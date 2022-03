Unghie smalti primavera estate 2022, colori forme e tendenze

Unghie e smalti primavera estate 2022, ecco quali sono i colori moda della stagione e le nuove forme delle unghie. In foto trovi i nuovi trend scelti dai migliori nail artist



Le unghie della primavera estate 2022 spaziano da quelle classiche corte eleganti ai colori vivaci della stagione. Novità anche per le forme che passano da quelle corte arrotondate alle unghie stiletto, alle square e squoval manicure

Tra i trend moda unghie estive, continua la tendenza della french manicure bianca o colorate che abbiamo visto nel 2021, mentre le nail art floreale decorano unghie lunghe e quelle corte.

Unghie smalti primavera estate 2022 colori e tendenze

In tema di colori le spring nails prediligono tutte le tonalità pastello a iniziare dallo smalto rosa nelle nuance più delicate oppure più accese come il fucsia o rosa intenso come questo colore creato da Morgan Taylor

Tra i colori nuovi della stagione estiva spiccano le unghie dipinde di smalto arancio e quelle corallo. Si tratta di un colore nuovo perfetto per le unghie estive e proposto in varie declinazioni. Questo in foto è lo smalto corallo di OPI che fa parte della nuova collezione primavera estate 2022.

Ispirato ai colori della natura come tutta la collezione, è lo smalto cruelty free realizzato dal marchio italiano FABY

Le altre tonalità pastello di tendenza vanno dai lilla al verde passando per le manicure gialle come queste square nails dipinte di smalti Orly

Più tenui e delicati sono le nunce pastello scelte da Essie per la primavera estate 2022

Unghie primavera estate 2022 smalti chiari e nude

Se da una parte c’è voglia di colore dall’altra le unghie eleganti della primavera estate 2022 a prescindere dalla forma e lunghezza, puntano alle nuance nude anche abbellite da nail art minimal come ad esempio queste unghie gel corte.

Chi ha le unghie sane e curate, può permettersi di sfoggiare una manicure semplice e trasparente come quella proposta da Chanel per la collezione estate 2022

Tuttavia in tema di nude nails c’è ampia scelta, si spazia da quelle beige chiaro, a quelle rosate per arrivare alle oval nails dipinte di smalto bianco Dior.

Unghie primavera estate: le french manicure

Ad essere onesti la manicure francese rivisitata è di moda da diverse stagioni. Per l’estate invece si torna all’eleganza della classica french con la lunetta bianca. Per chi invece ha voglia di colore ci sono unghie gel neutre o nude con lunetta colorata o anche la french rosa molto chiaro.

Nail art estive 2022

Minimal, con disegni astratti manicure unghie con colori diverse, sono tutte tendenze che tornano di moda, ma a fare la differenza per l’estate sono le unghie decorate con disegni o applicazioni floreali da portare anche sulle french bianche trasversali.

Per chi desidera provare a fare una nail art semplice con gli stiker a tema floreale la collezione everlasting BLOOMS by essence tutta pensata nelle tonalità fucsia e rosa comprende anche adesivi per unghie a tema floreale e profumati.

Colori smalti primavera estate 2022: le unghie rosse

La tendenza è quella del rosso classico acceso più adatto alla stagione estiva. Ma è anche vero che le sfumature delle red nails sono talmente tante che sceglierle spesso non è semplice. L’idea vincente arriva dal marchio francese Bourjois che ha lanciato una linea di smalti vegan e cruelty free dove spiccano quattro diverse shade di rosso ideali per la stagione calda. Li trovate in vendita su Amazon Beauty

Forma delle unghie: le tendenze 2022

Spesso ci si chiede scegliere la forma delle unghie più adatta alle nostre mani, ma in realtà è molto più semplice di quello che sembra. Ci sono forme con cui è difficile sbagliare, quella tonda e quelle ovali in particolare fanno sembrare più lunghe le dita anche se la mano è tozza.

Quelle ovali hanno il vantaggio di essere le unghie più eleganti, quelle lunghe a mandorla invece sono quelle più sexy.

Discorso a parte invece per le unghie a ballerina e quelle a stiletto dalle lunghezze estreme che non sono adatte a tutte, in particolare se le mani presentano rughe o le dita sono corte. Insomma, per non sbagliare meglio puntare su unghie medio corte dalla forma rotonda o al massimo squoval.

Queste per ora sono le nuove tendenze unghie smalti per la primavera estate 2022, ma la stagione è appena iniziata, quindi troverai altre novità sul canale Beauty Unghie di Donne sul Web. Nel frattempo guarda anche: