Ecco le unghie estive 2023 quelle più belle secondo la moda e Instagram. Scopri le foto e le nuove tendenze dei colori smalti estate da provare subito.

Per le unghie della primavera estate 2023 ci sono diverse novità. Che tu abbia unghie lunghe o corte poco importa, le tendenze accontentano tutte.

In particolare per chi ama osare con le unghie lunghe (anche finte) e le nail art ci sono diverse idee da copiare, stessa cosa per chi invece preferisce mani eleganti.

Tra le novità della stagione come sempre ci sono le unghie gel, le press nails che ha sdoganato anche Kim Kardashian oltre alle già citate nail art. Mentre le nuove forme delle unghia estive prediligogo quelle a mandorla, le square manicure, le squoval e unghie appuntite. Ma quelle corte ovali o dalla forma squadrata restano comunque di moda.

Le tendenze nails 2023 di Instagram e TikTok mostrano anche unghie gloss, french manicure minimal o double, quelle gioiello, nail art semplici ma la tendenza top della primavera estate sono ancora le unghie cromate.

E ora guarda tutte le immagini e tendenze di unghie e smalti estivi che abbiamo scelto per te, perché l’estate arriva in un momento.

Colori smalti primavera estate 2023

Il colore unghie estate spazia dalle nuance chiare e vivaci fino a quelle più scure. Fra i colori degli smalti estivi troverai il bianco latte, i nude il rosso scintillante, e ancora, unghie color pastello dipinte di giallo tenue, ma anche di shade come il viola, il blu e il verde.

Questi sono gli smalti moda della nuova stagione. Comunque vediamoli in ordine.

Smalti color pastello: rosa

Declinati in tante sfumature gli smalti pink che rendono le mani più eleganti sono perlati. Prendi ad esempio questa bellissima nuance rosa cipria della collezione OPI primavera estate 2023.

Si asciuga in 60 secondi quello rosa perlato delle linea quickDRY di Debby

Finish perlato anche per lo smalto estivo rosa pesca di Chanel

Smalti primavera estate 2023: gialli

Sono vegan e Cruelty Free quindi non testati su animali tutti gli smalti della linea Faby che per la stagione estiva propone smalto per unghie nelle tonalità pastello come questa particolare nuance di giallo

Colori luminosi anche per i lussuosi smalti di Hermès Paris.

Smalto Verde

Puoi portare unghie dipinte di smalto verde in primavera così come in estate, devi solo scegliere tra smalti semplici e quelli shimmer. Le nuance dei vanno dal verde menta a quello più scuro e più elegante come questo vegan di Sally Hansen.

Più adatto alle ragazze quello della collezione Essie nei toni del verde menta chiaro.

Smalto rosso primavera estate 2023

Vivace, aranciato ma anche scuro lo smalto rosso in estate continua ad essere tra i top trend. Quindi se ami le unghie rosse, ti basta scegliere tra le nuance di smalto moda della stagione a iniziare dal rosso ciliecia con finish perlato scintillante della collezione OPI Me Myself.

Smalto rosso sempre perlato ma vegan quello di Essie collezione 2023

Unghie e smalti blu

Lo smalto blu della primavera estate è il cobalto. Un colore che non passa inosservato, soprattutto sulle unghie lunghe dalla forma a mandorla come quelle viste da Off-White che abbina lo smalto al colore dei vestiti estivi, così come all’ombretto.

Smalti estivi scuri

In mezzo a tanti colori brillanti vedremo anche le unghie estive nere, quelle lunghe dipinte di smalti color bordeaux o anche rosso mattone appuntite oppure corte.

Le idee partono dai migliori nail artist della moda estiva. Quindi se ti piace portare smalti scuri anche in estate quando le mani sono abbronzate, sei libera di farlo.

Unghie e smalti estate 2023 french manicure

Quando si parla di tendenze manicure, nulla come le unghie francesi ha resistito alla prova del tempo. Per il 2023 le ritrovi in versione microfrench su unghie corte o medio corte e su unghia lunga dalla forma squadrata con smalto bianco e punta argentata.

Una french manicure facile da fare a casa è questa minimal con una linea molto sottile e netta sulla punta delle unghie tonde creata da Jin Soon per la collezione Fendi resort. Per farla ti basta dare uno sguardo su Amazon beauty dove trovi tutte le unghie adesive e finte che vuoi.

In alternativa alla classica manicure francese per l’estate puoi fare la french bianca e nera sempre su unghia corta dalla forma tonda.

french nails @Launchmetrics

Unghie effetto cromato

Chiamale come preferisci: Glazed Donut o chrome Nails così come leggi su instagram, ma le unghie cromate sono la tendenza più forte della primavera estate 2023. Possono essere molto eleganti anche con nail art gioiello solo su un dito come vedi in questa immagine.



Se invece vuoi qualcosa di più sobrio guarda questa gel manicure con unghie dipinte da smalto bianco perlato. L’effetto cromo è più sofisticato e raffinato.

Nail art estate 2023

Unghie colorate e creative dalla forma a punta, gioiello o effetto specchio con forma a rossetto, oltre a nail art realizzate con smalti e forme diversi sono le tendenze che arrivano dalla moda in particolare quella americana e francese.

Se invece stai cercando idee per decorare le unghie da Instagram e Pinterest, ti riassumiamo in breve quali sono le tendenze social sulle unghie della primavera estate 2023.

In linea di massima troverai i trend indicati dalla moda, ma anche nail art semplici su unghie corte e unghie estive particolari oltre alle gel nails art in tutte le forme di tendenza.

Unghie e smalti nude

Una vecchia frase di Coco Chanel ci ricorda che: “la moda passa lo stile resta” quindi nonostante ci siano tanti colori luminosi tra gli smalti della primavera estate, le nude nails restano. C’è chi le propone anche in versione nail art e chi invece predilige unghie lunghe gel minimaliste.

In aggiunta troverai le unghie lipgloss, una tecnica simile alle glazed nails che rende le unghie neutre ancora più lucide rispetto alla classica gel manicure realizzata con uno smalto nudo.

Queste che ti abbiamo illustrato sono le tendenze unghie e smalti estate. Come hai notato i colori sono molto simili a quelli primaverili, quindi se sei attenta alla moda, considera le foto che hai visto come il trend unghie 2023 che puoi sfoggiare da aprile a settembre.