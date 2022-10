Black Friday 2022 Trony. Offerte Smartwatch

Quando è il Black Friday 2022 da Trony? Data inizio venerdì nero nei negozi e quali sono i migliori sconti sugli Smartwatch.

Trony Black Friday. Mancano poche settimane all’arrivo del venerdì nero 2022 e gli amanti degli acquisti a prezzi ridotti non vedono l’ora di fare qualche affare. In particolare per quanto riguarda i negozi di elettronica e tecnologia, le promozioni iniziano molto prima rispetto al black friday di novembre. In questo articolo vediamo quali sconti ci sono già nel volantino Trony.

Quando ci sarà il black friday 2022 Trony

Il venerdì nero da Trony arriva il 25 novembre 2022, come negli altri negozi. Nelle ore precedenti questa data e nelle giornate successive, fino al cyber monday del 28 novembre, i ribassi aumenteranno sempre di più, arrivando a percentuali del 50% e oltre.

Tuttavia il rivenditore di elettronica propone fin da ora molti sconti sui prodotti di tecnologia, dalle Tv agli elettrodomestici fino ad arrivare a cellulari e smartwatch. Vediamo in particolare quali sono i migliori sconti attualmente su questi ultimi, visto che rappresentano il prodotto ideale da regalare a se stessi o agli altri.

Samsung Smartwatch galaxy watch 5

Orologio scontato del 20% nei negozi Trony, in vendita a 239,95 euro anziché 299 euro. Modello Samsung con display in vetro zaffiro, batteria più grande del 13% per uso quotidiano e impermeabile fino a 50 metri di profondità.

Fitbit Smartwatch Sense

Attualmente in vendita al prezzo di 189,95 euro, in virtù di uno sconto del 42% rispetto al prezzo iniziale di 329 euro, come da volantino. Questo modello possiede Bluetooth, GPS, resistenza all’acqua fino a 50 metri e oltre 6 giorni di autonomia.

Huawei Smartwatch Fit new

E’ un modello con display touchscreen Amoled da 1,64 pollici, 4 GB di memoria, durata della batteria di circa 10 giorni e GPS integrato. Da Trony è in vendita a 59,95 euro, grazie ad un ribasso applicato del 40% rispetto a quello che sarebbe il suo prezzo iniziale (99,95 €).

Offerte Trony Black Friday 2022

Abbiamo visto le principali promozioni già disponibili da Trony per acquistare uno smartwatch. Se invece siete orientati su altro potete consultare il volantino del “Sottocosto” con tutti gli sconti applicati. Anche se siamo ancora lontani dalle offerte ufficiali del venerdì nero, ci sono già sconti fino al 40% come visto.

Si tratta quindi di ribassi di tutto rispetto che vi consentono di fare l’acquisto che desiderate senza aspettare il black friday. Ma se preferite attendere percentuali di sconto ancora più alte, allora l’appuntamento è per il 25 novembre 2022 nei negozi Trony o nello store online.

