Orecchini donna al lobo con strass, pendenti, colorati, grandi, lunghi e vintage, ma le perle non passano di moda. Foto e tendenze dei gioielli 2023 2024.

Ecco le tendenze orecchini 2023 2024, dai gioielli per le orecchie semplici, a quelli lunghi pendenti, al lobo, al punto luce brillante fino ai bijoux dallo stile vintage, ear cuff e le perle.

Che tu stia cercando i nuovi gioielli in argento o quelli in oro, dai prima un’occhiata a queste immagini per scoprire di più sulle nuove tendenze orecchini donna.

Orecchini 2023 2024: pendenti

I vestiti invernali delle collezioni moda possono piacere e non piacere, mai gioielli hanno il loro fascino e il potere di cambiare l’outfit. Quindi anche se hai deciso di spendere poco per l’abbigliamento, con un paio di orecchini pendenti rinnovi i vestiti da giorno e i look da sera e per le occasioni.

Considera pertanto queste foto una guida alle nuove tentenze gioielli autunno inverno 2023 2024 che ti aiuta a scegliere e ad abbinare gli orecchini con pendenti con tutti gli outfit

L’orecchino pendente può essere vistoso o più elegante. Tra le novita troverai i pendenti donna con strass al lobo e cerchio come quelli visti da Miu Miu e che ravvivano i look monocromatici sportivi o eleganti

Lo stile degli orecchini con perle può essere classico o un mix&match. Si può scegliere tra quelli dallo stile più classico come i cerchi brillanti con la perla pendente, o puntare sul modello di orecchini asimmetrico come il Dior Tribal con perle nere.

Qualcosa di nuovo e diverso sono i gioielli di Ferrari, il cavallino rampante simbolo della scuderia, si trasforma in un orecchino in metallo con perla pendente.

Più vistosi, ma belli, anche gli orecchini a forma di goccia con perla e strass e gli abbinamenti di pendenti donna uno diverso dall’altro visti da Gucci.

A chi non ha i buchi alle orecchie pensa Luisa Spagnoli gioielli con una linea di bijoux con pietre colorate abbinata al colore degli abiti. Spiccano gli orecchini a clip da indossare di giorno o di sera.

Oltre alle perle le tendenze moda bijoux inverno mostrano tanti gioielli di strass, un valido esempio sono gli orecchini pendenti eleganti e grandi della collezione Balmain Paris.

Altrettanto ricchi di strass ma anche di perle, gli orecchini lunghi con frangia ricchi di perle e strass di Elisabetta Franchi da abbinare ai vestiti eleganti

Orecchini al lobo

I modelli di orecchini 2023 2024 più belli e più nuovi sono quelli al lobo, a dare una dimostrazione di stile è Chanel gioielli. Gli orecchini CC con clip del marchio parigino, sono realizzati in metallo dorato e perline o in argento nero e bianco. Entrambi sono bijoux da portare con un tailleur così come con l’abito da sera.

Hanno uno stile vintage anche i gioielli per le orecchie in metallo dorato e velluto nero firmati Saint Laurent, e abbinati a giacconi in pelle invernali a dimostrazione che l’orecchino elegante si porta anche di giorno.

Punto luce maxi dalla forma a triangolo con cristalli Swarovski® illuminano gli outfit da giorno della maison Lanvin.

Questi sono i tipi di orecchini al lobo di tendenza per l’autunno inverno. Si tratta di bijoux firmati molto costosi ma c’è sempre l’alternativa, per esempio nel nuovo catalogo Swarovski 2023 ci sono dei bellissimi orecchini donna al lobo placcati in oro con zirconia verde. Il prezzo è di 85 euro ma si possono comprare scontati su Amazon

Da Morellato invece, spiccano quelli in argento asimmetrici con perla. Costano 69 euro

Orecchini 2023 2024 a cerchio

Gli orecchini cerchio piccoli o grandi indossati su tutti gli outfit restano fra le tendenze moda gioielli dell’inverno. Fra tutti si distinguono gli orecchini spessi visti nella sfilata di da Del Core.

Rende omaggio alla collezione Mélodie di Lanvin lo storico marchio parigino con i cerchi realizzati a mano con strass colorati e metallo intrecciato.

E infine per chi desidera invece gli orecchini a cerchio piccoli, la moda propone prevalentemente quelli grandi o senza buchi ovvero gli ear cuff, orecchini cerchietti da abbinare anche con altri modelli al lobo argentati o dorati.

Mentre nella nuova collezione Pandora orecchini 2023 2024 trovate gli orecchini piccoli a cerchio in oro e argento e a cui potete abbinare anche uno charm pendente. Il prezzo parte da 39 euro per i modelli più piccoli.

Le foto che hai visto in questo articolo riassumono le tendenze orecchini 2023 2024, naturalmente si tratta di bijoux moda ma che contribuiscono a rinnovare i tuoi outfit, perché nessun look è perfetto senza gli orecchini giusti.

