I 5 migliori mascara non testati su animali del 2022

Mascara non testati su animali effetto ciglia finte o effetto Instagram, effetto naturale o waterproof. Ecco quali sono i migliori mascara cruelty-free del momento secondo recensioni e opinioni

Comprare un mascara non testato su animali ha due vantaggi: non contribuisci a fare del male a nessuno, e non rovini le tue ciglia. Tanto dovrebbe bastare per convincerti a cambiare le tue abitudini beauty e comprare solo cometici cruelty-free. Tuttavia siccome non è semplice scegliere, soprattutto quando si tratta di mascara, abbiamo selezionato i 5 migliori marchi per truccare le ciglia secondo le recensioni dei consumatori

Migliore mascara non testati su animali 2022

Il primo della lista, è il nuovo mascara Pillow Talk di Charlotte Tilbury a base di cheratina. Realizzato nel 2021 viene venduto in color marrone oltre il classico nero.

Cosa fa: promette di allungare infoltire e mantenere le ciglia curve per 24 ore mantenendo comunque l’effetto naturale. Secondo le opinioni, la tonalità di marrone scelto lo rende è il mascara ideale per mettere in risalto gli occhi verdi, quelli azzurri e quelli color nocciola.

Quanto costa: i prodotti cosmetici di Charlotte Tilbury costano ma la qualità si paga, e il brand è attualmente uno dei migliori in assoluto. Il costo del mascara Pillow Talk è di 29 euro, potete acquistarlo da Sephora se lo trovate, o direttamente sul sito della make -up artist.

Il servizio di consegna è abbastanza veloce, e inoltre vi fanno scegliere dei campioncini omaggio

Charlotte Tilbury afferma di non fare test su animali.

Blinc il miglior mascara che si toglie con acqua

Adatto agli occhi sensibili quello di Blinc è un mascara che trovate in nero, marrone ma anche in dark blu. Particolarmente adatto per chi ha gli occhi sensibili e delicati, questo mascara volumizzante pur essendo resistente all’acqua si toglie senza struccante. Costa 26 euro su Amazon

Migliore mascara biologico non testato: Lavera Deep Darkness Intense Black

Sempre per chi ha gli occhi sensibili, soffre di allergie o porta le lenti a contatto, il mascara nero di Lavera è realizzato solo con ingredienti biologici al 100% così come tutti gli altri prodotti di questo marchio tedesco.

Secondo le opinioni questo mascara vegan allunga infoltisce e si toglie con facilità. Lo trovate in vendita su Amazon Beauty Italia

COVERGIRL mascara non testato waterproof

Il marchio americano COVERGIRL fa capo al gruppo Coty, ma è il primo brand del gruppo che ha ottenuto la certificazione cruelty free. In tema di cosmetici COVERGIRL è uno dei brand più venduti e tra i suoi punti di forza ci sono i mascara come questo waterproof nero che grazie allo scovolino pettina le ciglia senza fare grumi. Lo trovate in vendita su Amazon

Migliore mascara non testato effetto ciglia finte: Essence

Quinto della lista è un mascara economico, ma le sue oltre 178mila recensioni solo su Amazon parlano per lui. Quindi c’è poco da dire, se cercate un mascara effetto instagram, Essence Lash Princess è quello giusto con il vantaggio che costa poco e lo trovate in vendita con facilità da OVS.

Questi sono i migliori mascara non testati su animali. Come hai visto alcuni sono già noti, altri invece sono meno noti. In ogni caso sappi che ci sono molti altri marchi per trucchi, smalti prodotti per la cura della pelle cruelty-free oggi. Molti brand infatti stanno cercando di adeguarsi alle richieste del consumatore sempre più attento ai cosmetici bio e naturali e in particolare ai brand senza crudeltà.

Ma tra questi non rientrano molti brand di lusso francesi, americani o quelli più economici che continuano a fare test su animali.