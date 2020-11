Unghie invernali 2020 2021, ecco le foto delle manicure di tendenza. Guarda il colore di smalto più adatto alle tue mani per dipingere le tue unghie ora e per tutto l’inverno.

Unghie e smalti inverno, manicure classiche, brillanti, chiare scure, rosse eleganti, è unghie glitter o dipinte con smalti di colori diversi anche per il 2020 2021. Eccoti tutte le tendenze moda unghie invernali a partire dai nuovi colori moda degli smalti oltre naturalmente alla forma delle unghie

Unghie gel invernali lucide e matte

Realizzata su unghie dalla forma squoval e con gli ottimi smalti di Sally Hansen questa manicure è una nail art semplice ma d’effetto e che si può realizzare anche a casa. Lo smalto scelto qui è un blu petrolio, volendo lo stesso risultato si può ottenere usando altri colori, per esempio un bel rosso intenso lucido e matte esce dagli schemi delle solite unghie rosse.

Unghie invernali 2020 2021, smalto viola

Il viola è un colore bellissimo che abbiamo visto già tra le tendenze moda della stagione e non poteva quindi mancare nelle nuance degli smalti invernali. Vi sono diverse tonalità di violacei da quelle scure intense a quelle più raffinate per esempio come questo nuovo smalto naturale di Zoya che rende le unghie particolari ma eleganti.

Unghie invernali gel chiare

La manicure invernale predilige sempre colori più scuri, ma non trascura le unghie gel chiare. Si può scegliere tra i classici nude, smalti bianchi o puntare su una manicure d’effetto su unghie dalla forma a mandorla usando tre tipi di tonalità rosa e smalti diversi come quello glitter e rose gold.

Unghie ballerina matte

Un sofisticata nail art e tutti i colori degli smalti nude fino ad arrivare al color cioccolato per realizzare questa manicure matte. Per fare unghie come queste occorre una brava manicurista.

Unghie rosse eleganti

Questa tonalità di rosso scuro è talmente versatile che si adatta a tutti gli outfit e a tutte le occasioni, feste natalizie comprese. Dipingi con questo colore di smalto anche le unghie corte se vuoi una bella manicure invernale che non passa di moda

Queste sono solo alcune tra le più belle tendenze unghie e smalti inverno 2020 – 2021, come avrai visto i colori degli smalti non sono solo scuri e puoi scegliere tra le tante tonalità dei rosa o anche di smalti bianchi.

