La tendenza delle unghie decorate molto spesso è sinonimo di nail art semplici, i nuovi trend manicure sposano il design o vengono abbellite da applicazioni minimal per un risultato elegante con una nail art facile da fare.

Le nail art semplici della stagione invernale puntano su unghie monocromatiche con design minimal, ombrè manicure, mismatched nails, ovvero le unghie dipinte con colori diversi, half moon manicure, strass, fiori, french manicure, unghie sfumate oltre a tutte le altre applicazioni da portare su uno o tutte le dita.

Ti proponiamo 25 idee e immmagini di nail art, scegli tu da queste foto le manicure facili da fare e più adatte al tuo stile tra quelle di tendenza per l’inverno 2023 2024.

Nail art semplici con gel

La gel manicure consente una varietà infinita di idee da copiare, c’è solo l’imbarazzo della scelta, basta guardare queste belle unghie bicolore.

Per una nail art bella e semplice puoi scegliere le decorazioni con linee o nail art grafiche tornate di gran moda, ma anche french nails. Il tocco in più come puoi vedere dalla foto sono le unghie dipinte dai colori scuri degli smalti di tendenza in contrasto con la nail art solo su due dita dipinte di smalto nude.

Sempre su due dita queste semplici nail art sono realizzate su unghie gel dalla forma a mandorla

Sono manicure molto eleganti queste unghie dipinte di smalto rosso scuro abbellite da una semplice nail art effetto tartaruga fatta solo su due dita.

Ancora più semplice è questa nail art su una base di unghie neutre con riga nera laterale e smalto color caramello passato sul margine libero dell’unghia.

Le unghie gel rosse hanno sempre il loro fascino e si prestano per una bella nail art semplice. Prendi spunto come questa manicure multicolore con french solo sull’anulare e piccoli brillantini applicati. Se ami lo smalto rosso e nero e le unghie stiletto, queste nail semplici sono adatte a te.

Nail art semplici unghie corte

Se cerchi idee per nails art facili e belle, prendi spunto da queste ombré nails matt bianche e nere realizzate dal nail artist Jin Soon per la collezione fall winter di Proenza Shouler

Le unghie zebrate sono veloci da fare, puoi realizzare unghie eleganti utilizzando gli adesivi o copiare queste short nails semplici con french manicure e decorazioni solo sul dito medio e l’anulare.

Sulle unghie corte puoi divertirti a creare delle nail art semplicissime e veloci da fare come i disegnare delle piccole croci.

E’ una nail art facilissima anche questa con disegno floreale solo sull’anulare. Anche in questo caso puoi usare gli sticker per unghie oltre ai colori degli smalti autunnali

Nail art french

Non c’è nulla di meglio della manicure francese per avere delle nail art belle e semplici. Lasciati ispirare da queste unghie gel che riassumono i trend della stagione autunno inverno, e in particolare l’unghia animalier che spopola su tutti i feed dei social.

Nail art semplici gioiello

Preparati a mostrare unghie che brillano o decorate da metallo, piccoli strass, perle e decorazioni gioiello in rilievo, questa è la tendenza moda unghie inverno 2023 2024.

Se hai le unghie lunghe e ami le decorazioni minimaliste puoi provare dipingerle con una french manicure colorata e applicare adesivi per unghie. L’effetto finale è una nail art chic con un colore di smalto invernale elegante.

Però non è detto che non ci siano esempi e idee di nail art semplici da fare casa su unghia corta. Guarda ad esempio queste su unghia corta color carne, a rendere questa nail art veloce unica e particolare, sono proprio le applicazioni di forme diverse.

Per abbellire le mani ci sono anche delle piccole perle nere e bianche e decorazioni veloci da applicare su uno smalto nude o trasparente.

La negative space manicure glitter invece può essere la soluzione per nail art semplicissime e d’effetto ma estremamente facile da realizzare. Basta avere pazienza e tanti glitter di colori diversi da applicare e facilmente reperibili su Amazon. Queste che vedi sono state create per la collezione moda di Moschino, la base è uno smalto trasparente di Essie.

Se invece vuoi semplificarti la vita, con un ottimo smalto shimmer come quelli naturali di Zoya, magari scelto tra i colori di tendenza, puoi comunque creare nail art semplicissime e una manicure d’impatto come questa in foto su unghia dalla forma squadrata

Nail art unghie bianche e nere

Lo smalto bianco è fra le tendenze dell’anno anche in inverno, e ti consente di creare delle bellissime nail art semplici su unghie gel matte decorate da adesivi a forma di cuore applicati solo su un dito come vedi in foto.

Le unghie bianche e nere per le tendenze inverno possono presentare simboli, segni righe o anche fiori con colori che richiamano la stagione.

Guarda che bella questa nail art su unghie corte squadrate, come vedi le applicazioni floreali sono distribuite sulle cuticola e sul margine dell’unghia. Farle da sole non è semplicissimo, però puoi sempre usare gli adesivi, oltre alla tua fantasia.

Il trend delle unghie multicolore o con smalti di due colori diversi è iniziato da qualche anno, ora torna di nuovo ad essere fra le tendenze top. L’idea vista nei backstage della moda parigina è quella di portare smalto bianco e smalto nero, ma se vuoi realizzare una nail art semplice puoi prendere spunto da queste unghie dipinte con una lacca bianca uno smalto nero glitter e alf moon manicure solo su due dita.

Ti abbiamo mostrato le immagini delle nail art semplici per l’autunno inverno 2023 2024 , però ci piacerebbe illustrarti anche le ultime novità in tema di unghie e smalti, nail art semplici per hallowen e per le unghie natalizie, torna a trovarci sul canale bellezza di Donne sul Web

