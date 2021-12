Trucco dopo i 50 anni: Video, Idee e Consigli su come truccarsi

Trucco over 50, ecco i nostri consigli per truccarsi dopo i 50 anni: video, foto, regole base ed errori da evitare.

Trucco dopo i 50 anni. La bellezza davvero non è questione di età: che tu abbia 20 o 60 anni, per esprimerla al meglio ti basterà valorizzare le tue caratteristiche rinforzandole con il trucco, il taglio di capelli e un atteggiamento positivo verso te stessa: il fascino certamente non sparisce con l’arrivo della menopausa, e sentirsi belle dopo i 50 anni è un obiettivo alla portata di tutte!

Abbiamo raccolto i consigli degli esperti, e ti offriamo diverse ispirazioni in video e in foto per aiutarti a trovare il miglior modo di truccare un viso maturo.

Il fondotinta per il trucco over 50

Alcune formulazioni di fondotinta, invece di camuffare le rughe, sembrano farle risaltare: ci hai fatto sicuramente caso grazie a qualche acquisto sbagliato.

Non è vero che i fondotinta in crema non vanno bene sulla pelle matura, però è vero che uno strato generoso di fondotinta cremoso può creare l’effetto “crepe” che sta malissimo. Trucco vincente?

Usa prima crema idratante che ti aiuta a riempire le rughe. Una base tonalizzante ti aiuterà a dare un colore uniforme ed è proprio pensata per stare sotto al make up. Poi, quando è ben asciutta, stendi un sottile strato di fondotinta in crema aiutandoti con il pennello grande (non con le dita). Guarda come si fa in questo video.

Fondotinta in crema dopo i 50 anni, video

Se ti trovi meglio con il fondotinta compatto in polvere, scegline uno illuminante e dosalo con parsimonia con l’apposita spugnetta.

Errori da non fare: no allo strato di cipria in polvere alla fine. Secca la pelle.

Mascherare le macchie della pelle

Se hai macchie sulla pelle e desideri mascherarle, scegli un fondotinta coprente per le macchie ma fai attenzione alla tonalità: se è più chiara del tuo incarnato non ti renderà giustizia, meglio optare per una sfumatura appena più intensa della tua naturale (senza scurire troppo, però).

Ricorda che molte delle migliori creme anti-age da usare come base contengono oggi principi attivi schiarenti adatti proprio a limitare le discromie tipiche dell’età.

Come ringiovanire gli occhi con il trucco

Lo sguardo è fatto di tanti elementi e il trucco sarà soltanto quel tocco in più per trasmettere le tue emozioni positive agli altri. Ecco qualche indicazione per portare il focus sugli occhi, anche e soprattutto per le over 50.

Le sopracciglia

Come trucco occhi si pensa subito a matita e ombretto, ma eccoti un tip che cambierà le cose: curare il trucco delle sopracciglia dopo i 50 anni e oltre fa veramente la differenza.

Osserva come se ne occupa il make-up artist Hindash in questo video.

Come truccare la sopracciglia dopo i 50 anni

Capita spesso che nella “seconda giovinezza” le sopracciglia siano meno folte, un po’ irregolari magari a causa di depilazioni eccessive negli anni.

Oggi esistono prodotti appositi per far sembrare le sopracciglia più folte e piene, vedrai che già questo basta a ringiovanire il viso e lo sguardo.

Nel video vedi anche che si utilizza una palette naturale, sui toni del rosa e del bruno, per un trucco occhi perfetto a tutte le età.

Errori da non fare: no alle sopracciglia disegnate a colore pieno. Meglio piccoli tratti di matita sfumati con un pennellino.

Truccare gli occhi sopra i 50 anni

Se guardi l’ispirazione dei maestri, nella maggior parte dei casi faranno due cose:

distribuiranno ombra e luce in modo diverso a seconda della forma degli occhi, usando matita, mascara e ombretti;

riprenderanno i colori naturali dell’incarnato, esaltandoli senza contrasti eccessivi.

Guarda come appare semplice il trucco della modella over 50 che ha posato in questo video.

Truccare gli occhi, video

Sono cose che, con un po’ di maestria, puoi riprodurre anche da sola una volta imparato il concetto!

Errori da non fare: no agli ombretti glitterati se hai piccole rughe sulle palpebre.

Trucco labbra over 50

Le microrughe dell’età spesso si concentrano intorno alla linea della bocca, e certo vuoi evitare di sottolinearle, valorizzando invece il tuo sorriso.

È buona norma applicare un balsamo labbra specifico anti-age come base, prima di passare al rossetto. Ricorda che quest’ultimo non è un obbligo: se ben idratate, le labbra nature sono un’opzione assolutamente valida.

Se le tue labbra portano segni del tempo che preferisci non far notare, evita i rossetti molto scuri. Se sono diventate un po’ sottili, inganna allargando lievemente il contorno labbra, in modo naturale, con una matita ton-sur-ton. Un tocco di gloss sopra al rossetto aiuta moltissimo a creare un effetto carnoso.

Errori da non fare: no ai rossetti mat di colore scuro: fanno le grinze!

Regole per truccare le pelli mature

Nel campo del beauty non ci sono leggi troppo fisse e la moda cambia nel tempo, ma alcune regole sono sempre valide. Una di queste riguarda la salute della pelle.

Prenditi cura della tua pelle

Il trucco per sembrare più giovane non è magia, ma salute: prima di pensare ad applicare il make up devi considerare se la tua pelle è idratata, esfoliata e luminosa. Fai attenzione, insomma, alla tua routine di bellezza su tutta la giornata, che deve prevedere:

prodotti anti-age per idratare, esfoliare e rivitalizzare le cellule

un leggero massaggio

trattamenti dolci ma regolari, a casa o in cabina.

Sii attenta a curare l’alimentazione, che è davvero determinante per l’aspetto della cute, e bevi molta acqua.

Un consiglio? Se vuoi una pelle idratata sotto al make up, utilizza prodotti di bellezza più ricchi e maschere alla sera, mentre al mattino prima del trucco preferisci una crema idratante non oleosa e ad assorbimento rapido.

Ricorda di struccarti scrupolosamente alla sera, per tenere liberi i pori durante la notte.

Come truccarsi dopo i 50 anni – riassunto

Ecco tre regole facili per sembrare più giovane con il trucco:

Correggi le occhiaie con crema contorno occhi + correttore

Usa il mascara, scegliendo quelli che allungano e ispessiscono le ciglia

Sii cauta con il blush: solo un pochino, sfumando in modo uniforme

Credi nel tuo aspetto e anche gli altri se ne accorgeranno!

