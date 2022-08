Scrub viso naturale. I 5 migliori cosmetici naturali da provare. Recensioni

Scrub viso naturale, quali sono i migliori prodotti per esfoliare e illuminare la pelle del viso? Da quelli antirughe a quelli esfolianti e purificanti, ecco i cosmetici bio più amati e venduti.

Perché dovresti comprare uno scrub viso naturale? Semplicemente perché i cosmetici naturali, (soprattutto quelli non testati ) sono privi di sostanze chimiche e sono i migliori. Quindi avrai una pelle del viso luminosa senza rischiare di metterti in faccia prodotti troppo aggressivi.

In questo articolo ti presentiamo le migliori marche di scrub naturali o vegan, ovviamente se hai problemi o disturbi alla cute prima di scegliere qualsiasi prodotto per la cura della pelle del viso dovresti andare dal medico.

Detto ciò, vediamo insieme quali sono i migliori prodotti formulati con ingredienti naturali per ogni tipo di esigenza della pelle del viso con uno sguardo anche al prezzo.

Scrub viso naturale Equilibra Argan

Grazie al suo rapporto prezzo qualità l’esfoliante viso della linea Equilibra è uno dei più venduti. Si tratta di un prodotto adatto ad ogni tipo di pelle dermatologicamente testato e a base di semi di argan, riso, crusca di frumento e nocciolo di albicocca. Le recensioni sono prevalentemente positive mentre il suo costo online su Amazon Beauty non supera i 6 euro.

O Naturals Scrub viso e corpo

La linea del marchio ONaturals Skincare comprende solo prodotti cruelty free per la cura del viso e corpo. Trovate di tutto dai saponi agli esfolianti per ogni esigenza con il vantaggio che potete usarli dai piedi alla testa. Tra gli scrub più venduti c’è quello con Te verde Matcha e oli essenziali utile anche per il corpo. Anche in questo caso vediamo opinioni a 5 stelle che potete leggere direttamente su Amazon Italia

Ayumi Scrub naturale viso idratanti

Meno noto in Italia ma tra quelli più amati c’è questo prodotto di Ayumi la cui formulazione vegan è a base di legno di sandalo, burro di karité e olio di jojoba. Si tratta di un coemetico che oltre ad esfoliare la pelle del viso e a pulire i pori idrata la cute. Costa circa 10 euro su Amazon Beauty.

Omia, Scrub Viso Eco Bio Con Aloe Vera del Salento

Con oltre 465 recensioni a maggioranza positive l’esfoliante viso di Omnia viene valutato come uno scrub ottimo in quanto poco aggressivo. Indicato per tutte le pelli questo prodotto bio ha il vantaggio del prezzo, su Amazon Italia costa 5,22 euro. Comunque tutta la linea dei prodotti di Omia viene venduta anche in alcuni supermercati.

Caudalie Detergenti Esfolianti

In tema di cosmestici a base di prodotti naturali impossibile non citare il marchio francese Caudalie. La linea viso di questo brand è una garanzia per chi desidera un prodotto poco aggressivo ma dal risultato assicurato. Tra i trattamenti viso più amati ci sono tutti i detergenti scrub tra questi quello per pelli sensibili. Lo trovate in vendita direttamente sullo shop online di Caudalie Italia o su Amazon Bellezza.

Scrub viso opinioni e recensioni

Tutti i cosmetici citati in questo articolo sono stati scelti sulla base dei pareri dei consumatori, e a differenza di molti siti web compriamo i prodotti prima di proporli ai nostri lettori.

Tuttavia ricordiamo che chi ha problemi di acne, macchie o altre tipologie di malattie cutanee, prima di usare qualunque prodotto per esfoliare la cute dovrebbe consultare un dermatologo.

Chi invece non ha problemi ma vuole detergere e levigare la pelle del viso con una skincare mirata, può scegliere da questa lista i migliori scrub naturali e cruelty free sul mercato.