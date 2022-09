Quando inizia il Black Friday 2022. Quanto dura il venerdì nero

Black Friday 2022: date inizio e fine in Italia. Quanto manca al venerdì nero e quanto durano sconti e offerte del black day nei negozi e online.

Quando comincia il Black Friday 2022? E’ iniziato il conto alla rovescia all’appuntamento più atteso dagli appassionati di shopping. La data da cerchiare in rosso sul calendario quest’anno è quella di venerdì 25 novembre 2022. Ma come ormai consuetudine gli sconti durano molto di più di una sola giornata. Ad esempio nei negozi ci sono promozioni per l’intero mese di novembre, ma spesso gli sconti si trovano già ottobre, soprattutto online.

Vediamo allora nel dettaglio quando inizia il venerdì nero e qual è l’ultimo giorno degli sconti, ovvero il cosiddetto cyber monday 2022.

Data inizio Black Friday 2022 Italia

Il giorno ufficiale del venerdì nero 2022 è il 25 novembre, data in cui troverete gli sconti più alti e promozioni su ogni tipo di prodotto. Dalla tecnologia all’abbigliamento, fino a elettrodomestici, prodotti di bellezza e per la casa.

Ma la durata degli sconti non si limitano a queste 24 ore, anzi iniziano molto prima, già da ottobre 2022. Quindi se volete portarvi avanti con i regali per voi stessi o gli altri, specie quelli di Natale, ecco alcuni consigli pratici per trovare l’affare giusto a prezzo ribassato.

Black Friday 2022 in Italia data fine e durata

Abbiamo visto che le offerte iniziano oltre un mese prima rispetto al 25 novembre 2022. Ma quando finiscono gli sconti del venerdì nero? Come ormai abitudine la fine dei ribassi coincide con il cosiddetto Cyber Monday. Si tratta del lunedì successivo a quello del venerdì nero, in altre parole l’ultimo giorno è quello che segue il week end del black friday.

Quest’anno il Cyber Monday in Italia ci sarà lunedì 28 novembre 2022. Questa la data di chiusura degli sconti del periodo autunnale. Quindi, ufficialmente il venerdì nero dura 4 giorni, ovvero da venerdì 25 a lunedì 28 novembre compresi. In realtà però le promozioni hanno una durata di diverse settimane, tanto che alcune promozioni si chiamano “black november”. Altre invece ci sono già a ottobre, con le nominazioni più disparate, ma pur sempre di sconti collegati al venerdì nero si tratta.

Black Friday 2022 negozi che aderiscono

Alle promozioni del venerdì nero partecipano una lunghissima lista di negozi. A partire da quelli online, con i prime day Amazon e le successive offerte che scandiscono i vari periodi durante il black friday amazon.

Restando nell’ambito tecnologico ci sono tantissime altre catene di negozi che aderiscono agli sconti: da Trony a Mediaworld, passando per Unieuro e Euronics. In questo periodo i ribassi sono davvero molto elevati nei negozi fisici, per questo si possono trovare smartphone, prodotti Apple, pc o Tv a prezzi stracciati.

Non mancano però le offerte su abbigliamento e nel settore della moda. Ad esempio marchi come Zara, Carpisa, H&M e tanti altri offrono sconti imperdibili su vestiti, scarpe e accessori.

E il black Friday 2022 negli Outlet? Anche nei negozi o nei centri commerciali specializzati nella vendita di prodotti di marche famosi, delle passate stagioni partecipano alle promozioni. Quindi, nei giorni dei black days potreste trovare il prezzo già scontato dei prodotti venduti negli outlet ulteriormente ribassati. Che dire si tratta di veri e propri affari in questo caso.

Black Friday cos’è e cosa significa

Ora conosciamo data di inizio e fine black friday 2022 e dove trovare le offerte migliori, ma vediamo in breve cosa rappresenta e cosa vuol dire questo evento. Letteralmente black friday, significa venerdì nero. Secondo alcuni il senso di questo nome si lega al fatto che nel periodo degli sconti i bilanci dei negozi passavano dal rosso (negativo) al nero (positivo).

Si tratta di una tradizione nata nel lontano 1924 a New York negli Stati Uniti. Ma dopo tutto questo tempo il fenomeno è diventato globale e praticamente in tutti gli stati vengono applicati grandi offerte durante questo periodo, che cade sempre verso la fine del mese di novembre. Quindi precede le festività natalizie e il successivo inizio dei saldi invernali.

Queste le informazioni e i consigli utili sul Black Friday 2022 in Italia, che inizia il 25 novembre. Ma per approfittare di tutte le offerte che man mano i vari negozi renderanno disponibili, vi consigliamo di tornare spesso su questa pagina sempre aggiornata. Se amate lo shopping seguiteci su Donne sul web, non ve ne pentirete.