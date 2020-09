Colori moda autunno inverno 2020 2021: grigio come indossarlo e come abbinarlo tono su tono o con tutti i colori. Le regole per un outfit grey perfetto.

Nella gamma cromatica dei colori moda autunno inverno 2020 2021 c’è tanto grigio. Da anni i trend della moda hanno trasformato il colore neutro in capi: sexy versatili e sofisticati che dimostrano come le varie nuance dei grigi si combinano tono su tono o con tutti i colori. Talvolta però bastano gli accessori a spezzare l’outfit, ne è una valida dimostrazione questo splendido abito con cappa firmato Givenchy.

Comunque vogliamo mostrarvi le nuove tendenze moda e lo facciamo con le foto dei migliori abbinamenti invernali con il grigio. Eccoli tutti

Colori moda inverno 2020 – 2021: il tailleur grigio

I nuovi tailleur presentano modelli moderni e giovanili, si tratta di capi da riutilizzare nel tempo. Vedi il completo ispirato a Jackie Kennedy di Marc Jacobs. Per Miuccia Prada invece un blazer grigio con gonna lunga viene spezzato dalla camicia fantasia e dalla cintura nera in vita con logo. Spesso in materia di grigi gli stilisti si ispirano ai tessuti degli abiti maschili, check o Principe di Galles, diventano così completi con giacca e gonna plissettata squisitamente femminili come insegna Michael Kors.

Chiaro o scuro, con gonna o pantaloni, da Zara o firmato, a tutte noi è capitato di comprare almeno una volta un tailleur grigio per il giorno o per l’ufficio. Non è inusuale che un completo possa diventare un abito spettacolare per le cerimonie dell’ autunno inverno o per le occasioni. Lo dimostra Badgley Mischka con questo tailleur grigio chiaro.

Colori moda inverno 2020 2021: i cappotti grigio da donna

Il cappotto è la soluzione più facile per indossare questo colore neutro, spesso il grigio infatti è una valida alternativa al nero. Dalla collezione di Dolce&Gabbana escono modelli di cappotti caldi lunghi avvolgenti con abbottonatura laterale. Le maniche con volant abbelliscono i lughi cappotti Max Mara inverno 2020 2021.

Le maniche arricciate in tessuto lavorato caratterizzano questa creazione abbigliamento di Fendi donna

A sostituire i cappotti invernali secondo le tendenze moda le tendenze moda sono le mantelle, un esempio per tutti? Questo splendido cappotto mantella abbinato a stivali e cintura nera firmata Isabel Marant

Vestiti e pantaloni grigi i nuovi abbinamenti

La moda invernale è piena di abiti grigi, dai vestiti in lana, alle tute, fino alle nuove combinazioni tra gonne maglioni e pantaloni, l’inverno è all’insegna delle tonalità dei grigi. Ecco i migliori outfit da copiare. Si fanno notare i pantaloni a vita alta infilati dentro gli stivali e combinati con maglia e camicia di Alberta Ferretti. Total grey è l’outfit proposto da Anteprima, qualcosa di diverso la propone Kors Collection con maglioni larghi e pesanti combinati con gonne plissé argento.

Ora sai che tra i colori moda inverno 2020 2021 troverai anche il grigio e siamo sicuri che dalle foto hai capito come portarlo con estrema facilità combinando materiali e nuance diverse.