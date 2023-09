Unghie 2023 2024, immagini idee, tendenze e colori unghie invernali con gel e senza ma che che si fanno notare.

Per le unghie inverno 2023 2024 sono dieci le tendenze colore moda, ecco idee immagini e trend per colorare unghie con gel e per chi ama le manicure classica.

La tendenza unghie 2023 2024 più forte sono gli smalti scuri, tornano di moda infatti i rossi scuri burgundy, e quelli simili allo smalto Chanel rouge noir in aggiunta alle dark nails e quelle stile gotico.

Gli altri colori di smalti delle unghie autunno inverno 2023 2024 sono, le nuance dei marroni, il blu, il verde gli smalti nude, mentre nail art e french manicure completano le ultime tendenze. Ecco come colorare le unghie in questo periodo.

Unghie 2023 2024: smalto burgundy

Partiamo con le unghie rosso scuro il colore più trendy dell’anno e con cui dipingere anche le unghie autunno 2023. Lo smalto di tendenza come abbiamo detto è il bordeaux, un grande classico per una manicure autunno inverno sempre elegante e meno impegnativa dello smalto nero. Ecco idee e immagini da cui trarre ispirazione per le unghie bordeaux.

Unghie 2023 2024 smalto nero

In linea con le grandi tendenze della moda invernale c’è lo smalto nero un colore con cui puoi fare le unghie da ottobre a febbraio. Per una manicure total black, puoi usare uno smalto dark lucido bellissimo come quello di Gucci cristal black che ha un prezzo di oltre 30 euro, o quello lucido brillante di Armani Beauty come vedi nella foto.

Costa molto meno, ma assicura una lunga durata, lo smalto effetto gel di Rimmel che puoi comprare scontato su Amzon beauty dove trovi tutte le shade

Comunque se ti piacciono gli smalti scuri e ti stai chiedendo quali sono le unghie ultima moda, ti diciamo subito che le nail art semplici, bianche e nere sfumate, le french manicure e le gel unghie invernali nude e nere decorate sono quelle più belle.

Unghie inverno 2023 2024 smalto marrone

Lo smalto per unghie marrone già di tendenza lo scorso anno per la manicure invernale, nel 2023 lo ritroviamo, chiaro e scuro color cioccolato. Si abbina perfettamente a tutte le tonalità della pelle e a tutti gli outfit.

Tra i migliori marchi e colori c’è quello marrone scuro di Zoya non testato su animali e ideale anche per chi è in gravidanza.

Per le unghie lunghe particolari puoi scegliere tra gli smalti opachi, ma anche in marrone chiaro e scuro perlescente.

Smalto blu e viola

Di pari passo ai colori scuri che determinano le tendenze unghie 2023 2024, ci sono le tonalità dei blu e dei viola.

Questo non è un colore semplice da scegliere perché va abbinato al colore dei vestiti invernali, quindi meglio puntare su shade di blu scuro come il nuovo smalto vegano blu di Essie, oppure scegliere un grande classico come OPI Infinity Shine color melanzana che è uno degli smalti più venduti, o dare uno sguardo al nuovo gel nails blu perlato sempre di OPI.

Smalto rosso normale o gel

Se la manicure colorata 2023 da una parte predilige i colori scuri dall’altra non dimentica che i colori smalti unghie non possono trascurare le unghie rosse lunghe o corte con gel o senza.

Scegliere quindi la sfumatura di red più adatta al sottotono della pelle non è difficile. Tuttavia anche se molte punteranno sul rosso classico come l’iconico rouge Dior, i nail artist più famosi sono convinti che il che la tonalità di red nails autunnali più trendy sono le lacche nelle shade del rosso mela.

Per l’inverno invece le unghie rosse diventano gioiello, decorate o dipinte con colori di smalti metallizzati più scuri più sexy e più adatti per le le unghie natalizie e per quelle di capodanno.

Smalto verde

Il verde sulle unghie è un colore affascinante ma va scelto con attenzione e abbinato al trucco giusto. Tra le tante shade quello in color petrolio brillante di Diego dalla Palma Milano per RV LAB, è indubbiamente la tonalità più adatta per seguire le tendenze unghie 2023 2024 con classe ed eleganza.

Unghie cromate e smalti perlati

Gli smalti invernali glitter o brillanti non sono una novità a prescindere dal colore che si sceglie. Ma come la scorsa stagione tra i colori di smalto da mettere adesso ci sono anche le cromo nails su unghie lunghissime color bronzo, o dorate effetto specchio come si vede da queste foto moda inverno di New York

Di gran moda per le unghie 2023 2024 tendenza anche tutti gli smalti glitter o perlati come ad esempio la nuova collezione OPI Big Zodiac che comprende 12 tonalità che rendono la manicure elegante e le unghie scintillanti.

Smalto dal finish metallizzato anche per la collezione make up inverno 2023 2024 di Dior

Per una scelta più economica e cruelty free ci sono tutti i colori degli smalti glitter di Essence autunno inverno 2023 2024.

Unghie 2023 2024: nude nails

Le unghie neutre non sono più solo una tendenza, ma come quelle rosse sono la massima espressione di una manicure elegante. Ovviamente per portare uno smalto nude beige o uno rosa nude o quello bianco semplice, le mani, la forma delle unghie e le cuticole devono essere curate e perfette.

Se preferisci unghie naturali e non sai che smalto mettere in inverno, scegli tra queste immagini le tonalità più belle di smalti invernali 2023 a iniziare dalla collezione: More than Nude di Catrice Cosmetics.

Bianco cremoso e vegan lo smalto della linea Faby classic

French manicure

Cambia la forma o i colori ma la french è un trend unghie 2023 2024 destinato a restare. Che sia una gel french manicure colorata come ad esempio quella in foto su unghia dalla forma a punta con french sottile rossa, o bianca e nera, aspettati di vedere le nuove french su unghie lunghissime così come su quelle più corte.

Se invece vuoi provare a fre una french manicure a casa, su Amazon ci sono diversi Kit French con le striscette per fare la riga bianca o colorata senza sbagliare. In alternativa se vuoi provare qualcosa di diverso, queste unghie lunghe squadrate lucide e opache sono le idee della moda per realizzare l’unghia francese con un look diverso in inverno.

Unghie 2023 2024: nail art

Ci sono diversi idee e immagini per le nail art invernali su Instagram, Pinterest o Tik Tok da cui puoi prendere ispirazione, ma le unghie artistiche più belle sono quelle che vengono create dai migliori nail artist per le star e le sfilate di moda.

Quindi se vuoi sapere come decorare le unghie in questo periodo, puoi scegliere tra le nail art semplici con solo due colori di smalti autunnali, tra quelle sfumate e le unghie lunghe gioiello come queste dipinte di smalto nero con applicazione dorata e brillantini.

Le nail art 3D con decorazioni a rilievo sono invece quelle più particolari che vanno fatte in un centro manicure specializzato. Prendi ad esempio queste raffinate nail art invernali realizzate solo su due dita con solo due colori di smalti semipermanenti su unghia dalla forma a mandorla.

Se invece preferisi le unghie decorate semplici bastano gli sticker dorati o argentati per rendere bellissima anche una manicure fatta con lo smalto normale nelle tonalità dei nude.

Le nuove forme delle unghie 2023 2024

Se vuoi essere informata su tutte le tendenze della moda unghie invernale, oltre al colore degli smalti devi sapere quali forme vanno di moda.

Tra le forme di tendenza in queste foto di unghie 2023 2024 hai visto quelle lunghe a punta, le square nails in aggiunta a unghie rotonde e a quelle dalla forma a mandorla che sono come sempre le più eleganti.

Le altre novità sono le unghie acriliche tornate di moda anche per le unghie invernali e le stiletto nails.

In sintesi le unghie di tendenza sono lunghe e dalla forma appuntita, però ci sono anche quelle a ballerina sempre lunghissime, senza però trascurare quelle corte tonde per chi preferisce mani più eleganti.

E infine come abbiamo già detto anche per le unghie 2023 2024, le imPress manicure e quelle acriliche ti consentono di avere mani spettacolari che si fanno notare