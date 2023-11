French manicure idee e immagini delle nuove unghie con french bianche, nere glitterate o colorate. Guarda le nuove tendenze french nails.

Le french manicure bianche sono come le unghie rosse, almeno una volta l’abbiamo provata tutti. Ma negli anni per andare incontro alle nuove tendenze unghie le manicure french hanno subito diverse variazioni. Praticamente si passa dalla classica manicure tradizionale con french bianca a quella con la lunetta colorata per arrivare alle french nail art, a quelle glitterate, half moon manicure, fino a french reverse e quelle sfumate su unghia di ogni forma e lunghezza.

Quindi,se sei a caccia di idee per la french manicure, qui abbiamo raccolto le migliori immagini delle unghie lunghe e corte con il french con o senza il gel. Ecco quali sono le nuove tendenze delle unghie alla francese.

Unghie con french bianco

Le french manicure bianche sono le più classiche, ma hanno i loro vantaggi: non subiscono le mode del momento, sono le più belle e le più eleganti. Una bella french oggi viene realizzata anche sulle unghie medio corte di tutte le forme e dipinte con smalti gel neutri, così come vedi in questa immagine.

Se invece le tue unghie sono lunghe, french bianca più unghie dipinte di smalto rosa nude con decorazioni astratte sono una nail art ibrida molto bella che puoi realizzare con lo smalti nelle tonalità neutre, a prescindere dalla stagione e dalla forma di unghia che hai scelto.

French manicure colorata

Se desideri unghie con french colorate sappi che secondo le ultime tendenze nails non ci sono limiti alla fantasia. Spetta a te scegliere tra le tante foto di unghie, quella che è più adatta alle tuo stile e che puoi sfoggiare dalla mattina alla sera.

Per le unghie invernali ad esempio le nuove tendenze puntano sulle french nails bianche, rosse cromate, nere, unghie effetto velluto e su splendide nail art più french create con smalti nei colori moda della stagione.

Una delle novità in tema di unghie sono quelle cromate oro o argento, ma se l’effetto è troppo audace e non ti piace, puoi comunque cavalcare la tendenza con la nail art dorata solo sulla punta delle unghie. Ecco l’esempio in questa immagine.

Sono perfette per le unghie natalizie invece queste french nail art particolari in burgundy e oro fatte su una base di smalto nudo e gel. Realizzarle da sole non è semplice, per avere mani così, serve una brava nail artist.

Più facili da fare, ma anche più adatte per tutti i giorni le unghie gel nere e rosa nude.

French manicure glitterate

Le mani con la french glitter hanno il medesimo design di una french classica con la differenza che puoi divertiti a farle da sola su qualsiasi forma delle unghie applicando glitter o strass sulla lunetta delle unghie.

Queste manicure francesi solo su due dita fatte su una base di smalto nude e con punte viola, insieme alle cromo nails creano l’effetto unghie gioiello.

Ti bastano solo i glitter in argento e uno smalto gel neutro per realizzare queste scintillanti unghie gioiello da sfoggiare durante le feste invernali o per una serata particolare.

French manicure e nail art

Se ami i colori audaci e vuoi delle mani che si fanno notare, allora devi devi decorare le unghie con con una french rossa e nera e realizzare una bellissima nail art semplice applicando degli stickers come vedi in questa immagine.

French ombrè

Tra le tanti varianti della classica manicure con punta bianca c’è anche queslla che i nail artist chiamano French ombré che spopola da tempo su instagram. Si può realizzare in diversi modi, con smalti nelle tonalità nude, bianchi e rosa, o con smalti di diversi colori. Tuttavia se vuoi delle ombré nails che puoi portare tutto l’anno prendi spunto da queste unghie ballerina sfumate con lo smalto bianco lucido.

Come fare la french manicure

Per fare delle classiche french con la lunetta bianca bisogna avere unghie sane e belle, in alternativa devi fare il semipermanente o il gel. Le nuove tendenze però regalano una via d’uscita a chi si chiede come fare la french manicure a casa, le press on nails sono la soluzione più rapida per avere unghie con la lunetta bianca perfette senza sbagliare.

Intendiamodci quando si parla di unghie finte bisogna saperle applicare e rimuovere secondo le indicazioni, oltre a comprarle di qualità. Se invece vuoi provare a fare la french con matite, trovi su YouTube e Instagram tanti tutorial che ti insegnano come fare le unghie francesi fai da te anche utilizzando lo smalto semplice.

Queste che ti abbiamo mostrato sono le nuove tendenze french manicure, naturalmente come saprai esistono altre tipologie di unghie francesi, ad esempio quelle a V oppure quella inversa, ma nonostante ciò le classiche quelle su unghia nuda e lunetta bianca tornano comunque sempre di moda e in aggiunta sono le nail art più facili che puoi fare da sola.

Per scoprire le novita, dai uno sguardo anche agli altri articoli sulle Unghie gel che trovi su canale di Donne sul Web e anche a come aggiustare l’unghia spezzata