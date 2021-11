Unghie gel rosse, 11 immagini e idee per non sbagliare colore e sfumature

Le unghie gel rosse per una donna sono come il rossetto, c’è sempre un’occasione per sfoggiare il colore più elegante. Ma non è facile scegliere la gradazione più adatta al sottotono della pelle. Vediamo quali sono le migliori tonalità di smalti rossi per donne di ogni età

Con le unghie gel rosse, a prescindere dalla forma e lunghezza delle unghie, non sbagli mai. Te lo dimostrano queste immagini. Da quelle semplici, alle nail art, ecco una gallery con le più belle idee da copiare.

Unghie gel rosse scure

Il rosso scuro è similare al bordeaux o burgundy, questo dipende molto anche dal marchio di smalto che viene usato. Per esempio una bella tonalità di rosso molto scuro è quella di CND Shellac Signature lipstick . Perfetto per le feste Natalizie e le occasioni, questo smalto diventa bellissimo sulle unghie dalla forma a mandorla.

Smalto Essie

Le tendenze beauty sono come la moda, guardano sempre al passato. Vedi ad esempio questa tonalità di smalti rossi di Essie ispirata agli anni ’90 e – che ricorda il mitico rouge e Noir di Chanel. Tuttavia per quanto sia bello, questo colore molto scuro è adatto a chi ha mani senza rughe.

Smalto naturale rosso scuro Zoya

La via di mezzo per chi desidera delle belle unghie invernali dipinte di rosso denso e lucido è questa nuance di Zoya smalti naturali che fa parte della nuova collezione per la stagione fredda.

Smalto rosso mirtillo

Il cranberry è la tonalità scelta da OPI per le feste invernali. Si tratta di uno smalto vellutato dal colore intenso e che ben si adatta a tutte le pelli, a unghie corte e quelle lunghe. Ecco la foto di questo nuovo smalto dell’azienda americana.

Unghie gel e smalto rosso lampone

Le raspberry nails vanno bene per tutte le occasioni, rendono le unghie eleganti e scintillanti se lo smalto usato è di buona qualità. Quindi fate attenzione al tipo di smalti gel che usate onde evitare di rovinare le vostre unghie.

Unghie gel corte rosse

Le varie tonalità cromatiche del rosso non conoscono limiti e confini e stanno bene su unghie di tutte le forme e lunghezze. Siete libere di scegliere a secondo del colore che più vi piace e meglio si adatta al sottotono della pelle. Quindi se avete le unghiette corte non lesinate sui colori

Lo smalto Cruelty Free di Faby Classic

Questa è la tonalità dei rossi scuri della collezione del marchio italiano Faby. si tratta di prodotti vegan che hanno molti pregi: non macchiano le unghie, hanno una lunga durata e soprattutto non sono prodotti testati su animali.

Rosso Louboutin smalto

Il colore per eccellenza lo ha fatto il designer delle scarpe con la suola rossa. Come molte di voi sanno da anni Christian Louboutin ha una linea di rossetti e smalti lucidi o opachi che in Italia viene venduta alla Rinascente di Roma e Milano. Ecco il rosso invernale perfetto in versione matt.

Nail art rosse e rosa nude

Uno dei modi più classici per una nail art elegante è quello di farsi fare una manicure nude e rosso con una french solo su due dita.

Sempre sullo stesso tema ci sono le accent manicure da realizzare con lo smalto rosso e quello rosa salmone.

Le unghie gel rosse invernali da provare sono quelle che abbiamo visto in queste immagini, ma se ami altri colori scopri le ultime tendenze novità in tema unghie e smalti sul canale Beauty di Donne sul Web

