Borse estive 2022. Tendenza colori modelli. Foto

Queste in foto sono le borse moda primavera estate 2022. Dalle borse costose a quelle più economiche, tutte le tendenze della stagione.

La tendenza borse estive 2022 propone modelli di borse all’uncinetto, borse in pelle, quelle in matelassé e il ritorno del secchiello. Tra i trend must have, ci sono le borse sostenibili, quelle su cui dovremmo investire visto che la moda è è una delle industrie più inquinanti. Da quelle a mano, alle borse a tracolla alle shopper, in foto tutte le borse primavera estate 2022 di lusso e più economiche.

Borse estive 2022 le tendenze

In questo articolo abbiamo scelto le borse e borsette più belle con uno sguardo anche al prezzo, perché seppur vero che i brand più desiderati sono quelli di lusso, è altrettanto vero che non tutte le donne possono permettersi di spendere circa 4.000 euro per l’ultima bag Dior Vibe della maison parigina.

Quindi, qui trovate anche le borse Liu Jo, quelle di Zara, Mango oltre ad altri marchi che fanno la differenza senza finire sul lastrico come le nuove borse O bag®

Ad esempio le borsette a mano morbide arricciate viste da Balmain assomigliano tanto alla borsa Gabby di JP PEI, (brand americano che vende su Amazon) viste addosso alle top model come Emily Ratajkowski e Gigi Hadid.

Tra tutte le borse viste nelle sfilate forse quelle su cui vale la pena spendere oltre alla solita Chanel (che ricordiamo non è un investimento) ci sono le borse Michael Kors Collection che grazie alla linea e ai colori scelti si prestano per essere usate anche quando fa freddo, e quelle di Burberry.

Chi invece punta all’eleganza senza pensare al logo da sfoggiare su instagram, sceglie Max Mara, Armani, o il brand Roger Vivier che fa capo a Della Valle. Brand che nel panorama della moda internazionale hanno fatto la storia.

Borse estate 2022: quelle a mano

Poco pratiche, ma di tendenza ed eleganti, le borsette a mano le trovate in tutti i colori e di tutte le firme. Da quelle piccole a quelle grandi e decorate come il modello sostenibile di Stella Mc Carney, fino alle shopper o tote.

Si distinque tra i tanti la stilista americana Tory Burch la cui collezione accessori presenta borse a mano bicolore o bianche

Pelle frange e lavorazioni all’uncinetto, caratterizzano le nuove borse estive della collezione moda Chloé 2022.

Borse estive 2022: le tracolle

Le borse a tracolla per la primavera estate prediligono le forme a mezzaluna, quelle squadrate, trapuntate oppure maxi. Come sempre c’è ampia scelta ma tutto dipende da quanto si vuole spendere. Una soluzione vincente la offre Sandro Paris. Le sue borsette seguono i trend di stagione a prezzi accettabili e il nuovo modello Yza può essere portato a mano e tracolla.

Borse ecologiche

Per seguire la tendenza moda sostenibile, dai bauletti alle shopper ci sono tutte le borse di Elisabetta Franchi sono realizzate in pelle sintetica. Tra i nuovi modelli la shopping bag intrecciata in color cuoio.

Anche il marchio Liu Jo nel suo catalogo primavera estate 2022 ha una linea di borse a tracolla sostenibili. Le trovate in otto colori diversi al prezzo di 159 euro.

Per distinguervi dai soliti nomi della moda, date uno sguardo alle borse a tracolla ecologiche del brand parigino Claude Pierlot. Il marchio ha un punto vendita a Milano nel quadrilatero della moda, ma c’è uno shop online sul sito ufficiale.

Borse economiche

E infine, se cercate borse economiche di tendenza quelle di Zara con volant e tracolla catena costano solo 39 euro e sono tra i modelli più belli dellla nuova collezione.

Da Mango invece oltre alle borsa crochet con fiori e shopper mini realizzate in tessuto di rafia trovate modelli di borsette baguette che costano meno di 30 euro.

Queste sono le nuove borse estive 2022, scelte dalle collezioni moda donna e dai marchi che offrono la possibilità di seguire i trend del momento e vestirsi bene con gli accessori giusti spendendo poco.

Nella gallery trovate tutti i nuovi modelli di borse scelti dalla redazione moda di Donne sul Web