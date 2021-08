Borse invernali 2021 I 2022. Colori tendenze modelli. 75 Foto

Quanti tipi e colori di borse moda ci sono per l’inverno 2021 -2022? Secondo le nuove tendenze troverai borsette piccole, grandi colorate, comode e anche scomode, ma belle. La novità? Il nuovo bauletto Vuitton. Quelle più belle? Le borse ecosostenibili.

Tra colori e modelli ecco tutte le foto per orientarsi nel vasto mondo delle borse moda donna, quelle firmate, quelle meno costose e quelle dei marchi moda sostenibile.

Tracolle, borse con frange, postine, Hobo shopper ma anche borse cinture e tanto colore. Queste le nuove tendenze secondo la moda invernale vista nelle diverse collezioni presentate da New York a Parigi e Milano. Ecco in foto i modelli di borse e borsette da sfoggiare per l’inverno.

Colori borse inverno 2021 2022

Per la moda donna invernale ci sono molti accessori colorati, le borse sono tra questi. Per esempio ci sono borse rosa in pelle di Tod’s, oppure tracolle rosse, ma anche borse azzurre con tracolla abbellite da chiusure dorate come quella del marchio Ports 1961.

Borse con frange 2021 2022

Le borse con frange lunghe le troviamo nei modelli dei marchi parigini come Chloé che abbellisce le hand bag in pelle con frange in tessuto. Lunghissime le frange laterali sulle tracolle in pelle o in camoscio di Isabel Marant. Spicca tra gli accessori di Sportmax la borsa a mano realizzata in lana.

Borse a spalla

Molti dei modelli di borse invernali hanno la doppia portabilità, ma ci sono anche quelle da portare solo a spalla. Tra tutte spiccano i modelli in pelle color cuoio creati per la collezione Celine autunno inverno 2021 22.

Le tracolle

La borsa a tracolla è comoda e pratica, e di modelli tra cui scegliere per l’inverno 2021 2022 c’è ne sono diversi a iniziare dalle Borbonese borse realizzate in pelle verde e abbellite da una maglia catena dorata. Tra gli altri modelli da segnalare quella bordeaux di Max Mara e la Chloé bag dotata di tracolla.

Borse a mano inverno 2021-22

Belle capienti o piccole e particolari, le borse da mano portare a invernali si distiguono per le loro forme e colori. A fare la differenza è il marchio di lusso Loius Vuitton la cui collezione spazia dal modello monogram a quelle in in vernice viola o azzurra per arrivare a quelle bicolori. Coniuga la praticità all’elelanza invece il brand Longchamp con il bauletto color cuoio.

Borse moda sostenibili

I marchi che producono accessori sostenibili ci sono, però non sono quelli che abbiamo citato fino ad ora. In Italia tra i brand cruelty free c’è Elisabetta Franchi che in tema di accessori invernali ha presentato una bella collezione.

Tra i marchi stranieri spicca tra tutti Stella McCartney, che da sempre propone capi d’abbigliamento e accessori realizzati con materiali sostenibili. In aggiunta ricordiamo che la moda etica e vegan è la tendenza del momento, e lo sarà sempre di più.

Quindi, se vogliamo scegliere un nuovo modello di borsa invernale per la stagione 2021 2022 possiamo farlo guardando anche i brand che rispettano l’ambiente.

E infine, le tendenze moda borse sono queste, ma vogliamo aiutarvi a scoprire tutte le novità moda in tema di nuovi marchi di accessori femminili sul canale moda di Donne sul Web, quindi l’articolo sarà aggiornato.

