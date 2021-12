Unghie eleganti Natale 2021: idee e foto secondo le tendenze

Unghie 2021, colori e tendenze per le unghie natalizie. Prendi spunto da queste foto per le unghie di Natale eleganti.

Vuoi sfoggiare delle unghie eleganti e scintillanti a Natale? Punta su una manicure che rispecchia le nuove tendenze unghie invernali abbellite da qualche decoro o sfavillio a tema che trasformeranno le tue mani nel miglior accessorio da abbinare ai tuoi vestiti per le feste di fine anno.

Unghie eleganti Natale 2021, le tendenze

Decorare le unghie a Natale è un modo per far festa, sfoggiare una bella manicure invece è sinonimo di classe ed eleganza. E sebbene c’è ancora chi ama esibire disegni che mostrano pupazzi vari, le unghie di Natale eleganti sono sempre le più cercate.

Ora, come sai ogni anno cambiano le tendenze moda in tema di unghie e per facilitarti il compito abbiamo scelto per te le migliori foto di unghie natalizie per il 2021.

Vediamo quindi da queste nuove immagini quali sono i colori moda degli smalti invernali, le nail art semplici e le gel manicure che puoi sfoggiare a Natale, ma anche a Capodanno.

Unghie gel Natale 2021

Molte unghie natalizie sono gel, ma per il Natale 2021 cambiano i colori. Le gel nails invernali non saranno solo rosse ma ci sono quelle chiare, con smalto scuro, mismatched, unghie sfavillanti, oltre alle gel french e sparkling manicure. Per meglio rendere l’idea, ecco in foto come dovrebbe essere una manicure elegante per Natale.

Un’ idea per unghie natalizie semplici ma d’effetto sono queste manicure realizzata con smalti nude gel. Per renderle festive, ti basteranno solo dei glitter multicolore da applicare sulla punta.

Qualcosa di più sofisticato e particolarmente adatto per le feste di fine anno, sono quelle bellissime nail art dallo stile moderno e minimal, create su una base di smalto nudo.

Se invece unghie ami le unghie corte ma non vuoi rinunciare a sfoggiare manicure festive, prendi spunto da queste unghie create dalla nail artist di Chanel.

Puoi optare anche per una semplice gel manicure con smalto lattiginoso abbellita da piccoli strass laterali.

Unghie natalizie rosse e lunghe

Lo smalto glitter è molto di moda per l’inverno 2022 e per le feste di fine anno. Potresti scegliere per esempio una tonalità di rosso rubino, elegante, festivo e versatile per gli abbinamenti. Ti bastano unghie come queste per brillare a Natale e Capodanno.

Per sostituire le classiche unghie rosse natalizie puoi puntare su un colore di tendenza che andrà di moda anche la prossima estate, ad esempio il burgundy. Guarda che belle queste gel manicure su unghia a mandorla, le puoi sfoggiare durante tutte le feste.

Una manicure diversa adatta alle amanti delle unghie lunghe dalla forma ballerina, può essere invece bicolore realizzata con smalti rosa e rosso in aggiunta alla french solo su due dita

Sempre per unghie dalla lunghezza estrema questa nails rossa e bianca con french diagonale su due dita e piccoli strass applicati vicino alle cuticole

Unghie rosse e oro

Le unghie natalizie 2021 rosse e oro presentano decorazioni minimal come quelle che vedi in questa immagine.

Bellissime su unghia a mandorla queste gel manicure sono decorate solo con piccole applicazioni sulle cuticole del dito medio e pochi glitter sull’anulare

Unghie natalizie blu glitter ombrè

Tra le tendenze unghie invernali troverai gli smalti blu. Un colore che sostituisce egregiamente il nero e rende le unghie eleganti. Guarda ad esempio queste manicure ombrè glitter su unghia lunga dalla forma a mandorla, sono perfette da sfoggiare per tutto il periodo delle feste.

Belle e particolarmente eleganti sono queste unghie lunghe scintillanti dipinte di smalto gel blu scuro.

Unghie Natale bianche

Semplici, bianche e argento, bianche e oro o glitter nails le unghie natalizie bianche, sono una valida alternativa al solito smalto rosso. Quindi se sei un tipo da manicure white guarda queste immagini e preparati a scegliere le manicure più adatte alla forma delle tue unghie.

Se ami dare un effetto natalizio alle tue mani senza cadere nel trash, queste delicate nail art con glitter dorati su unghia a mandorla sfumata presentano decori a forma di fiocco di neve di diverse grandezze. Se ci sai fare con gli strumenti del mestiere, sono nails che puoi realizzare da sola.

La classica nail art natalizia bianca può diventare elegante sullo smalto opaco. Questa ad esempio presenta simboli delle feste, ma le decorazioni applicate solo verso la punta delle unghie rendono queste Christmas nail più particolari.

French manicure natalizie

Un trend molto forte sono le new french, puoi scegliere fra quelle colorate, glitter o con smalto dorato. Per esempio come questa french nails festiva ma elegante e realizzata su unghia nude rosa e smalto oro metallizzato.

Ma volendo puoi scegliere l’argento come vedi in questa immagine di Essie che mostra la lunetta dipinta di smalti metallizzati su unghia nuda.

French classiche bianche su unghie nude dalla forma squadrata e applicazione gioiello Swarovski non troppo vistose e solo su un dito, renderanno le tue mani a Natale eleganti e sfavillanti.

Mescolare due tecniche diverse di nail art è molto di moda. Se vuoi sfoggiare a Natale unghie eleganti e diverse dalle tante mani natalizie che vedrai in giro, punta su la french bianca più ombre manicure. Guarda l’effetto nella foto.

Unghie Natale eleganti: blu

il blu è fra i colori di tendenza degli smalti invernali, ma è una tonalità che ben si sposa con il periodo festivo, un classico sono le unghie blu e argento. Per renderle meno banali ma mantenere unghie eleganti a Natale, potresti dipingere le unghie con due tipi di smalto, il blu notte opaco e quello lucido, mentre l’anulare sarà decorato da glitter sempre blu ma in una nuance più chiara.

Unghie Natale oro e argento

Nulla è più natalizio dell’oro e e dell’argento oltre il rosso, ma complice la moda invernale anche le unghie per le feste si vestono di malti glitterati dorati e argentati. L’esempio arriva da molti produttori di smalti, ma anche dalle ultime tendenze unghie che spopolano su instagram Ecco una delle tante idee di mani con unghie dipinte di smalto silver glitterato

Ma mentre le unghie in oro giallo sono di forte impatto e richiedono mani perfette, una tonalità di rose glod come lo smalto Bellini di Shellac risulta molto più elegante anche sulle Svarowski nails. Lo vedi qui in questa foto di CND

Per ora abbiamo finito, ti abbiamo dato alcune idee per le unghie eleganti di Natale. Ma non è tutto qui, puoi sempre puntare su una manicure gioiello come mostrano le tendenze unghie e smalti 2022.

