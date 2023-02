Le unghie gel rosse sono sempre di tendenza, anche per il 2023. Ecco le immagini da cui prendere ispirazione!

Lucide, opache, lunghe, ovali, squadrate o corte, la passione per le unghie gel rosse non conosce crisi, sono di moda tutto l’anno. L’unica differenza fra le stagioni è la tonalità dello smalto che sceglierai. Vediamo nelle immagini le nuove unghie gel rosse di tendenza ora e quelle per la primavera estate.

Durante la stagione fredda le tonalità di smalti gel solitamente sono sempre più scuri, nessuno ti vietà però di dipingere le unghie di un bel rosso vivace anche quando fa freddo. Vedi queste belle unghie in foto dalla forma squadrata.

Il rosso sarà di tendenza anche per la primavera estate. Difficile infatti che il colore più sexy e femminile di sempre passi di moda. Quindi, sentiti libera di scegliere la nuance rossa che meglio si adatta al sottotono della tua pelle.

Queste che ti proponiamo sono le nuove immagini di unghie gel rosse, troverai quelle semplici eleganti e quelle più particolari e le nuove french nails o mini french già in voga dallo scorso anno oltre alle baby boomer unghie.

Unghie gel rosse semplici ed eleganti

Oltre al colore dello smalto che varia a secondo dei marchi che scegliamo, una bella manicure gel rossa dipende sempre dalla cura delle mani e dalla lunghezza e forma delle unghie che sceglierai.

La square nails lunghe, così come l’unghia dalla forma ovale o quella a mandorla dalla lunghezza media o lunga, sono quelle che meglio rendono su una manicure rossa semplice.

A prescindere dalla forma comunque, la manicure gel rossa presenta sempre colori intensi, guarda ad esempio questa tonalità di smalto O.P.I Professional, è perfetta per ogni occasione e per ogni stagione.

In linea di massima lo smalto rosso è bello sia inella stagione calda che nella stagione fredda, con la differenza che le unghie gel rosse più eleganti in inverno sono quelle dal finish metallico, oltre ad essere quelle che meglio risaltano con gli abiti invernali rossi.

Brillano come gioielli queste unghie lunghe gel dalla forma squadrata. Ideali per chi ama mani che si fanno notare senza ricorrere alla nail art

Ovviamente nella stagione fredda sono molto di moda tutte le sfumature di rosso scuro come le unghie dipinte di smalti bordeaux lucidi o opachi. Si tratta sempre di nuance che si abbinano con estrema facilità a tutti i colori dei vestiti. E’ molto bella ad esempio questa tonalità di rosso bordeaux di smalti gel Shellac.

Unghie gel rosse decorate 2023

Sfumate, nail art eleganti, con disegni o gioiello, le unghie gel rosse invernali vengono spesso decorate a Natale o a San Valentino, ma alcune nail art rosse alcune vanno bene tutto l’anno. Ad esempio per le unghie primaverili si possono usare tre diverse tonalità di rossi e dipingere anulare e mignolo con due tonalità di smalti di tendenza come il rosa e il bianco.

Esistono infatti svariate idee e immagini da cui trarre spunto per una bella manicure red originale o con decorazioni da sfoggiare quando preferisci

Se sei a caccia di idee per una nail art rossa e rosa semplice queste sono le unghie di tendenza su Instagram

Baby boomer nails rosse

Le unghie baby boomer sono in sintesi delle manicure effetto degradè e che vengono realizzate con le tonalità degli smalti nude,rosa carne o bianco. In sostanza sono una specie di variazione della french manicure senza lo stacco tra i colori. Da questa tendenza nascono le altre varianti come queste baby boomer nails realizzate con smato nudo e rosso

Half moons manicure

Belle eleganti le manicure a mezzaluna o french reverse torna sempre di moda. Ecco l’effetto che fa sulle unghie dalla forma a mandorla con uno smalto rosso vivace perfetto per la primavera estate

Qualcosa di più facile da fare da sole sono e unghie disegnate, per esempio come questa nail art semplice su unghia corta.

Una bella idea è anche quella di usare il rosso per una french manicure diversa e raffinata. Questa in foto su unghie a mandorla ha la base rosa nude e la french rossa mentre il mignolo è dipinto di smalto rosso.

Per quanto riguarda le red nail gioiello, onde evitare l’effetto natalizio, durante tutta la stagione fredda, meglio puntare su piccoli decori in strass solo sull’anulare. Un’idea da copiare è questa che vedi nella foto a seguire.

Per ora ci fermiamo qui con queste nuove immagini di unghie gel rosse, in attesa di mostrarti le altre novità puoi guardare anche tutte le nuove unghie moda su Donne sul Web Bellezza.

