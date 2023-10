Ecco le ultime tendenze moda autunno inverno 2023-2024. Scopri in questa guida tutti i nuovi trend della moda donna invernale dai colori fino agli accessori.

Se sei qui è perché ti stai chiedendo cosa propone moda inverno 2024 e cosa in realtà ti piacerebbe indossare. Sei nel posto giusto, dopo aver visto migliaia di foto dalle nuove collezioni moda donna siamo in grado di dirti con certezza quali sono i top trend della moda invernale 2023 2024

Dai vestit,i alle scarpe ai gioielli alle borse e accessori, con questa guida alle tendenze capirai al volo quali sono le idee moda più cool del momento, ma soprattutto quelle più adatte a una donna che ama eleganza e femminilità, fermo restando che il segreto per vestire bene è indossare abiti che si adattano al tuo stile e alle forme del corpo.

Colori moda inverno 2023 2024

Partiamo da qui perché sulle tendenze colori c’è empre molta attenzione ma anche confusione. Le tendenze che predominano per i colori della moda donna invernale sono 4, eccole in elenco

Il rosso

Il bianco e il nero

Il grigio

Quindi come vedi c’è abbastanza tra cui scegliere, ma quello che fa la differenza come sempre sono gli abbinamenti. Vediamo pertanto come indossare i nuovi colori di tendenza.

Moda inverno 2024: rosso

La tendenza del rosso continua dallo scorso anno, anche per la moda invernale ci sono cappotti rossi, vestiti e tailleur. Come abbinarli? A parte il solito nero o blu, la gamma cromatica dei rossi si abbina anche con i marroni e e tutte le tonalità dei beige anche scuri. Prendi spunto da questo outfit in foto.

Diventa più impegnativo invece vestire di rosso dalla testa ai piedi. In questo caso prova ad abbinare tonalità diverse come vedi in questo look di Benetton che combina il montone bordeaux a un completo jeans.

Cappotti rossi anche da Zara per l’autunno inverno 2023 2024, da indossare con gli outfit sportivi e con quelli più eleganti.

Colori moda: il grigio

E’ il colore della sobrietà perfetto per le cerimonie, ma per indossarlo bisogna avere alcuni accorgimenti a iniziare dal trucco, altrimenti il grigio invecchia. Quindi dai uno sguardo a queste immagini per farti l’idea di come abbinare i grigi. I vestiti in grigio si sposano perfettamente con il nero e il bianco ma stanno bene anche se abbinati a un cappotto cammello. Vedi gli outfit di Max Mara e Miu Miu

Trae spunto dai tessuti maschili questo tailleur in tessuto a quadri con gonna sotto al ginocchio e giacca avvitata realizzato dalla stilista Stella McCartney in grigio scuro e chiaro

Bianco e nero

Il bianco e nero è il trend più elegante della moda inverno 2024. Apparentemente non richiede attenzioni particolari, ma non è sempre così perchè spesso dipende dal modello degli abiti e da come si abbinano i non colori, ma soprattutto da come combinare gli outfit monocromatici. Per esempio su un completo bianco panna come questo firmato da Chiara Boni. I guanti neri lunghi unitamente alla borsa calze e scarpe nere rendono il look femminile ed estremamente elegante

Per rinnovare invece una gonna o un paio di pantaloni, basta scegliere una bella camicia o meglio ancora una giacca bianca

Moda inverno 2024 vestiti metallizzati

Come abbiamo scritto nel nostro precedente articolo, i tessuti metallici o con paillettes sono il trend più forte della moda inverno 2024. Gli abbinamenti spaziano dai vestiti eleganti più adatti per le cerimonie e le occasioni invernali al mix&macth tra lana e gonne in paillettes o realizzate in tessuti con strass. Le trovate da Luisa Spagnoli, ma anche da Sportmax nella collezione di Luisa Beccaria e Dolce&Gabbana

Qualcosa di più economico per cavalcare la tendenza è il body in tessuto effetto metallico che trovate in vendita nel catalogo di Rinascimento abbigliamento.

Tendenze moda inverno 2024: le borse

Grandi e piccole ma sopra ogni cosa borsette colorate, pochette, e borse a mano in finto coccodrillo e scamosciate. Il ritorno della borsetta da portare a mano stile Kate Middleton non è la soluzione più comoda per una donna impegnata, quindi passiamo a quelle eleganti ma anche pratiche.

Se cercate borse firmate la tote bag di Dior restano tra quelle più comode, quelle più desiderate sono firmate Bottega Veneta e Gucci, rappresentano invece un vero investimento le borse di Hermes.

Parlando invece di nomi della moda più accessibili, piacciono molto le borse Liu Jo che nel catalogo inverno 2023 2024 presenta nuove borsette con logo al costo di 149 euro.

Ma mentre c’è chi cerca borse firmatissime il mercato della moda sostenibile va avanti. A distinguersi è ancora il marchio americano JW PEI che deve il suo successo ad Amazon moda oltre alle modelle come Gigi Hadid che hanno sfoggiato questo brand.

Scarpe e stivali

Alte basse con tacco gattino, cuissardes e stivaletti sono le scarpe e gli stivali moda della stagione moda inverno 2024 e che si distinguono anche per i colori. Per esempio sono di tendenza le scarpe bianche, così come quelle rosse.

Nei link a seguire trovi tutte le foto con prezzi delle scarpe e gli stivali invernali che sono di moda

Gioelli moda inverno 2024

Abbiamo già visto tutti gli orecchini donna di tendenza e i nuovi bracciali, ma oltre le spille che ogni tanto ritornano di moda, se c’è un gioiello che fa la differenza queste sono le tante collane e collier viste nelle principali piazze della moda femminile,

L’altra novità in tema di gioielli donne sono gli anelli più o meno grandi, (anche più di uno) da indossare anche nella stessa mano. Ecco come

Accessori moda inverno 2024 scialle e mantelle

Uno scialle grande in lana anche con frange è utile di giorno, ma diventa splendido sopra un tailleur o un vestito da sera. A dare i migliori suggerimenti sono Etro che mescola tessuti e colori, mentre Saint Laurent da una lezione di stile come solo la moda parigina sa fare.

Ora sai quali sono le tendenze moda inverno 2024, continua a seguire Donne sul Web per conoscere tutti i fashion trend del momento e con l’occasione dai uno sguardo ai nuovi modelli delle gonne invernali