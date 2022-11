Black Friday Pandora 2022 anelli e gioielli. Le date degli sconti

Pandora Black Friday 2022, quando inizia. Quanto durano gli sconti su anelli, charm e braccialetti nei negozi e nello store online Pandora.

Inizia il Black Friday 2022 nei negozi Pandora e sul sito internet della catena commerciale di gioielli. Come annunciato dall’azienda gli sconti del venerdì nero cominciano per tutti da mercoledì 23 novembre e proseguono per diversi giorni. Intanto però trovi già delle promozioni online sui nuovi anelli Pandora.

Vediamo allora quanto dura il black friday da Pandora e quali sono le migliori offerte sui gioielli in questo momento.

Data inizio e durata Black Friday 2022 Pandora

Subito dopo la presentazione dei nuovi anelli di Alladin, che rientrano nella categoria di quelli della Disney, Pandora ha ufficializzato le date del venerdì nero 2022. Nei negozi e negli store online le offerte inizieranno per tutti dal 23 novembre e durano fino a lunedì 28 novembre.

In altre parole il vero Black Friday da Pandora comincia 2 giorni prima di venerdì 25 novembre e finisce con l’arrivo del cyber monday. Quindi le promozioni della black week durano per 5 giorni da Pandora. Ma se non ti va di aspettare e vuoi già fare un acquisto fra i gioielli di questo marchio, di seguito trovi ciò che fa al caso tuo.

Offerte Pandora 2022, che sconti ci sono già

Nello store online sono già iniziati gli sconti su anelli, charm, collane e braccialetti. Ecco quali sono le migliori occasioni che trovi attualmente e a quanto ammonta lo sconto.

Per gli anelli c’è un ribasso di 29 euro applicato sul set Herbarium petali, colorazione argento sterling e ora rosa. Attualmente in vendita a 109 euro anziché 138 €.

Fra i bracciali e Charm spiccano il Set Bracciale Love & Smile Pandora Me, che trovi al prezzo scontato di 79 euro, ovvero 29 euro in meno rispetto al prezzo iniziale. 19 euro in meno invece per il bracciale Il mio portafortuna di Pandora (in vendita a 59 euro invece che 78 €).

Per gli orecchini Pandora trovi scontati il set che include anche la collana, denominato Herbarium Fiore e petali. Questi modelli sono attualmente in vendita insieme al prezzo di 99 euro, con un risparmio di 29 euro rispetto al costo originario. Infine, fra le collane Pandora c’è il set chiamato notte stellata scontata di 34 euro, che puoi comprare a 109 euro.

Black Friday e saldi Pandora, altre promozioni da non perdere

Prima che inizi ufficialmente il venerdì nero, Pandora ha previsto un’anteprima online. Si tratta del Pandora club black friday con uno sconto del 20% sugli acquisti per chi si iscrive sul suo sito internet entro il 22 novembre.

Poi come visto dal 23 ci sono grandi sconti nei tanti negozi sparsi in tutta Italia. Ad esempio nel Pandora Porta di Roma o quelli a Milano, Napoli e via dicendo, come singoli negozi o all’intero di centri commerciali.

Queste le migliori offerte durante il black friday 2022 di Pandora. Ma qualche settimana dopo gli sconti ripartono grazie all’arrivo dei saldi invernali 2023, a cui questo negozio partecipa come ogni anno.