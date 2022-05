Unghie color pastello. Tendenze, immagini e idee manicure estive

Unghie color pastello, lilla, lavanda, giallo e arancio sono la novità dell’anno. Ma ci sono anche tutti i colori dei fiori e le nuove french colorate. Ecco le più belle foto idee e tendenze per le unghie estive.

Questa è la stagione delle unghie color pastello. Quindi, dimentica le tonalità scure invernali e dai un nuovo look alle tue mani dopo aver visto le immagini di tutti i nuovi trend moda unghie estive 2022.

Unghie color pastello: rosa

Sinonimo di eleganza per unghie di tutte le forme e lunghezze, le varie tonalità dei rosa e nude nails, spopolano già ovunque. Guarda ad esempio queste belle unghie gel dipinte di nuovi smalti OPI

Se ti piacciono gli smalti nude ma sei stanca dele solite unghie gel chiare, un rosa leggermente più intenso su unghia corta dalla forma arrotondata, lo puoi sfoggiare dalla mattina alla sera e avrai una manicure semplice ma elegante.

Sei invece sei amante delle lunghezze estreme, prendi spunto da questa idea vista nella spring summer di Versace: square nails rosa decorate con strass. Con mani così, sei già pronta per andare in discoteca.

Sono decisamente più sobri ed eleganti tutti gli smalti color rosa antico come questo di OPI che vedi in foto.

Unghie color pastello lilla e lavanda

Così come nella moda, anche le nostre mani per l’estate 2022 si vestiranno con le diverse tonalità cromatiche dei colori pastello, tra questi ci si sono le violet nails. Lilla e lavanda sono i colori di smalti più belli della stagione. Per esempio questa nuance di smalto lilla è quella che meglio si adatta a mani chiare o abbronzate.

Bellissimo e più intenso è questo smalto lavanda su unghia lunga dalla forma a mandorla.

Tonalità di viola chiari diverse ma bellissime ed eleganti, le troviamo nella collezione di smalti vegani Zoya. Ecco quali

Sempre in tema di unghie pastello dipente nelle tonalità dei violacei chiari, ci sono gli smalti mauve, che in italiano vuol dire malva anche se la moda lo definisce un mix tra il color geranio e il classico malva.

Unghie pastello: lo smalto arancio

L’arancio sostituisce lo smalto rosso per l’estate 2022? Non proprio, ma per la moda è un colore di tendenza. La gamma cromatica di questo colore luminoso è molto ampia, ma gli smalti estivi le nuance sono chiare e brillanti e vanno ad abbellire le mani con french e nail arts pop rosa e arancio

French manicure colorata 2022

Molti nail artist sono convinti che la tendenza french è destinata a continuare. Quelle più belle sono colorate, ma anche qui bisogna saper scegliere tra unghie eleganti e quelle moda. La giusta via di mezzo? Queste sofisticate french manicure color pesca.

E infine, unghie color pastello dipinte di smalti gialli azzurri o nails art con tutte le nuance dei colori chiari come il verde sono le tendenze per l’estate 2022 da abbinare a vestiti e accessori dello stesso colore.