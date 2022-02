Scarpe primavera estate 2022. Colori e tendenze in 75 Foto

Scarpe primavera estate 2022. Foto con tutte le nuove tendenze

Quali sono le scarpe di tendenza per la primavera estate 2022? Dai tacchi alle sneakers agli stivali, fino ai sandali gioiello, scopri tutti i modelli più belli in queste immagini e video

Le tendenze scarpe della primavera estate 2022 puntano sulle altezze dei tacchi e plateau, sul ritorno del sandalo gladiatore, oltre ai tanti modelli di sneakers declinati in diversi modelli e colori. Tra le novità moda ci sono i nuovi stivali e stivaletti estivi, mentre tra i trend must have, c’è il ritorno delle calzature a punta con tacco a spillo e i sandali dorati e argentati. Ecco quali sono le nuove scarpe moda donna secondo i marchi di calzature di lusso e quelli più economici

Stivali estivi 2022

Gli stivali moda estate 2022 prediligono lo stivale a punta bianco, in color cuoio o quelli colorati. Tuttavia per la moda estiva ci sono anche i cuissardes tutti abbinati con minigonne e vestiti, gli stivaletti con plateau e quelli più bassi neri o colorati.

Stivali bianchi o neri anche per Dior abbinati sempre a gonne mini. La collezione di Maria Grazia Chiuri tra abiti borse e scarpe, (come mostra il video) è una rivisitazione moderna degli anni sessanta.

Tra i modelli più lussuosi ci sono gli stivali estivi in giallo di Louboutin decorati da pietre con motivo floreale. Queste scarpe hanno un prezzo proibitivo. Costano circa 4.000 euro.

Fra i tanti modelli di stivali per la primavera estate 2022 si distinguono quelli rosa morbidi e scamosciati visti nella collezione di Isabel Marant

Tacco comodo e punta squadrata caratterizzano gli stivaletti estivi di Acne in pelle color melanzana.

Scarpe primavera estate 2022: mocassini

Nelle nuove collezioni di calzature femminili, troviamo tanti mocassini nei modelli flat come quelli di Max Mara o più particolari come il mocassino con tomaia intrecciata di N°21. A fare la differenza però è Miu Miu con questo modello di slingback che tra ispirazione dal classico mocassino da uomo.

Scarpe estate 2022 décolletté

Chiuse o aperte dietro, le scarpe donna più eleganti si rinnovano con modelli a punta e tacchi a spillo da abbinare ai vestiti eleganti e agli outfit da giorno. Non mancano punte accentuate e dalle forme particolari come queste scarpe color arancio firmate da Miuccia Prada.

Punta squadrata tacco grosso e colori luminosi per i modelli di calzature donna di Bottega Veneta

In tema di scarpe economiche, la collezione più bella la trovate nel catalogo Pittarosso primavera estate 2022. Qui nella foto le décolletté estive spuntate e traforate da combinare con abiti o pantaloni.

Tornano di moda anche le scarpe dorate e argentate per l’estate 2022, e si abbinano ai modelli di abiti eleganti così come ai jeans.

Chi desidera cavalcare la tendenza oro e argento o ha bisogno di un paio di calzature versatili da combinare agli abiti da cerimonia e con gli outfit da giorno, dia uno sguardo al catalogo di Pura Lopez che offre modelli di calzature con tacco a spillo e cinturino al costo di 240 euro

Sneakers primavera estate 2022

Nonostante il ritorno di tacchi alti e plateau la scarpa che non subisce le tendenze della moda e si rinnova ad ogni stagione è la sneakers. Per l’estate le trovate colorate, oltre ai modelli classici in bianco. Quindi si spazia da quelle minimal a quelle decorate. Qui nella foto le nuove sneakers del catalogo Geox primavera estate 2022

Tuttavia se volete seguire le nuove tendenze in tema di scarpe sportive dovete comprare quelle ecologiche. Per esempio il modello di sneakers colorate firmato da Chloé è realizzato in mesh riciclato e e ha la suola in gomma bianca a contrasto. Il logo del brand lo trovate impresso sul retro. I colori neutri e il modello ispirato allo stile retrò caratterizzano le scarpe da ginnastica ecologiche proposte dal marchio italiano Amedeo Testoni.

Monocromatiche, platform, retrò e minimaliste, le sneakers SS22 firmate Tamaris che trae spunto dall’estetica anni 70.

Sandali estate 2022 tendenze e modelli

I trend della moda post pandemia sono abbastanza caotici, ma qualcosa accomuna gli stilisti, la voglia di tornare a brillare. Ed ecco che spuntano di nuovo sandali gioiello, colori vistosi e soprattutto tacchi vertiginosi e plateau altissimi a rischio caduta. Insomma se vi piacciono i tacchi alti e le scarpe brillanti, Tom Ford, Valli, Blumarine e Balmain vi accontentano con nuovi modelli di sandali gioiello.

Sandali alti estate 2022

Belli da vedere, ma poco pratici per camminare, i sandali alti della stagione estiva puntano all’esagerazione tra tacchi e plateau. Un valido esempio arriva dalla collezione estate 2022 firmata da Sportmax.

Ci vuole coraggio, e soprattutto bisogna saper camminare sui tacchi, per indossare i sandali neri con tacco fino e plateau altissimo firmati Saint Laurent.

Per seguire la tendenza scarpe moda del momento senza spendere una fortuna, nel catalogo di Asos troviamo sandali in raso rosa ( anche a pianta larga) al costo di 35,99 euro.

Chi cerca scarpe estive nere eleganti da combinare con vestiti per le occasioni, troverà da Elisabetta Franchi i nuovi modelli con tacco fino e dorato.

Tra tanti tacchi alti c’è spazio anche per quelli medi o medio bassi proposti nei colori di tendenza della stagione. L’esempio arriva da questo sabot color malva con fasce intrecciate della collezione Gioseppo Woman Summer 2022.

Gladiatori estate 2022

A riportare in auge i sandali alla schiava, che, precisiamo non stanno affatto bene a tutte, sono stati i soliti brand del lusso parigini a iniziare da Dior e Vuitton. Spiccano tra tutti, i modelli bassi con borchie dorate firmati Valentino.

Sandali bassi estate 2022

Anche se la tendenza sono i tacchi alti, alla comodità non rinuncia neanche la moda. Da qui nascono ciabattine sandali multicolore, o monocromatici nei colori tenui e delicati, come il sandalo flat decorato da doppia fibbia e maglia dorata di Elisabetta Franchi.

Chi cerca la combinazione tra moda e comodità, come spesso accade guarda il catalogo Geox donna, dove troviamo queste ciabatttine rosse a punta quadra e con fascia decorata da una catena in tinta.

Dalle calzature fashion ma anche impossibili da indossare, a quelle più eleganti fino a quelle più comode e facili da abbinare agli outfit estivi, nella gallery trovi tutte le nuove scarpe moda donna per la primavera estate 2022.