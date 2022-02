Colori moda 2022, i 5 migliori colori vivaci dell’estate. Abbinamenti e Foto

I nuovi colori moda della primavera estate 2022 sono forti, vivaci e sgargianti. Eccoli tutti in foto.

Brillanti, seducenti e provocanti, ecco i nuovi colori moda primavera estate 2022, quelli più trendy fatti per chi ha il coraggio di osare e quelli più facili da indossare. Dal rosso rubino al giallo al verde all’arancio fino alle tonalità dei rosa e viola se hai voglia di colore, questa è la stagione giusta per abbinare toni freddi ai colori caldi o puntare sul look monocromatico. Ecco come.

Colori moda primavera estate 2022, il giallo

Bello brillante, ma difficile da abbinare, se questo colore ti piace ma non sai come indossarlo punta su una soluzione facile come l’abito giallo monocromatico con frange proposto da Proenza Schouler.

Da prendere in considerazione anche gli abbinamenti tono su tono di Max Mara che spezza il giallo con sandali argento. Se invece ami indossare abiti e accessori dello stesso colore, guarda come Moschino abbina al minidress borsetta e scarpe gialle

Colori moda estate 2022: il rosa

Ci sono molte tonalità di rosa per la primavera estate 2022 si va dalle nuance pastello al rosa caldo più intenso per arrivare a quello più deciso come l’outfit rosa fragola di Luisa Spagnoli. Lo stile bon ton e le maniche ampie a palloncino caratterizzano l’abito sotto al ginocchio di Carolina Herrera, perfetto per le cerimonie estive.

Colori moda estate 2022, tutte le sfumature di verde

Brillante affascinante, le nuance dei verdi per la stagione estiva spiccano su abiti da giorno così come sugli abiti eleganti. A dare il meglio è lo stilista Christian Siriano che mostra come gli abiti in raso sono tornati di moda.

Splendidi anche gli abiti del designer Erdem Moralioglu che alla London Fashion Week ha presentato abiti lunghi verdi da sera.

L’arancio tra i colori moda estivi

Già in auge dalla scorsa stagione, l’arancio torna di moda anche in primavera estate 2022. Lo trovi negli abiti ma anche nelle scarpe e borse moda. Tuttavia molte donne si chiedono come abbinareil colore arancione e a chi sta bene. La risposta è in queste foto dove trovi look monocromatici come l’abito elegante di Emilia Wickstead (che come noto veste Kate Middleton), e nel tailleur rosso arancio proposto da Dior e,che spezza con il bianco e le scarpe nere.

Colori moda estate, le nuove sfumature di rosso

Qualunque sia la sfumatura il rosso resta il colore giusto per tutte le stagioni. Ecco i migliori outfit da giorno e da sera in red scuro o acceso. Altuzarra abbina borse rosse e nere e sandali bassi con i lacci al completo rosso vino, mentre l’outfit elegante di Carolina Herrera offre l’idea di come abbinare un vestito rosso alle scarpe.

Questi che hai visto sono le tendenze colori moda accesi per la primavera estate 2022, naturalmente ci sono anche colori più sobri, ma se continui a seguire la moda sul canale di Donne sul Web presto scoprirai i migliori vestiti dell’estate.