Quali sono i colori moda inverno 2020 2021? Grandi classici come il ritorno del nero e qualche novità. Ecco a voi le foto delle 9 macro-tendenze della stagione.

In questo articolo vi illustriamo tutti i colori moda inverno 2020 2021 e le migliori combinazioni cromatiche secondo le novità e tendenze della moda donna. Consideratelo una guida utile a darvi qualche dritta per rinnovare qualche capo che avete in armadio e non usate da tempo. Passiamo quindi a i top trend da tenere d’occhio nella stagione fredda.

Colori moda inverno 2020 2021: il verde

Colore della natura e della speranza( quellla di cui oggi abbiamo bisogno) i verdi nelle diverse gradazioni tornano ad abbellire l’abbigliamento femminile e gli accessori. Riciclare è una delle parole d’ordine della moda 2020, e se c’è qualcuno in grado di fare abiti controtendenza, questo è John Galliano per Maison Margiela, e lo dimostra ancora con questo capo particolare



Bastano invece un paio di stivali in verde chiaro e gli orecchini dorati per ravvivare l’abito in maglia firmato Carolina Herrera. Il verde rende molto bene negli abiti da sera e ci sono creazioni splendide, vedi quella di Alexis Mabille Couture.



Colori moda inverno 2021 nero dalla testa ai piedi

La grandi novità spesso vengono fuori da quello che è più ovvio, il nero è un non colore sempre di moda, ma per l’inverno lo sarà molto di più. Quindi ci vestiremo in total black di mattina come di sera. Lo hanno scelto Prada Valentino, Dolce&Gabbana e molti altri nomi della moda, vedi lo splendido outfit di Saint Laurent con top in lattice, gonna in velluto e giacchino corto in lana. Ai piedi cuissard neri con tacco.

Total black per la moda parigina d’ispirazione anni ’80 di Isabel marant che combina fuseauz con staffe a un giubbotto in pelle. Naturalmente nella moda invernale non mancano vestiti cappotti maglioni e gonne nere. Tra le migliori proposte total black questo outfit di Dolce&Gabbana

Tutto l’abbigliamento black non si esaurisce qui. Scopri anche Colori Moda inverno 2021 come abbinare il nero

Colori moda inverno 2020 2021 il blu chiaro o scuro

Il blu scuro nel fashion sostituisce egregiamente il nero nell’abbigliamento così come negli accessori. Via libera quind a cappotti vestiti, completi e abiti eleganti nelle tonalità dei blu, per gli outfit monocromatici e non. Da Max Mara passando per Lanvin fino a Tory Burch, ecco alcuni esempi di abbinamenti facili con abiti cappotti e mantelle blu.

Colori moda inverno: tutte le sfumature di grigio

C’è chi lo considera noioso e c’è chi non sa come abbinarlo, a maggior ragione ora che le mascherine sono obbligatorie. Il grigio infatti è un colore che richiede il trucco su viso e labbra, ma in inverno probabilmente dovremo farne a meno. Comunque gli stilisti moda ci insegnano come combinare questo colore anche senza usare il make up. L’abito grigio asfalto di Isabel Marant mette in evidenza la silhoutte grazie alla vita segnata e le spalline. Michael kors spezza invece un tailleur con una camicia bianca maglia e stivali neri.

Per Alberta ferretti basta invece concentrare lo sguardo su collane vistose che accendono il look.

Vai a Grigio tendenze e abbinamenti per i nuovi outfit moda inverno 2020 2021

Colori moda inverno: Rosso i nuovi abbinamenti

Un tocco di rosso si sa in inverno ci vuole sempre, almeno durante le feste invernali. Ma per la moda quest’anno si spazia dai look monocromatici a nuove o vecchie combinazioni cromatiche che tornano in auge. Tra queste troviamo il classico rosso con il nero o con il bianco, mentre diventano sempre più raffinati gli outfit con viola e rosso.

Spormax invece dimostra che vestire in total red diventa facile se si combinano materiali in due diverse tonalità di rosso, vedi il giaccone in pelle e gli stivali alti alla coscia in rosso fuoco.

Colori pastello

Anche per l’inverno 2021 vedremo vestiti e cappotti nelle tonalità pastello. Qunindi se volete vestire di giallo e rosa o mescolare stili diversi per mostrare look da street style nell’inverno 2020, Gucci e Miu Miu vi Insegnano come fare. Colori pastello aanche per Marc Jacobs la cui collezione si ispira in parte a una vera icona di stile: Jackie Kennedy

Colori moda inverno 2020 2021. Vestiti e cappotti bianchi

Il bianco nelle sue svariate declinazioni è il colore della stagione. Dai pantaloni ai vestiti, cappotti e scarpe il non colore spicca tra tra le tendenze moda 2021. Vestire in total white però fa tanto matrimonio, nonostante questo le combinazioni proposte dagli stilisti rendono un look bianco affascinante. Haider Ackermann, Acne e Dior sono solo alcuni tra gli stilisti che hanno puntato sul White. Ecco le foto

Marrone e beige

Diverse sfumature di beige e marroni vestono con eleganza la donna in inverno. Si può puntare sul loock monocromatico o mescolare i classici toni della terra con altri colori. La scelta è tutta personale in base a quello che si possiede in armadio o allo stile personale. Ecco tre idee moda inverno 2020 su come indossare i marroni e i beige. Emilia Wickstead stilista della Duchessa di Cambridge Catherine Middleton, mostra un completo pantaloni in lana marrone di raffinata eleganza.

Le nuance dei beige trovano sempre un valido alleato nei trench e cappotti, un nuovo abbinamento invece lo propone Michael Kors che combina una gonna midi plissettata a una bella giacca beige.

Tendenze moda inverno 2020 2021: abiti argento

Pensati per la sera, cerimonie o cocktail gli abiti argento lunghi o corti tornano a vestire la donna che vuole farsi notare. tra i tanti modlli proposti spicca il vestito argentato con frange creato da Riccardo Tisci di Burberry che spezza il colore del metallo con un paio di stivaletti a punta. la semplicità caratterizza il vestito lungo argentato con maniche di Balenciaga. Celine punta sulla semplicità, vestiti argento corti facili da indossare d’ispirazione anni 70 combinati con scarpe con tacco e plateau nere vestono la donna parigina per le occasioni eleganti

Abbiamo visto le tendenze colori moda inverno 2020 2021, partendo da un presupposto, non estistono 20 o 30 nuovi colori di tendenza per ogni stagione, esistono nuove combinazioni cromatiche, qualche nuance in più rispetto all’anno precedente oltre ai colori classici rivisitati e vecchi amori che ritornano. Questa è la moda.

