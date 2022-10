Black Friday 2022. Quali negozi aderiscono in Italia

Black Friday 2022 Italia: in quali negozi si trovano le offerte del venerdì nero? Non c’è solo la moda, ecco l’elenco di tutti quelli da tenere d’occhio per ottenere i migliori sconti.

Il giorno del Black Friday si avvicina sempre di più e come sempre sono moltissimi i negozi aderenti. Ma quali sono i punti di vendita che partecipano agli sconti del venerdì nero in Italia? Conoscerli è fondamentale per non farsi trovare impreparati quando arrivano le offerte e i ribassi applicati rappresentano una vera e propria occasione per lo shopping natalizio o per rinnovare la casa o l’abbigliamento, ma non solo.

Quanti giorni dura il Black Friday 2022

Sappiamo già quando sarà il prossimo black friday, visto che nel 2022 la data ufficiale è venerdì 25 novembre. Tuttavia in quasi tutti i negozi le offerte durano di più. Nella maggior parte dei casi durano fino al cyber monday, ovvero il lunedì successivo e abbracciano quindi tutto il week end fino al giorno seguente, per un totale di 4 giorni.

In altri casi invece per l’intera settimana (e in questo caso si parla di black week) fino a lunedì 28 novembre, per una durata totale di 7-8 giorni. Fino ai casi più estremi dove gli sconti sono applicati per un intero mese, quello di novembre. Ma attenzione perché alcuni negozi fisici e soprattutto quelli online, propongono sconti già in questo momento. Quindi per avere le idee più chiare su quali partecipano al venerdì nero e pianificare al meglio i vostri acquisti, ecco la lista degli esercizi commerciali da tenere d’occhio.

Black Friday 2022: elenco negozi aderenti

Le grandi catene commerciali in Italia applicano gli sconti già da inizio novembre, se non prima. Le promozioni non riguardano solo la tecnologia o l’abbigliamento, ma abbracciano anche la casa, il tempo libero e molto altro. Ecco allora i negozi più importanti che aderiscono al venerdì nero 2022 fino ad ora, suddivisi in base al settore di appartenenza.

Elettronica

Mediaworld

Unieuro

Expert

Euronics

Trony

Apple

Samsung

Amazon

Moda e abbigliamento

Zara

H&M

Carpisa

Decathlon

OVS

Zalando

Adidas

Nike

Calzedonia

Casa e arredamento

Ikea

Mondo Convenienza

Kasanova

Leroymerlin

Editoria

Mondadori

LaFeltrinelli

Black Friday 2022 voli e viaggi

Rynair

Booking.com

Black Friday 2022 prodotti più venduti

Fra i negozi e i marchi più famosi ovviamente aderenti agli sconti c’è il comparto della telefonia, quindi smartphone e iPhone, ormai oggetti di cui non possiamo più fare a meno nella vita di tutti i giorni. I cellulari Android di Samsung, Xaomi e tutti gli altri marchi, ma anche i modelli Apple in offerta. Senza dimenticare i tablet, gli iPad e i computer, dai PC portatili ai fissi.

Sempre restando nella tecnologia, con specifico riguarda la tempo libero come non ci tare gli smartwatch e le console per i videogiochi: Playstation, Nintendo e Xbox tanto per fare degli esempi. Senza dimenticare gli elettrodomestici per la casa. Tutte queste offerte spesso si trovano online su Amazon, ma anche nei negozi fisici di elettronica.

Ma poi ci sono tutti gli comparti ugualmente importanti, dove trovare sconti fa sempre piacere. La moda in particolare la fa da padrona.

Black Friday 2022: 3 consigli utili per gli acquisti

Per fare l’affare giusto oltre a conoscere date e negozi aderenti al black friday 2022, è bene tenere a mente anche alcuni consigli pratici prima degli acquisti. In particolare:

usare qualche aggregatore online , come ad esempio trovaprezzi che permette di confrontare le offerte disponibili al momento sul prodotto che volete comprare.

, come ad esempio trovaprezzi che permette di confrontare le offerte disponibili al momento sul prodotto che volete comprare. Guardare le offerte nei negozi fin da ora, perché in alcuni casi sono già con percentuali molto alte. Inoltre, acquistando subito non si corre il rischio di non trovare più ciò che desiderate durante il venerdì nero.

Confrontare i prezzi prima e dopo gli sconti, per verificare se c’è una reale convenienza.

Ricapitolando, abbiamo visto quali negozi tenere d’occhio per fare gli acquisti più convenienti durante il black firday 2022 in Italia. Ma attenzione perché nelle prossime settimane se ne aggiungeranno altri, quindi vi consigliamo di tornare spesso su questa pagina, sempre aggiornata con le offerte migliori su ogni prodotto.