Unghie gel primavera estate 2023 in tutte le sfumature di rosa e nude. Dalla forma delle unghie ai colori degli smalti ecco le migliori tendenze con immagini di unghie estive che vanno di moda

Unghie gel nude e rosa per la primavera estate 2023, per chi vuole una manicure facile e unghie e mani eleganti.

Parliamo di unghie estive semplici dipinte con colori neutri, smalti trasparenti o dalle nuance pastello tipo le pink nails che già spopolano su Instagram.

VEDI ANCHE: Unghie gel neutre eleganti e scintillanti

Nel mezzo si collocano tutte le tonalità degli smalti color carne da scegliere in base al proprio tono della pelle, ma al centro delle tendenze unghie gel 2023 c’è la cura delle mani e l’unghia sana.

Ecco le immagini delle unghie gel più belle della stagione calda.

Unghie gel primavera estate 2023 rosa.

Le tonalità degli smalti rosa per la primavera estate sono al top delle tendenze. Ci sono quelli chiari, il color albicocca, il rosa caldo e quello shoking o intenso oltre allo smalto rosa perlato di gran moda per l’estate.

Unghie rosa eleganti

Tonalità tenui come gli smalti gel rosa chiaro e lucido rendono le mani eleganti, sulle unghie corte e quelle lunghe dalla forma a mandorla. Ecco le unghie gel rosa più eleganti

Lo smalto gel rosa lucido chiaro sta bene con tutte le forme delle unghie e diventa particolarmente elegante su quelle medio corte e squadrate. Lo vediamo qui in questa square nails

In genere i colori di smalti più eleganti sono rosa cipria e rosa antico. Se preferisci unghie che si fanno notare questa tonalità di smalto è perfetta per le unghie estive

Le nuance degli smalti rosa antico saranno di tendenza per tutta la stagione primavera estate 2023. Ecco delle belle unghie lunghe gel dipinte di rosa.

Unghie rosa pastello

Fra tutti gli smalti nella nuance pastello le pink nail sono quelle più amate. Per l’estate le unghie gel rosa si vestono di tonalità nuove come queste bellissime unghie rosa confetto

Più delicato e realizzata da Tom Bachik (nail artist di fama mondiale) con smalti gel di OPI questa bella manicure creata per la collezione moda di Coach primavera estate 2023

Smalti rosa 2023

Le tendenze beauty pensano sempre di più in ottica di prodotti naturali, e tra questi ci sono gli smalti, ad esempio quelli vegan che non rovinano le unghie. Splendido questo nude pink di The GelBottle che valorizza le unghie corte.

Come sempre però le nuance variano a secondo del tipo e marchio di smalto che si sceglie. Tra i tanti brand spiccano quelli vegani di Sally Hansen che non rovinano le unghie.

Unghie gel primavera estate 2023, unghie color carne

Nulla è più elegante delle unghie color carne, lo dimostrano i migliori nail artist. Tuttavia per il 2023 l’attenzione è puntata anche sull’unghia neutra magari abbellita da una micro French con nanicure su unghie corte e squadrate.

Perlate semplici ma anche sfumate o brillanti le unghie color carne o nude nails diventano elegantissime decorate con una nail art semplice su forme squadrate.

La pandemia però ha cambiato le nostre abitudini, tutti i disinfettanti che continuamo ad usare per detergere le mani non sono un toccasana per le nostre unghie. Quindi è sempre di moda l’unghia semplice naturale e una manicure semplice da fare a casa.

Smalti nude primavera estate 2023

Le nuance degli smalti nude sono diverse e andrebbero provati. Comunque ci sono alcune tonalità neutre stanno bene a tutte e rendono le unghie eleganti e scintillanti. Ad esempio questo nude nails di OPI Gel colors è adatto a chi desidera una manicure perfetta e che dura.

Il nude beige di Essie invece è un classico che si adatta a tutte le stagioni e a tutte le forme delle unghie.

E infine con gli smalti nude si possono realizzare delle belle French manicure come queste dove la lunetta è dipinta di smalto gel beige. Queste immagini che hai visto sono le nuove tendenze unghie gel rosa e color carne primavera estate 2023. Ma non è tutto qui, ci sono anche altri colori da scoprire in tema di unghie e smalti gel che scoprirai sempre sul canale bellezza di Donne sul Web Nel frattempo guarda anche:

Unghie gel rosse semplici eleganti e particolari

Unghie ballerina le migliori foto e idee

Unghie gel colori tendenze primavera estate