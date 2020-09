Le tendenze sono chiare tra i colori moda inverno 2020 2021 c’è il bianco. Quindi siamo qui a mostrarvi in questa guida con foto come abbinare il colore della luce secondo la moda donna.

Perché il bianco è tra i colori moda inverno 2020 2021, e come si abbina? Ci si può vestire in total white quando fa freddo? La risposta è si, potete indossare cappotti bianchi, piumini, stivali, vestiti oltre a tailleur e abiti da sera, perché il colore del candore non passa mai di moda.

Certamente il bianco ha tantissime gradazioni quindi c’è da scegliere. Tuttavia le combinazioni dei bianchi così come per il nero sono infinite.

Vediamo quali sono i migliori look invernali in total white e non solo.

Colori moda autunno inverno 2020 2021. Cappotti bianchi

La storia della moda insegna che il bianco può essere un grande alleato per donne di ogni età. Si tratta infatti di un colore combinabile con tutto, quindi un cappotto bianco funziona bene quanto il black e può diventare molto chic con un collo di pelliccia ecologica e bottoni dorati come insegna Lanvin

Una soluzione più pratica è il coat con collo alto e abbottonatura laterale di Stella McCartney A spezzare l’outfit sono gli stivaletti rossi. La linea maschile del cappotto lungo in lana bouclè abbinato a un vestito invernale romantico porta la firma di Nina ricci. Le pellicce ecologiche tornano tra le tendenze 2021. La propone bianca lunga sotto il ginocchio Miu Miu. Tuttavia pellicce eco total white si possono trovare anche nella collezione Twinset



Mantelle e piumini inverno 2021

Mentre un piumino è la soluzione pratica pr il grande freddo, la mantella bianca in lana è una scelta di grande impatto. A proporla con una mise sobria e raffinata combinata con i toni del marrone, è Luisa Spagnoli nel nuovo catalogo autunno inverno 2020 -2021. Mostra invece giacconi invernali e outfit total white tono su tono la nuova collezione cappotti e piumini Max Mara.

Tailleur invernali

Completi bianchi con gonna o pantaloni si sono visti nella moda parigina di Dior e Chanel nell’elegantissima collezione degli stilisti Ralph&Russo. Sono più particolari invece gli outfit della stilista americana Tory Burch, e dove lo stile delle giacche edordiane viene abbinato a pantaloni dentro gli stivali sopra il ginocchio. Completa l’outfit una camicia candida in seta con collo decorato da paillettes.

Vestiti bianchi inverno 2020 2021

A completare la gamma dell’abbigliamento donna in bianco saranno gli abiti. Praticamente c’è tutto dai tubini bianchi di Elisabetta Franchi, fino agli abiti spettacolari proposti da Valentino Couture, per arrivare agli abiti da sera con cappa plissettata visti da Chloé oltre agli outfit da giorno in lana o seta bianca.

Stivali e stivaletti bianchi inverno 2021

Unitamente allee altre scarpe moda aautunno inverno gli stivali bianchi questa stagione vivono un grande momento. Da quelli con tacco basso combinati con un vestito a pois, agli stivali overknee, fino agli stivaletti bianchi con tacco di Versace, le soluzioni per vestire i piedi con stile ci sono tutte. Ecco gli esempi in foto

Insomma chi ama i non colori troverà anche nelle collezioni di H&M Zara e altri brand, il bianco tra i colori moda inverno 2020 2021.