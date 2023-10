I mascara cruelty free, allungano le ciglia, donano volume e non ti fanno lacrimare gli occhi. Ecco la lista dei migliori e più venduti

Vuoi sapere quali sono i migliori mascara cruelty-free e vegan che allungano le ciglia? A differenza di ieri il mondo della cosmesi per fortuna si è evoluto, quindi in tema di mascara completamente vegani o non testati oggi c’è una vasta scelta. Ci sono trucchi per tutte le tasche e per ogni tipo di ciglia.

In questa guida troverai una selezione dei mascara non testati su animali che abbiamo comprato e testato sulle ciglia corte, disordinate, ma anche su chi della nostra redazione ama l’effetto ciglia finte, fino a chi ha gli occhi sensibili o porta gli occhiali.

Inoltre abbiamo letto anche innumerevoli opinioni e ti sorprenderà comunque scoprire che i mascara cruelty-free sono altrettanto efficaci quanto quelli dei marchi beauty di lusso.

Nell’elenco che segue, troverai comunque nomi più o meno noti che producono prodotti di bellezza non testati o completamente vegan. Dai mascara allunganti, effetto naturale, waterproof, tubing mascara neri o colorati, ecco i migliori da provare a iniziare da quelli più economici.

Mascara marrone Pure Volume Magic Brown CATRICE

Chi cerca l’effetto trucco naturale senza rinunciare a volume e ciglia lunghe, dovrebbe provare i mascara marrone. Sono i più adatti per il trucco sobrio a tutte le età, ma in particolare quando il viso mostra segni e rughe. Il migliore? Quello vegan di CATRICE cosmetics, pettina le ciglia dona volume e soprattutto non fa grumi. Tutto questo per soli € 5,29. Potete acquistarlo direttamente sul sito ufficiale di CATRICE

NYX Professional Makeup Mascara



On The Riseè è probabilmente il miglior mascara cruelty-free a prezzi accettabili. Cosa ci è piaciuto di più? Lo scovolino che pettina e separa le ciglia. La sua formula è perfetta per chi ha ciglia dritte, quindi a nostro avviso è perfetto anche per chi ama l’effetto ciglia finte. Lo si può acquistare su Amazon Beauty con un piccolo sconto.



NB. NYX è un brand che non fa test su animali, ma la sua casa madre è L’Oreal che non rientra nell’elenco dei marchi cruelty-free.

3INA MAKE UP

Made in Europa con una linea trucco in grado di soddisfare un pubblico giovane ma anche più adulto, il brand 3INA è vegan e cruelty-free. I Mascara sono buoni, c’è ne sono di tutti i colori. Quello che ci è piaciuto di più è il Waterproof 900 che contiene olio di ricino ed è adatto agli occhi sensibili. Anche i prezzi sono buoni rientrano nella fascia media, ma con meno di 14 euro comprate un buon prodotto: Tutti i trucchi di 3INA MAKE UP sono acquistabili su Amazon Italia

Essence – Máscara Lash Princess

Probabilmente non esiste al mondo un mascara come questo che vanta oltre 318mila recensioni solo su Amazon. Funziona, allunga le ciglia anche se le hai corte e disordinate, ma funziona talmente bene che se porti gli occhiali le ciglia sbattono sulle lenti. Questa è la nostra recensione dopo averlo testato, tuttavia lo consideriamo un prodotto adatto ad un pubblico giovane a differenza di CATRICE che fa capo allo stesso gruppo.

I trucchi di Essence si possono comprare sul sito ufficiale o direttamente da OVS. Insomma trovare i cosmetici di questo marchio non è difficile ma per soli 3,60 Lash Princess ve lo vende Amazon.

NB. Il marchio Essence Make-Up sul sito ufficiale dichiara che i suoi trucchi sono cruelty-free.

BLINC tubing mascara cruelty-free

Questo è il nostro preferito. Parliamo di un prodotto di qualità pensato per chi ha gli occhi sensibili e soprattutto fa quello che dice, cosa che non succede spesso quando si tratta di cosmetici. Blinc è stato probabilmente il primo marchio a creare i famosi tubing mascara di cui si parla da qualche tempo.

Quindi, se cerchi un mascara cruelty-free che allunga le ciglia e che dura tutto il giorno anche se vai in palestra, che si toglie solo con acqua senza struccante, questo è quello giusto. Il prezzo è di 26 euro ma li vale tutti, ed acquistabile sia sul sito del fornitore, su Zalando e in alcune profumerie selezionate, più o meno in quasi tutta Italia.

La nostra lista dei migliori mascara cruelty-free che ribadiamo abbiamo testato dopo averli acquistati, per ora si chiude qui. Ma teniamo a precisare che le aziende che producono prodotti di bellezza non testati su animali sono in continua crescita a tal punto che anche la linea di cosmetici economici Primark è certificata Cruelty Free.

E infine, l’articolo contiene 3 link di affiliazione ma questo non cambia le nostre opinioni i prodotti che abbiamo citato sono stati comprati da noi e fatti provare a donne di età diverse.