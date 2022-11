Black Friday Italia 2022. Siti e negozi dove è già iniziato

Il prossimo Black Friday in Italia ci sarà il 25 novembre 2022, ma diversi negozi e store online hanno già iniziato con gli sconti. Ecco quali e che offerte ci sono.

La data del black friday in Italia è fissata per venerdì 25 novembre 2022. Tuttavia non è necessario attendere questo giorno per fare acquisti a prezzi scontati, infatti fra negozi fisici e quelli online, le promozioni sono già in corso. Dalla moda ai negozi di elettronica fino ai mobili per la casa, qui trovi tutte le migliori offerte attualmente in volantino.

Black Friday 2022 online dove è cominciato

Sui siti sono già diverse le piattaforme che applicano sconti sulla merce in vendita. Buona parte di questi riguardano l’abbigliamento, ma ci sono anche offerte su cosmetici e prodotti di bellezza.

Notino black friday 2022

In questa piattaforma di e-commerce trovi sconti su profumi, make up, prodotti per il viso e molto altro. Ad esempio attualmente Eau de Parfum donna Armani è in vendita a 46 euro con spedizione gratuita.

Zalando Black Friday

Nella sezione black friday del sito zalando.it ci sono sconti su scarpe, pantaloni, maglie, felpe, giubbini e molto altro. I ribassi sono compresi fra il 20 e il 50% e potete trovarli filtrando dal menù del sito, sia che cercate abbigliamento per uomo, donna o bambino.

Black Friday Mondadori

Per gli amanti dei libri e della cultura, c’è aspettando il black friday di Mondadoristore, con sconti fino al 25% sui libri fino al 20 novembre 2022 e molto altro.

Al momento non è invece ancora iniziato il venerdì nero negli store di Zara o Kiko, ma con ogni probabilità ci saranno a ridosso del 25 novembre. E ovviamente arriveranno anche su Amazon, l’e-commerce per eccellenza.

Volantini Black Friday 2022: negozi dove è iniziato

Passiamo ora ai negozi fisici, i primi a partire con le offerte del venerdì nero e del periodo precedente, sono quelli di elettronica, ma c’è anche altro.

Expert black friday

Nei negozi della catena commerciale Expert è in corso la promozione denominata Guarda che sorprese Black. Valida fino al 13 novembre 2022. Gli sconti applicati riguardano gli Smartphone, con percentuali del 25% su marchi come Samsung e Xiaomi, ma anche PC e lavatrici.

Euronics

Nei negozi Euronics è già Black Friday come riporta il volantino della catena commerciale. Fino al 20 novembre ci sono offerte incredibili su smartphone, iPhone, Smart Tv e perfino elettrodomestici.

Decathlon

Per gli amanti dell’abbigliamento sportivo e di tutti gli accessori, gli sconti del venerdì nero si trovano da Decathlon. In questo caso sia nei negozi che sullo store online, dove ti basta entrare nella sezione vai alle offerte per trovare davvero di tutto. Dai pantaloncini ai calzettoni, dai leggings alle maglie e molto altro, i ribassi arrivano fino al 50%.

Offerte Black Friday 2022 altri negozi e periodo

Ma non finisce qui, perché nei negozi di elettronica trovare promozioni già da ora anche da Trony, Unieuro e Mediaworld. Infine ci sono i negozi per la casa, dove le offerte arriveranno nelle prossime settimane con ogni probabilità. Da Ikea a Maisons Du Monde fino a Leroy Merlin, mentre c’è già qualcosa su Mondo Convenienza.

Riassumendo, se è vero che all’inizio del venerdì nero 2022 mancano ancora settimane, dall’altro lato in moltissimi negozi e siti è già iniziato. Se vuoi sapere quali saranno i prossimi il consiglio è di tornare spesso su questa pagina sempre aggiornata con le ultime promozioni.