziare dalle scarpe moda primavera estate 2023