Unghie autunnali 2022. 8 colori di tendenza per manicure semplici ma belle

Le unghie autunnali 2022 seguono le tendenze moda della stagione e dei social. Ci sono smalti dai colori scuri e vivaci, unghie cromate e quelle più eleganti. Ecco le foto dei nuovi colori smalti e unghie per l’autunno.

Smalti normali e smalti gel per le unghie autunnali 2022, qualunque sia la tua scelta scopri subito come fare le unghie e quali sono i colori di tendenza da settembre a novembre in queste idee e foto.

Dalla manicure semplice ma belle alle unghie gel alle nuove french, preparati a scegliere forme e colori più adatti al tuo stile e alle tue mani.

Unghie smalti autunno 2022 le tendenze

Unghie stiletto, ovali o a ballerina dipinte smalti scuri come il nero marrone e grigio, o nelle tonalità pastello come il rosa, smalti metallizzati, ma anche tonalità intramontabili come il rosso.

Ecco quali sono le tendenze unghie per l’autunno inverno 2022 tra cui scegliere.

Chi ama le unghie corte può scegliere tra gli smalti neri, quelli grigi più facili da portare rispetto al nero, smalti bianco lattiginoso come quelle di Dior in foto, o può optare per una semplice manicure rossa con cui è difficile sbagliare.

Riassumendo, i nuovi colori di tendenza degli smalti per le unghie autunnali sono i seguenti:

marrone

nero

blu

grigio

smalti metallizzati

rosso

verde

Restano tra i trend unghie e smalti 2022, tutte le tonalità dei nude da sfoggiare anche tutto l’inverno, mentre già spopolano su instagram nail art autunnali e glitter nails su unghia lunga belle come queste.

Unghie gel autunno 2022

Chiare o scure le unghie gel sono e restano la tendenza per eccellenza, tuttavia i colori cambiano secondo i brand beauty. Per OPI smalti la scelta nella collezione autunno 2022 Color of Hue è tra 12 nuance di colori.

Puoi scegliere tra uno smalto viola marrone, il brown to heart che è un bellissimo marrone scuro, oppure puntare sul blu notte o su una lacca per unghie metallizzata e dorata.

Unghie autunnali verdi

Il verde oliva o scuro è un colore che sta bene a tutte. Guarda ad esempio questa immagine della nuova collezione fall 2022 di smalti ESSIE come si distingue questa nuance di verde scuro su unghia medio lunga dalla forma arrotondata.

Unghie autunnali 2022 grigie

Le unghie dipinte di grigio puoi portarle chiare o metallizzate, ma anche dipinte di uno smalto glitter come questo in foto.

Unghie gel autunnali nude e bianche

Se vuoi una manicure sempre elegante, semplice e bella devi puntare sulle nuove tonalità di smalti gel nude cremosi e dalle tonalità calde.

Lo smalto bianco latte resta tra le tendenze unghie smalti autunno inverno 2022 -2023 e diventa bellissimo sulle unghie medio lunghe dalla forma tonda

Unghie autunnali 2022 rosse

Manicure semplice o smalto gel, il rosso è sempre di tendenza, basti pensare che Dior sul rosso ha realizzato tutta la nuova linea make up per l’autunno. Eccoti i foto i nuovi smalti di Dior Vernis

Se invece ti piacciono gli smalti iridiscenti e scintillanti nella collezione trucchi Essence per l’autunno inverno trovi questo smalto glitterato color Berry perfetto anche per le unghie natalizie.

Unghie cromate

Il top trend di inizio stagione sono le unghie cromate anche rosse. Le trovi ovunque, ma se vuoi qualcosa di più semplice per seguire la tendenza punta su una french manicure sottile con la punta argentata.

Queste che hai visto sono le tendenze unghie autunnali 2022, scelte da Instagram, TikTok e dalle sfilate moda. Torna a trovarci per conoscere le nuovissime tendenze manicure sul canale beauty di Donne sul Web.

