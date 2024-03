Scopri i risultati del test di Altroconsumo sulle creme solari per il viso 2024: 5 prodotti non mantengono le promesse di protezione. Leggi i dettagli sulla migliore crema solare.



Altroconsumo ha svelato i risultati di una ricerca che ha messo sotto la lente 12 creme solari per il viso, verificandone l’efficacia rispetto alle promesse fatte sulle etichette. Sono 5 i prodotti che non hanno soddisfatto i criteri di test, tra questi ci sono marchi noti come Piz Buin, Nivea Sun, Lancaster, Bilboa e Vichy, tutti con un fattore di protezione solare (SPF) dichiarato di 50+

Sostenibilità e Etichettatura



Altroconsumo non ha esaminato solo l’efficacia protettiva dei solari viso, ma anche il loro impatto ambientale e la chiarezza delle informazioni fornite in etichetta. Soltanto un prodotto su dodici ha superato il test di sostenibilità, mentre la maggior parte delle etichette si è rivelata sufficientemente informativa. Tuttavia, il costo elevato delle creme solari per il viso, rispetto ai corrispettivi per il corpo, rimane un punto dolente per i consumatori.

Come Scegliere i migliori solari viso 2024



In base ai risultati del test, l’associazione Altroconsumo consiglia di non lasciarsi ingannare dal prezzo o dalle promesse marketing, ma di valutare attentamente l’efficacia, e l’impatto ambientale dei prodotti. La crema solare Avène Crema Senza Profumo Effetto Invisibile si è distinta ottenendo il miglior punteggio complessivo, seguita dai validi prodotti di Collistar, Nivea Sun, Eucerin e Prep.

L’impegno di Altroconsumo: protezione dei consumatori e trasparenza

L’associazione ha già annunciato che segnalerà al Ministero della Salute e all’AGCM le incongruenze riscontrate, sottolineando la necessità di controlli più stringenti. L’obiettivo è garantire che i consumatori possano fare scelte informate e sicure quando acquistano creme solari per il viso.

Domande



Quali marche di creme solari viso sono state bocciate nel test? Piz Buin, Nivea Sun, Lancaster, Bilboa e Vichy non hanno soddisfatto i requisiti di protezione dichiarati.

Qual è la crema solare per il viso consigliata da Altroconsumo? La crema Avène Crema Senza Profumo Effetto Invisibile ha ottenuto il punteggio più alto nel test di Altroconsumo.

C’è stata qualche preoccupazione riguardo alla sostenibilità dei prodotti testati? Sì, solo un prodotto su dodici ha ottenuto un giudizio positivo in termini di sostenibilità ambientale.

Che cosa farà Altroconsumo riguardo ai risultati del test? Altroconsumo segnalerà le non conformità al Ministero della Salute e all’AGCM, chiedendo controlli ufficiali.

Ora sapete quali sono i solari viso 2024 più affidabili, quindi regolatevi di conseguenza prima di fare acquisti suggeriti da influencer e dalla pubblicità in Tv. A riguardo date un’occhiata a questa intervista: Prodotti salute e bellezza informazioni sbagliate dalle influencer