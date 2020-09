Colori moda, tra le tendenze autunno inverno 2020 2021 c’è il rosso acceso o scuro, combinato con il bianco, nero o anche il viola. Ecco cosa abbinare con il rosso secondo la moda invernale.

Il rosso è uno dei colori moda per la stagione autunno inverno 2020 2021. Lo troviamo nei vestiti, cappotti scarpe, e stivali. Comunque la moda invernale suggerisce anche nuovi abbinamenti cromatici per il colore della passione, scopriamoli insieme in questa guida ai nuovi abbinamenti moda donna.

Colori moda autunno inverno 2020 2021: rosso

Dalla mezza stagione fino alla fine dell’inverno i capi d’abbigliamento e accessori rossi ritornano con prepotenza tra i trend must have del momento. Eccoci quindi a illustrarvi cosa abbinare con tutte le sfumature di rosso il giorno e la sera a iniziare dalla moda parigina di Saint Laurent che combina un collo in pelliccia chiaro all’impermeabile in lattice rosso fuoco. Completano l’outfit stivaletti e calze ricamate nere.

Cappotti giacche e tailleur rossi

Certamente un red coat può sembrare impegnativo, in realtà da sempre se combinato con il nero diventa vesatile ed elegante. Lo dimostra Miu Miu con il lungo cappotto rosso abbinato all’abito da sera, mentre il coat dallo stile maschile di Shouler combinato con stivali alti e una collana dorata diventa un capo di classe. Più pratica la soluzione scelta da Ferragamo donna che propone capispalla con collo alto per il grande freddo.

Un blazer in lana rosso oltre il classico nero, trova la sua migliore espressione se combinato con gli outfit viola. Questa idea moda con camicia in seta e pantaloni viola aderenti, porta la firma di Saint Laurent e mostra accostamenti cromatici inusuali, ma splendidi.

In tessuto, velluto o seta il tailleur pantalone per la moda invernale 2021 diventa una capo da avere. Ecco gli esempi dei migliori stilisti.

Vestiti rossi corti, lunghi o eleganti

Un classico per le feste invernali è l’abito rosso, non a caso a proporlo sono molti stilisti famosi. Ci sono vestiti corti eleganti in velluto rosso, abiti sequin per brillare, oltre a splendide creazioni francesi di abiti lunghi con mantella come quello in foto di Givenchy. Sono adatti per il giorno invece, gli chemisier combinati con blazer in tinta, visti da Michael Kors a New York.

Insomma come avrai visto anche per la moda auturno inverno 2020 2021, il rosso resta un colore da avere in armadio e si porta anche con abbinamenti monocromatici. A te la scelta..

